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Карпович призналась в новом романе после расставания с Прилучным - РИА Новости, 11.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230111/karpovich-1844138481.html
Карпович призналась в новом романе после расставания с Прилучным
Карпович призналась в новом романе после расставания с Прилучным - РИА Новости, 11.01.2023
Карпович призналась в новом романе после расставания с Прилучным
Мирослава Карпович рассказала о новых отношениях после расставания с Павлом Прилучным. Об этом сообщил журнал "Лиза". РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T16:03
2023-01-11T16:03
шоубиз
мирослава карпович
павел прилучный
отношения
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Мирослава Карпович рассказала о новых отношениях после расставания с Павлом Прилучным. Об этом сообщил журнал "Лиза". Однако она не раскрыла личность своего избранника. В 2020 году Карпович часто замечали в компании Прилучного. Позже в СМИ сообщили, что артисты начали жить вместе. Также актриса проводила время с детьми звезды "Мажора". Однако знаменитости никак не комментировали слухи о своих отношениях. Спустя два года актеры намекнули на расставание постами в соцсетях. Однако в одном из интервью Прилучный сообщил, что их отношения с Карпович были просто дружбой. В мае прошлого года актер зарегистрировал отношения с Зепюр Брутян. Кроме того, пара устроила пышную свадьбу в августе. Артист вступил в брак во второй раз. Звезда "Закрытой школы" также воспитывает сына и дочь от предыдущих отношений с Агатой Мучениеце. Ранее пользователи Сети пожалели Карпович из-за новых отношений Прилучного. Они отметили, что актер не публиковал общих фотографий со звездой "Папиных дочек".
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мирослава карпович, павел прилучный, отношения
Шоубиз, Мирослава Карпович, Павел Прилучный, отношения
16:03 11.01.2023
 
Карпович призналась в новом романе после расставания с Прилучным

Карпович провела праздники с новым возлюбленным после расставания с Прилучным

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкМирослава Карпович
Мирослава Карпович - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Мирослава Карпович рассказала о новых отношениях после расставания с Павлом Прилучным. Об этом сообщил журнал "Лиза".

"Праздники провела с любимым (он не артист) и его семьей. Моя мама и младшая сестра Кристина с женихом отмечали в Таиланде, младший брат Андрюшка – с большой компанией друзей. Мы были рады, что каждый придумал себе праздник по своему желанию, но все были на видеосвязи", – призналась знаменитость.

Однако она не раскрыла личность своего избранника.
В 2020 году Карпович часто замечали в компании Прилучного. Позже в СМИ сообщили, что артисты начали жить вместе. Также актриса проводила время с детьми звезды "Мажора". Однако знаменитости никак не комментировали слухи о своих отношениях.
Спустя два года актеры намекнули на расставание постами в соцсетях. Однако в одном из интервью Прилучный сообщил, что их отношения с Карпович были просто дружбой.
В мае прошлого года актер зарегистрировал отношения с Зепюр Брутян. Кроме того, пара устроила пышную свадьбу в августе. Артист вступил в брак во второй раз. Звезда "Закрытой школы" также воспитывает сына и дочь от предыдущих отношений с Агатой Мучениеце.
Ранее пользователи Сети пожалели Карпович из-за новых отношений Прилучного. Они отметили, что актер не публиковал общих фотографий со звездой "Папиных дочек".
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ШоубизМирослава КарповичПавел Прилучныйотношения
 
 
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