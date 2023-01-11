https://ria.ru/20230111/karpovich-1844138481.html

Карпович призналась в новом романе после расставания с Прилучным

Карпович призналась в новом романе после расставания с Прилучным - РИА Новости, 11.01.2023

Карпович призналась в новом романе после расставания с Прилучным

Мирослава Карпович рассказала о новых отношениях после расставания с Павлом Прилучным. Об этом сообщил журнал "Лиза". РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T16:03

2023-01-11T16:03

2023-01-11T16:03

шоубиз

мирослава карпович

павел прилучный

отношения

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Мирослава Карпович рассказала о новых отношениях после расставания с Павлом Прилучным. Об этом сообщил журнал "Лиза". Однако она не раскрыла личность своего избранника. В 2020 году Карпович часто замечали в компании Прилучного. Позже в СМИ сообщили, что артисты начали жить вместе. Также актриса проводила время с детьми звезды "Мажора". Однако знаменитости никак не комментировали слухи о своих отношениях. Спустя два года актеры намекнули на расставание постами в соцсетях. Однако в одном из интервью Прилучный сообщил, что их отношения с Карпович были просто дружбой. В мае прошлого года актер зарегистрировал отношения с Зепюр Брутян. Кроме того, пара устроила пышную свадьбу в августе. Артист вступил в брак во второй раз. Звезда "Закрытой школы" также воспитывает сына и дочь от предыдущих отношений с Агатой Мучениеце. Ранее пользователи Сети пожалели Карпович из-за новых отношений Прилучного. Они отметили, что актер не публиковал общих фотографий со звездой "Папиных дочек".

https://ria.ru/20210414/karpovich-1728247328.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

мирослава карпович, павел прилучный, отношения