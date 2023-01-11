Карпович призналась в новом романе после расставания с Прилучным
Карпович провела праздники с новым возлюбленным после расставания с Прилучным
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Мирослава Карпович рассказала о новых отношениях после расставания с Павлом Прилучным. Об этом сообщил журнал "Лиза".
"Праздники провела с любимым (он не артист) и его семьей. Моя мама и младшая сестра Кристина с женихом отмечали в Таиланде, младший брат Андрюшка – с большой компанией друзей. Мы были рады, что каждый придумал себе праздник по своему желанию, но все были на видеосвязи", – призналась знаменитость.
Однако она не раскрыла личность своего избранника.
В 2020 году Карпович часто замечали в компании Прилучного. Позже в СМИ сообщили, что артисты начали жить вместе. Также актриса проводила время с детьми звезды "Мажора". Однако знаменитости никак не комментировали слухи о своих отношениях.
Спустя два года актеры намекнули на расставание постами в соцсетях. Однако в одном из интервью Прилучный сообщил, что их отношения с Карпович были просто дружбой.
В мае прошлого года актер зарегистрировал отношения с Зепюр Брутян. Кроме того, пара устроила пышную свадьбу в августе. Артист вступил в брак во второй раз. Звезда "Закрытой школы" также воспитывает сына и дочь от предыдущих отношений с Агатой Мучениеце.
Ранее пользователи Сети пожалели Карпович из-за новых отношений Прилучного. Они отметили, что актер не публиковал общих фотографий со звездой "Папиных дочек".
14 апреля 2021, 17:30ШоубизКарпович впервые ответила на вопрос о романе с Прилучным