https://ria.ru/20220523/priluchnyy-1790113193.html
В Сети пожалели Карпович из-за новой возлюбленной Прилучного
В Сети пожалели Карпович из-за новой возлюбленной Прилучного - РИА Новости, 23.05.2022
В Сети пожалели Карпович из-за новой возлюбленной Прилучного
Павел Прилучный в социальных сетях разместил новое фото с отдыха: на нем он обнимается с возлюбленной Зепюр Брутян. В интернете появились слухи, что пара... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T12:29
2022-05-23T12:29
2022-05-23T12:29
шоубиз
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павел прилучный
мирослава карпович
шоу-бизнес
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Павел Прилучный в социальных сетях разместил новое фото с отдыха: на нем он обнимается с возлюбленной Зепюр Брутян. В интернете появились слухи, что пара официально зарегистрировала отношения, однако сами актеры на этот счет не давали комментариев.В комментариях пользователи пожалели бывшую избранницу Павла Мирославу Карпович, роман с которой, по их мнению, актер тщательно скрывал.Мирослава при этом оставляет "лайки" под публикациями Павла с Зепюр.Ранее Прилучный заявлял, что "очень счастлив" на отдыхе.
https://ria.ru/20220523/lolita-1790098778.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, павел прилучный, мирослава карпович, шоу-бизнес
В Сети пожалели Карпович из-за новой возлюбленной Прилучного
В Сети пожалели Карпович из-за новой возлюбленной Прилучного Брутян
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Павел Прилучный в социальных сетях разместил новое фото с отдыха: на нем он обнимается с возлюбленной Зепюр Брутян. В интернете появились слухи, что пара официально зарегистрировала отношения, однако сами актеры на этот счет не давали комментариев.
В комментариях пользователи пожалели бывшую избранницу Павла Мирославу Карпович, роман с которой, по их мнению, актер тщательно скрывал.
"Жаль Миру. Ее так открыто не показывал, как свою девушку. Выглядит, как будто воспользовался", "Вот Мирке-то стремно… Проспала столько времени с ним, а в итоге на другой женился", "Странно, столько жил с Карпович – ни одного фото, а тут "оп" и все", – отметили пользователи.
Мирослава при этом оставляет "лайки" под публикациями Павла с Зепюр.
Ранее Прилучный заявлял
, что "очень счастлив" на отдыхе.