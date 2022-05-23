https://ria.ru/20220523/priluchnyy-1790113193.html

В Сети пожалели Карпович из-за новой возлюбленной Прилучного

В Сети пожалели Карпович из-за новой возлюбленной Прилучного - РИА Новости, 23.05.2022

В Сети пожалели Карпович из-за новой возлюбленной Прилучного

Павел Прилучный в социальных сетях разместил новое фото с отдыха: на нем он обнимается с возлюбленной Зепюр Брутян. В интернете появились слухи, что пара... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T12:29

2022-05-23T12:29

2022-05-23T12:29

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павел прилучный

мирослава карпович

шоу-бизнес

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Павел Прилучный в социальных сетях разместил новое фото с отдыха: на нем он обнимается с возлюбленной Зепюр Брутян. В интернете появились слухи, что пара официально зарегистрировала отношения, однако сами актеры на этот счет не давали комментариев.В комментариях пользователи пожалели бывшую избранницу Павла Мирославу Карпович, роман с которой, по их мнению, актер тщательно скрывал.Мирослава при этом оставляет "лайки" под публикациями Павла с Зепюр.Ранее Прилучный заявлял, что "очень счастлив" на отдыхе.

https://ria.ru/20220523/lolita-1790098778.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, павел прилучный, мирослава карпович, шоу-бизнес