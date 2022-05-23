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В Сети пожалели Карпович из-за новой возлюбленной Прилучного - РИА Новости, 23.05.2022
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Шоубиз
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В Сети пожалели Карпович из-за новой возлюбленной Прилучного
В Сети пожалели Карпович из-за новой возлюбленной Прилучного - РИА Новости, 23.05.2022
В Сети пожалели Карпович из-за новой возлюбленной Прилучного
Павел Прилучный в социальных сетях разместил новое фото с отдыха: на нем он обнимается с возлюбленной Зепюр Брутян. В интернете появились слухи, что пара... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T12:29
2022-05-23T12:29
шоубиз
знаменитости
павел прилучный
мирослава карпович
шоу-бизнес
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Павел Прилучный в социальных сетях разместил новое фото с отдыха: на нем он обнимается с возлюбленной Зепюр Брутян. В интернете появились слухи, что пара официально зарегистрировала отношения, однако сами актеры на этот счет не давали комментариев.В комментариях пользователи пожалели бывшую избранницу Павла Мирославу Карпович, роман с которой, по их мнению, актер тщательно скрывал.Мирослава при этом оставляет "лайки" под публикациями Павла с Зепюр.Ранее Прилучный заявлял, что "очень счастлив" на отдыхе.
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знаменитости, павел прилучный, мирослава карпович, шоу-бизнес
12:29 23.05.2022
 
В Сети пожалели Карпович из-за новой возлюбленной Прилучного

В Сети пожалели Карпович из-за новой возлюбленной Прилучного Брутян

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкV фестиваль нового российского кино "Горький fest". День седьмой
V фестиваль нового российского кино Горький fest. День седьмой - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Павел Прилучный в социальных сетях разместил новое фото с отдыха: на нем он обнимается с возлюбленной Зепюр Брутян. В интернете появились слухи, что пара официально зарегистрировала отношения, однако сами актеры на этот счет не давали комментариев.
© Фото из аккаунта Павла Прилучного в соцсетиПавел Прилучный и Зепюр Брутян на отдыхе
Павел Прилучный и Зепюр Брутян на отдыхе
© Фото из аккаунта Павла Прилучного в соцсети
Павел Прилучный и Зепюр Брутян на отдыхе
В комментариях пользователи пожалели бывшую избранницу Павла Мирославу Карпович, роман с которой, по их мнению, актер тщательно скрывал.

"Жаль Миру. Ее так открыто не показывал, как свою девушку. Выглядит, как будто воспользовался", "Вот Мирке-то стремно… Проспала столько времени с ним, а в итоге на другой женился", "Странно, столько жил с Карпович – ни одного фото, а тут "оп" и все", – отметили пользователи.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМирослава Карпович
Мирослава Карпович - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Мирослава Карпович
Мирослава при этом оставляет "лайки" под публикациями Павла с Зепюр.
Ранее Прилучный заявлял, что "очень счастлив" на отдыхе.
Певица Лолита Милявская на концерте, приуроченном к юбилею Аллы Пугачёвой, Подарок для Аллы в Крокус Сити Холл в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 10:39Шоубиз
Лолита отвезла семью за границу
 
ШоубизЗнаменитостиПавел ПрилучныйМирослава КарповичШоу-бизнес
 
 
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