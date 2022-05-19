https://ria.ru/20220519/priluchnyy-1789516072.html

"Я очень счастлив": Прилучный продолжил намекать на новый роман

"Я очень счастлив": Прилучный продолжил намекать на новый роман - РИА Новости, 19.05.2022

"Я очень счастлив": Прилучный продолжил намекать на новый роман

Павел Прилучный продолжил намекать на новый роман: недавно он разместил в социальных сетях фото из самолета с Зепюр Брутян, а теперь выложил совместное... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T17:07

2022-05-19T17:07

2022-05-19T17:07

шоубиз

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павел прилучный

шоу-бизнес

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Павел Прилучный продолжил намекать на новый роман: недавно он разместил в социальных сетях фото из самолета с Зепюр Брутян, а теперь выложил совместное изображение на фоне моря.Сперва пользователи были удивлены их поездке – экс-супруга Павла Агата Муцениеце ранее намекала на восстановление между ними дружеских отношений, также в интернете ходили слухи о романтических отношениях Прилучного с Мирославой Карпович.Теперь же поклонники с позитивом восприняли фото.Вместе с Зепюр Павел снимался в картине "В клетке".

https://ria.ru/20220518/priluchnyy-1789185396.html

https://ria.ru/20220519/leps-1789448068.html

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, павел прилучный, шоу-бизнес