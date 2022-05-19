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"Я очень счастлив": Прилучный продолжил намекать на новый роман - РИА Новости, 19.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220519/priluchnyy-1789516072.html
"Я очень счастлив": Прилучный продолжил намекать на новый роман
"Я очень счастлив": Прилучный продолжил намекать на новый роман - РИА Новости, 19.05.2022
"Я очень счастлив": Прилучный продолжил намекать на новый роман
Павел Прилучный продолжил намекать на новый роман: недавно он разместил в социальных сетях фото из самолета с Зепюр Брутян, а теперь выложил совместное... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T17:07
2022-05-19T17:07
шоубиз
знаменитости
павел прилучный
шоу-бизнес
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Павел Прилучный продолжил намекать на новый роман: недавно он разместил в социальных сетях фото из самолета с Зепюр Брутян, а теперь выложил совместное изображение на фоне моря.Сперва пользователи были удивлены их поездке – экс-супруга Павла Агата Муцениеце ранее намекала на восстановление между ними дружеских отношений, также в интернете ходили слухи о романтических отношениях Прилучного с Мирославой Карпович.Теперь же поклонники с позитивом восприняли фото.Вместе с Зепюр Павел снимался в картине "В клетке".
https://ria.ru/20220518/priluchnyy-1789185396.html
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знаменитости, павел прилучный, шоу-бизнес
17:07 19.05.2022
 
"Я очень счастлив": Прилучный продолжил намекать на новый роман

Прилучный продолжил намекать на новый роман с Зепюр Брутян

© Фото из аккаунта Павла Прилучного в социальной сетиПавел Прилучный с девушкой
Павел Прилучный с девушкой
© Фото из аккаунта Павла Прилучного в социальной сети
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Павел Прилучный продолжил намекать на новый роман: недавно он разместил в социальных сетях фото из самолета с Зепюр Брутян, а теперь выложил совместное изображение на фоне моря.

"Несмотря на мое серьезное лицо, я очень счастлив", – написал актер.

Сперва пользователи были удивлены их поездке – экс-супруга Павла Агата Муцениеце ранее намекала на восстановление между ними дружеских отношений, также в интернете ходили слухи о романтических отношениях Прилучного с Мирославой Карпович.
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Вчера, 11:27Шоубиз
Павел Прилучный отправился на отдых с молодой актрисой
Теперь же поклонники с позитивом восприняли фото.

"Какая красивая девушка", "Красивые и счастливые, глаз радуется и душа", "Даже помолодел", "Пусть у вас все будет хорошо, Павел", – отметили в комментариях.

Вместе с Зепюр Павел снимался в картине "В клетке".
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