https://ria.ru/20220519/priluchnyy-1789516072.html
"Я очень счастлив": Прилучный продолжил намекать на новый роман
"Я очень счастлив": Прилучный продолжил намекать на новый роман - РИА Новости, 19.05.2022
"Я очень счастлив": Прилучный продолжил намекать на новый роман
Павел Прилучный продолжил намекать на новый роман: недавно он разместил в социальных сетях фото из самолета с Зепюр Брутян, а теперь выложил совместное... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T17:07
2022-05-19T17:07
2022-05-19T17:07
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павел прилучный
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Павел Прилучный продолжил намекать на новый роман: недавно он разместил в социальных сетях фото из самолета с Зепюр Брутян, а теперь выложил совместное изображение на фоне моря.Сперва пользователи были удивлены их поездке – экс-супруга Павла Агата Муцениеце ранее намекала на восстановление между ними дружеских отношений, также в интернете ходили слухи о романтических отношениях Прилучного с Мирославой Карпович.Теперь же поклонники с позитивом восприняли фото.Вместе с Зепюр Павел снимался в картине "В клетке".
https://ria.ru/20220518/priluchnyy-1789185396.html
https://ria.ru/20220519/leps-1789448068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, павел прилучный, шоу-бизнес
"Я очень счастлив": Прилучный продолжил намекать на новый роман
Прилучный продолжил намекать на новый роман с Зепюр Брутян