https://ria.ru/20220518/priluchnyy-1789185396.html

Павел Прилучный отправился на отдых с молодой актрисой

Павел Прилучный отправился на отдых с молодой актрисой - РИА Новости, 18.05.2022

Павел Прилучный отправился на отдых с молодой актрисой

Павел Прилучный отправился на отдых с брюнеткой, в которой поклонники опознали его коллегу по съемкам, актрису Зепюр Брутян. Артист поделился фотографией из... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T11:27

2022-05-18T11:27

2022-05-18T11:27

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павел прилучный

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Павел Прилучный отправился на отдых с брюнеткой, в которой поклонники опознали его коллегу по съемкам, актрису Зепюр Брутян. Артист поделился фотографией из самолета в социальных сетях.Для подписчиков выбор спутницы оказался неожиданным: многие надеялись увидеть рядом с Прилучным бывшую супругу Агату Муцениеце или экс-возлюбленную Мирославу Карпович.Вместе с Зепюр Павел снимался в картине "В клетке".Ранее Муцениеце сообщала, что после скандального расставания им с Прилучным удалось наладить общение. Но речи о воссоединении пока быть не может, говорила Агата, отметив, что они общаются в дружеском ключе.

https://ria.ru/20220518/krid-1789170352.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, павел прилучный, шоу-бизнес