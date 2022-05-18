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Павел Прилучный отправился на отдых с молодой актрисой - РИА Новости, 18.05.2022
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Шоубиз
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Павел Прилучный отправился на отдых с молодой актрисой
Павел Прилучный отправился на отдых с молодой актрисой - РИА Новости, 18.05.2022
Павел Прилучный отправился на отдых с молодой актрисой
Павел Прилучный отправился на отдых с брюнеткой, в которой поклонники опознали его коллегу по съемкам, актрису Зепюр Брутян. Артист поделился фотографией из... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T11:27
2022-05-18T11:27
шоубиз
знаменитости
павел прилучный
шоу-бизнес
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Павел Прилучный отправился на отдых с брюнеткой, в которой поклонники опознали его коллегу по съемкам, актрису Зепюр Брутян. Артист поделился фотографией из самолета в социальных сетях.Для подписчиков выбор спутницы оказался неожиданным: многие надеялись увидеть рядом с Прилучным бывшую супругу Агату Муцениеце или экс-возлюбленную Мирославу Карпович.Вместе с Зепюр Павел снимался в картине "В клетке".Ранее Муцениеце сообщала, что после скандального расставания им с Прилучным удалось наладить общение. Но речи о воссоединении пока быть не может, говорила Агата, отметив, что они общаются в дружеском ключе.
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знаменитости, павел прилучный, шоу-бизнес
11:27 18.05.2022
 
Павел Прилучный отправился на отдых с молодой актрисой

Павел Прилучный отправился на отдых с молодой актрисой Зепюр Брутян

© Фото : Павел Прилучный/TelegramФотография из Telegram-аккаунта Павла Прилучного
Фотография из Telegram-аккаунта Павла Прилучного - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Фото : Павел Прилучный/Telegram
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Павел Прилучный отправился на отдых с брюнеткой, в которой поклонники опознали его коллегу по съемкам, актрису Зепюр Брутян. Артист поделился фотографией из самолета в социальных сетях.

"Мы на моретерапию", – написал Павел.

Для подписчиков выбор спутницы оказался неожиданным: многие надеялись увидеть рядом с Прилучным бывшую супругу Агату Муцениеце или экс-возлюбленную Мирославу Карпович.

"Кто это, и что там с Карпович?", "Только недавно с Муцениеце наладили общение же", "Фанатам Агаты пора бы уже успокоиться", "Красивая пара", – написали в комментариях.

Вместе с Зепюр Павел снимался в картине "В клетке".
Ранее Муцениеце сообщала, что после скандального расставания им с Прилучным удалось наладить общение. Но речи о воссоединении пока быть не может, говорила Агата, отметив, что они общаются в дружеском ключе.
Егор Крид - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
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