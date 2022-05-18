https://ria.ru/20220518/priluchnyy-1789185396.html
Павел Прилучный отправился на отдых с молодой актрисой
Павел Прилучный отправился на отдых с молодой актрисой - РИА Новости, 18.05.2022
Павел Прилучный отправился на отдых с молодой актрисой
Павел Прилучный отправился на отдых с брюнеткой, в которой поклонники опознали его коллегу по съемкам, актрису Зепюр Брутян. Артист поделился фотографией из... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T11:27
2022-05-18T11:27
2022-05-18T11:27
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павел прилучный
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Павел Прилучный отправился на отдых с брюнеткой, в которой поклонники опознали его коллегу по съемкам, актрису Зепюр Брутян. Артист поделился фотографией из самолета в социальных сетях.Для подписчиков выбор спутницы оказался неожиданным: многие надеялись увидеть рядом с Прилучным бывшую супругу Агату Муцениеце или экс-возлюбленную Мирославу Карпович.Вместе с Зепюр Павел снимался в картине "В клетке".Ранее Муцениеце сообщала, что после скандального расставания им с Прилучным удалось наладить общение. Но речи о воссоединении пока быть не может, говорила Агата, отметив, что они общаются в дружеском ключе.
https://ria.ru/20220518/krid-1789170352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, павел прилучный, шоу-бизнес
Павел Прилучный отправился на отдых с молодой актрисой
Павел Прилучный отправился на отдых с молодой актрисой Зепюр Брутян