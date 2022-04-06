https://ria.ru/20220406/mutsenietse-1782035306.html

Агата Муцениеце ответила на слухи о воссоединении с Павлом Прилучным

Агата Муцениеце ответила на слухи о воссоединении с Павлом Прилучным - РИА Новости, 06.04.2022

Агата Муцениеце ответила на слухи о воссоединении с Павлом Прилучным

Агата Муцениеце после очередных слухов о воссоединении с Павлом Прилучным ответила, действительно ли они вместе. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T11:26

2022-04-06T11:26

2022-04-06T11:26

шоубиз

telegram (приложение)

агата муцениеце

павел прилучный

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Агата Муцениеце после очередных слухов о воссоединении с Павлом Прилучным ответила, действительно ли они вместе. "Дорогие друзья, очень хотелось бы, чтобы вы поняли раз и навсегда: два родителя общаются всегда. Если они общаются в дружеском ключе, они молодцы. Собственно, кем мы и являемся — мы молодцы!" — сказала актриса в личном Telegram-канале. Ранее звезда уже говорила, чо смогла наладить коммуникацию с бывшим мужем. Теперь их совместные фото, в том числе и с отдыха, не редкость. И каждое из них вызывает бурную реакцию фанатов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220203/mutsenietse-1770831326.html

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

telegram (приложение), агата муцениеце, павел прилучный