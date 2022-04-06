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Агата Муцениеце ответила на слухи о воссоединении с Павлом Прилучным - РИА Новости, 06.04.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220406/mutsenietse-1782035306.html
Агата Муцениеце ответила на слухи о воссоединении с Павлом Прилучным
Агата Муцениеце ответила на слухи о воссоединении с Павлом Прилучным - РИА Новости, 06.04.2022
Агата Муцениеце ответила на слухи о воссоединении с Павлом Прилучным
Агата Муцениеце после очередных слухов о воссоединении с Павлом Прилучным ответила, действительно ли они вместе. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T11:26
2022-04-06T11:26
шоубиз
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агата муцениеце
павел прилучный
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Агата Муцениеце после очередных слухов о воссоединении с Павлом Прилучным ответила, действительно ли они вместе. "Дорогие друзья, очень хотелось бы, чтобы вы поняли раз и навсегда: два родителя общаются всегда. Если они общаются в дружеском ключе, они молодцы. Собственно, кем мы и являемся — мы молодцы!" — сказала актриса в личном Telegram-канале. Ранее звезда уже говорила, чо смогла наладить коммуникацию с бывшим мужем. Теперь их совместные фото, в том числе и с отдыха, не редкость. И каждое из них вызывает бурную реакцию фанатов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220203/mutsenietse-1770831326.html
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telegram (приложение), агата муцениеце, павел прилучный
11:26 06.04.2022
 
Агата Муцениеце ответила на слухи о воссоединении с Павлом Прилучным

Агата Муцениеце ответила на слухи о воссоединении с бывшим мужем Павлом Прилучным

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктёр Павел Прилучный с супругой актрисой Агатой Муцениеце-Прилучной
Актёр Павел Прилучный с супругой актрисой Агатой Муцениеце-Прилучной - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Агата Муцениеце после очередных слухов о воссоединении с Павлом Прилучным ответила, действительно ли они вместе.
"Дорогие друзья, очень хотелось бы, чтобы вы поняли раз и навсегда: два родителя общаются всегда. Если они общаются в дружеском ключе, они молодцы. Собственно, кем мы и являемся — мы молодцы!" — сказала актриса в личном Telegram-канале.
Ранее звезда уже говорила, чо смогла наладить коммуникацию с бывшим мужем. Теперь их совместные фото, в том числе и с отдыха, не редкость. И каждое из них вызывает бурную реакцию фанатов.
Инстаграм-сториз Агаты Муцениеце - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 12:17
Муцениеце объяснила, зачем летала в отпуск с бывшим мужем
 
ШоубизTelegram (приложение)Агата МуцениецеПавел Прилучный
 
 
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