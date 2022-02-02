https://ria.ru/20220202/mutsenietse-1770738357.html

"Мы наладили коммуникацию": Муцениеце о совместных фото с Прилучным

"Мы наладили коммуникацию": Муцениеце о совместных фото с Прилучным - РИА Новости, 02.02.2022

"Мы наладили коммуникацию": Муцениеце о совместных фото с Прилучным

Агата Муцениеце прокомментировала недавние совместные фото с Павлом Прилучным. Бывшие супруги воссоединились на дне рождения сына Тимофея, а затем провели всей... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T23:27

2022-02-02T23:27

2022-02-02T23:27

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агата муцениеце

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Агата Муцениеце прокомментировала недавние совместные фото с Павлом Прилучным. Бывшие супруги воссоединились на дне рождения сына Тимофея, а затем провели всей семьей день в парке развлечений в Дубаи.На своем YouTube-канале она отметила, что нужно стараться сделать детей счастливыми.После публикаций совместных фото актеры получили массу комментариев в социальных сетях от поклонников, которые выразили надежду на то, что пара снова сошлась.

https://ria.ru/20220112/priluchnyy-1767460740.html

https://ria.ru/20211111/mutsenietse-1758609249.html

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знаменитости, агата муцениеце, шоу-бизнес