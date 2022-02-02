"Мы наладили коммуникацию": Муцениеце о совместных фото с Прилучным
Муцениеце начала тепло общаться с Прилучным ради детей
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Агата Муцениеце прокомментировала недавние совместные фото с Павлом Прилучным. Бывшие супруги воссоединились на дне рождения сына Тимофея, а затем провели всей семьей день в парке развлечений в Дубаи.
"Кстати, Тимин день рождения прошел прекрасно. Я не снимала его особо – вы поняли почему. Потому что пришел папа. А он же вообще не любит, когда его снимают. Но могу сказать, что мы молодцы. Мы наладили коммуникацию, и для меня был большой подарок, что он пришел", – призналась Агата.
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На своем YouTube-канале она отметила, что нужно стараться сделать детей счастливыми.
"Мы с вами несем ответственность за наших детей. Надо по максимуму делать так, чтобы они были счастливыми. Засунуть свои эмоции и эгоизм в жопу. И стараться ради них. У нас пока плохо получалось", – заключила актриса.
После публикаций совместных фото актеры получили массу комментариев в социальных сетях от поклонников, которые выразили надежду на то, что пара снова сошлась.
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