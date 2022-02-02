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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220202/mutsenietse-1770738357.html
"Мы наладили коммуникацию": Муцениеце о совместных фото с Прилучным
"Мы наладили коммуникацию": Муцениеце о совместных фото с Прилучным - РИА Новости, 02.02.2022
"Мы наладили коммуникацию": Муцениеце о совместных фото с Прилучным
Агата Муцениеце прокомментировала недавние совместные фото с Павлом Прилучным. Бывшие супруги воссоединились на дне рождения сына Тимофея, а затем провели всей... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T23:27
2022-02-02T23:27
шоубиз
знаменитости
агата муцениеце
шоу-бизнес
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Агата Муцениеце прокомментировала недавние совместные фото с Павлом Прилучным. Бывшие супруги воссоединились на дне рождения сына Тимофея, а затем провели всей семьей день в парке развлечений в Дубаи.На своем YouTube-канале она отметила, что нужно стараться сделать детей счастливыми.После публикаций совместных фото актеры получили массу комментариев в социальных сетях от поклонников, которые выразили надежду на то, что пара снова сошлась.
https://ria.ru/20220112/priluchnyy-1767460740.html
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знаменитости, агата муцениеце, шоу-бизнес
23:27 02.02.2022
 
"Мы наладили коммуникацию": Муцениеце о совместных фото с Прилучным

Муцениеце начала тепло общаться с Прилучным ради детей

© Agata MucenieceКадр из программы #честныйразвод на YouTube-канале актрисы Агаты Муцениеце
Кадр из программы #честныйразвод на YouTube-канале актрисы Агаты Муцениеце
© Agata Muceniece
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Агата Муцениеце прокомментировала недавние совместные фото с Павлом Прилучным. Бывшие супруги воссоединились на дне рождения сына Тимофея, а затем провели всей семьей день в парке развлечений в Дубаи.

"Кстати, Тимин день рождения прошел прекрасно. Я не снимала его особо – вы поняли почему. Потому что пришел папа. А он же вообще не любит, когда его снимают. Но могу сказать, что мы молодцы. Мы наладили коммуникацию, и для меня был большой подарок, что он пришел", – призналась Агата.

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На своем YouTube-канале она отметила, что нужно стараться сделать детей счастливыми.

"Мы с вами несем ответственность за наших детей. Надо по максимуму делать так, чтобы они были счастливыми. Засунуть свои эмоции и эгоизм в жопу. И стараться ради них. У нас пока плохо получалось", – заключила актриса.

После публикаций совместных фото актеры получили массу комментариев в социальных сетях от поклонников, которые выразили надежду на то, что пара снова сошлась.
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