08:00 10.01.2023 (обновлено: 08:59 10.01.2023)
США лишились своего главного оружия
© AP Photo / Burhan OzbiliciЖенщина идет по торговой улице в Анкаре, Турция
© AP Photo / Burhan Ozbilici
В Турции обнародованы результаты опроса, согласно которому более 62 процентов жителей страны считают Россию дружественным государством. Цифра впечатляет сама по себе, но исследование выявило еще более поразительный феномен: около 90 процентов респондентов назвали Соединенные Штаты врагом Турции.
Стоит напомнить, что Турция находится в состоянии серьезной экономической турбулентности. Перспективы Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах, которые должны состоятся в июне, но, возможно, будут перенесены, неочевидны — существенная часть турецкого общества намерена голосовать за оппозицию. Когда говорят об общественно-политическом расколе в стране, обычно отмечают, что Эрдогана и его великодержавные пантюркистские проекты поддерживают консервативные и религиозные сельские жители, в то время как его оппоненты опираются больше на светское, образованное, либерально-прозападное население городов.
И вот на таком фоне выяснилось, что 90 процентов турок — вне зависимости от убеждений, степени религиозности и места проживания — полагают США врагом своей страны.
На протяжении очень долгого времени Запад — и Штаты как его квинтэссенция — выступал в качестве точки отсчета для политики (в том числе внутренней) буквально всех стран мира, даже тех, что позиционировали себя как его антиподы. Советское "догнать и перегнать Америку" тоже было про это. А уж в последние десятилетия данный феномен приобрел и вовсе тотальный характер. Абсолютно любая ситуация, любой конфликт где бы то ни было на планете так или иначе рассматривались в модели "прозападные и антизападные силы" — и в большинстве случаев это действительно была рабочая схема. Исключение составляли разве что немногочисленные примеры вроде Прибалтики, где конкурируют между собой силы, спорящие, кто из них более верен заокеанскому сюзерену.
Турции это тоже в полной мере касалось, а в попытке военного переворота 2016 года, где откровенно торчали "уши" американцев, отразилось чрезвычайно ярко. Прошло несколько считанных лет, в турецком обществе по-прежнему множество разногласий и противоречий по поводу того, как должна жить и куда идти страна, но фактор Америки — как образца для подражания, арбитра и центра притяжения — исчез, оказался просто исключен из общественного сознания.
И это не какое-то исключение из правил — это новая обыденность. Бразилия в данный момент охвачена беспорядками на почве недовольства результатами президентских выборов части общества. Вот только попытка уложить происходящее в извечную латиноамериканскую схему борьбы правых американских креатур и левых антиамериканистов в данном случае обречена на провал, поскольку как правый по убеждениям бывший лидер Жаир Болсонару играл в многовекторность, так и новый левый президент Лула да Силва будет выдерживать баланс между разными геополитическими центрами. Корень бразильских проблем теперь в ином — и это происходит не где-нибудь, а на "заднем дворе" Америки.
Что уж говорить про другие регионы.
На днях The New York Times разразилась огромной, прямо-таки программной статьей об Индии, для которой российская СВО стала отличным подспорьем для рывка в развитии. Признавая успехи правительства Нарендра Моди, автор ожидаемо критикует индийского премьера за национализм и "поворот к нелиберализму", одновременно нерадостно констатирует, что в индийском обществе, несмотря на массу проблем и конфликтных тем, нет разногласий по поводу Запада. Его просто не существует как силы, на которую ориентируются, к которой прислушиваются, с которой берут пример. Главная ценность и для народа, и для властей — суверенитет и национальные интересы Индии, руководствуясь которыми страна должна сама определять как свое будущее, так и отношения с другими государствами. В этой конструкции Индии выгодно продолжение и развитие сотрудничества с давним и надежным партнером — Россией. В последний же год оно стало еще выгоднее, а значит, нет никаких причин принимать во внимание недовольство Запада по этому поводу.
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Аналогичные примеры можно привести с Ближнего Востока и из Африки, где после десятилетий неоколониальной зависимости от Запада все больше стран набирают государственную зрелость и стремление к настоящему суверенитету.
Причем этот процесс охватывает как широкие массы, так и элиты. Переоценить значимость происходящего просто невозможно.
Влияние на умы и души людей — "мягкая сила", распространяемая по всей планете, была краеугольным камнем западной и конкретно американской гегемонии. Самые развитые и богатые, самые могущественные и благополучные, самые свободные и демократичные страны — этот образ Запада в головах миллиардов людей обеспечивал ему такой уровень власти над миром, какой никакие авианосные группы не способны.
И именно этот образ развеивается на глазах — процесс зашел уже так далеко, что социология фиксирует феномены, подобные турецкому.
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При этом США и Европа, очевидно, не осознают или отказываются принимать происходящее. Они продолжают привычную риторику сияющего града на холме и всеобщего образца для подражания, не замечая, что для остального мира они стремительно теряют, а местами уже совсем потеряли ту идейную силу, носителями которой были последние столетия. И это все большее расхождение между реальностью и иллюзиями, с которыми Запад отказывается расставаться, только ускоряет процесс утраты им последних рычагов влияния.