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Эрдоган вновь заявил о возможности переноса президентских выборов - РИА Новости, 09.01.2023
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Эрдоган вновь заявил о возможности переноса президентских выборов
Эрдоган вновь заявил о возможности переноса президентских выборов - РИА Новости, 09.01.2023
Эрдоган вновь заявил о возможности переноса президентских выборов
Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече в Анталье вновь допустил возможность переноса даты президентских выборов в стране. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T06:14
2023-01-09T06:14
в мире
турция
кемаль кылычдароглу
ахмет давутоглу
анталья (провинция)
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АНКАРА, 9 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече в Анталье вновь допустил возможность переноса даты президентских выборов в стране. Очередные всеобщие выборы в стране - одновременно президентские и парламентские - планируются в Турции 18 июня 2023 года. Ранее Эрдоган допустил перенос выборов на более ранний срок с "учетом сезонных условий". "Выборы 2023 года являются одними из самых важных в истории демократической Турции. Мы долгое время готовились к выборам, дату которых мы, возможно, немного перенесем. Пока другие тратили время на свои внутренние разборки, мы до мельчайших деталей работали над услугами, которые отныне будем оказывать нашей стране и нашему народу", - сказал президент Турции. Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия националистического движения (ПНД) ранее сформировали "Альянс народа". Лидер турецких националистов Девлет Бахчели сообщил, что президент Тайип Эрдоган будет кандидатом от "Альянса народа" на предстоящих выборах. Сам президент долгое время не комментировал выдвижение, но на встрече со сторонниками неожиданно для всех заявил, что намерен бороться за пост главы государства, призвав своего основного соперника, лидера крупнейшей оппозиционной левоцентристской Народно-республиканской партии Турции Кемаля Кылычдароглу, объявить имя кандидата от оппозиции. Оппозиция пока не объявила кандидата. В то же время проходят периодические встречи лидеров шести оппозиционных партий, в которых принимают участие глава "Хорошей партии" (Iyi parti) Мерал Акшенер, председатель правоконсервативной суннитской партии "Счастье" (SP) Темел Карамоллаоглу, глава кемалистско-консервативной "Демократической партии" Гюльтекин Уйсал, лидер либеральной "Партии демократии и прорыва" (DEVA) Али Бабаджан и экс-премьер министр Турции, глава партии "Будущее" Ахмет Давутоглу. Шесть лидеров оппозиционных партий Турции после первой встречи сделали заявление о подготовке меморандума о переходе страны к "усиленной парламентской системе управления".
https://ria.ru/20230109/turtsiya-1843562162.html
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анталья (провинция)
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в мире, турция, кемаль кылычдароглу, ахмет давутоглу, анталья (провинция)
В мире, Турция, Кемаль Кылычдароглу, Ахмет Давутоглу, Анталья (провинция)
06:14 09.01.2023
 
Эрдоган вновь заявил о возможности переноса президентских выборов

Эрдоган вновь заявил о возможности переноса даты президентских выборов в Турции

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
Перейти в медиабанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 9 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече в Анталье вновь допустил возможность переноса даты президентских выборов в стране.
Очередные всеобщие выборы в стране - одновременно президентские и парламентские - планируются в Турции 18 июня 2023 года. Ранее Эрдоган допустил перенос выборов на более ранний срок с "учетом сезонных условий".
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"Выборы 2023 года являются одними из самых важных в истории демократической Турции. Мы долгое время готовились к выборам, дату которых мы, возможно, немного перенесем. Пока другие тратили время на свои внутренние разборки, мы до мельчайших деталей работали над услугами, которые отныне будем оказывать нашей стране и нашему народу", - сказал президент Турции.
Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия националистического движения (ПНД) ранее сформировали "Альянс народа". Лидер турецких националистов Девлет Бахчели сообщил, что президент Тайип Эрдоган будет кандидатом от "Альянса народа" на предстоящих выборах. Сам президент долгое время не комментировал выдвижение, но на встрече со сторонниками неожиданно для всех заявил, что намерен бороться за пост главы государства, призвав своего основного соперника, лидера крупнейшей оппозиционной левоцентристской Народно-республиканской партии Турции Кемаля Кылычдароглу, объявить имя кандидата от оппозиции. Оппозиция пока не объявила кандидата.
В то же время проходят периодические встречи лидеров шести оппозиционных партий, в которых принимают участие глава "Хорошей партии" (Iyi parti) Мерал Акшенер, председатель правоконсервативной суннитской партии "Счастье" (SP) Темел Карамоллаоглу, глава кемалистско-консервативной "Демократической партии" Гюльтекин Уйсал, лидер либеральной "Партии демократии и прорыва" (DEVA) Али Бабаджан и экс-премьер министр Турции, глава партии "Будущее" Ахмет Давутоглу.
Шесть лидеров оппозиционных партий Турции после первой встречи сделали заявление о подготовке меморандума о переходе страны к "усиленной парламентской системе управления".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
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В миреТурцияКемаль КылычдароглуАхмет ДавутоглуАнталья (провинция)
 
 
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