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Подавляющее большинство граждан Турции считает США врагом, показал опрос - РИА Новости, 09.01.2023
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Подавляющее большинство граждан Турции считает США врагом, показал опрос
Подавляющее большинство граждан Турции считает США врагом, показал опрос - РИА Новости, 09.01.2023
Подавляющее большинство граждан Турции считает США врагом, показал опрос
Более 62 процентов жителей Турции считают Россию дружеской страной, в то время как 90 процентов видят в США врага, таковы результаты исследования центра Gezici, РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T05:40
2023-01-09T05:55
в мире
турция
сша
россия
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АНКАРА, 9 янв — РИА Новости. Более 62 процентов жителей Турции считают Россию дружеской страной, в то время как 90 процентов видят в США врага, таковы результаты исследования центра Gezici, который приводит Ulusal TV. В опросе, который проходил в 2022 году, приняли участие 2464 человека из 24 провинций Турции.Доля тех, кто считает Россию другом, составляет 62,6 процента. При этом 72,8 процента опрошенных полагают, что "с Россией должны быть установлены хорошие отношения". Отрицательно на вопрос о России как друге ответили 18,3 процента опрошенных, а у 8,9 процента респондентов нет мнения на этот счет. В то же время около 90 процентов участников исследования назвали США врагом Турции. По словам президента исследовательского центра Gezici Мурата Гезичи, вырисовывается картина, когда турецкое общество "больше отдаляется от Запада и больше доверяет России". На вопрос "Поддерживает ли Россия экономику Турции?" 68,6 процента респондентов ответили утвердительно, 21,7 процента — отрицательно, еще у 9,7 процента ответа не нашлось.
https://ria.ru/20230107/bpla-1843425232.html
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в мире, турция, сша, россия
В мире, Турция, США, Россия
05:40 09.01.2023 (обновлено: 05:55 09.01.2023)
 
Подавляющее большинство граждан Турции считает США врагом, показал опрос

Gezici: 90% населения Турции считает США врагом, более 60% видит в России друга

© AP Photo / Burhan OzbiliciАкция протеста у здания посольства США в Анкаре, Турция
Акция протеста у здания посольства США в Анкаре, Турция - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Акция протеста у здания посольства США в Анкаре, Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 9 янв — РИА Новости. Более 62 процентов жителей Турции считают Россию дружеской страной, в то время как 90 процентов видят в США врага, таковы результаты исследования центра Gezici, который приводит Ulusal TV.
В опросе, который проходил в 2022 году, приняли участие 2464 человека из 24 провинций Турции.
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Доля тех, кто считает Россию другом, составляет 62,6 процента. При этом 72,8 процента опрошенных полагают, что "с Россией должны быть установлены хорошие отношения". Отрицательно на вопрос о России как друге ответили 18,3 процента опрошенных, а у 8,9 процента респондентов нет мнения на этот счет. В то же время около 90 процентов участников исследования назвали США врагом Турции.
По словам президента исследовательского центра Gezici Мурата Гезичи, вырисовывается картина, когда турецкое общество "больше отдаляется от Запада и больше доверяет России".
На вопрос "Поддерживает ли Россия экономику Турции?" 68,6 процента респондентов ответили утвердительно, 21,7 процента — отрицательно, еще у 9,7 процента ответа не нашлось.
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