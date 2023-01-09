https://ria.ru/20230109/turtsiya-1843562162.html

Подавляющее большинство граждан Турции считает США врагом, показал опрос

Подавляющее большинство граждан Турции считает США врагом, показал опрос - РИА Новости, 09.01.2023

Подавляющее большинство граждан Турции считает США врагом, показал опрос

Более 62 процентов жителей Турции считают Россию дружеской страной, в то время как 90 процентов видят в США врага, таковы результаты исследования центра Gezici, РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T05:40

2023-01-09T05:40

2023-01-09T05:55

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АНКАРА, 9 янв — РИА Новости. Более 62 процентов жителей Турции считают Россию дружеской страной, в то время как 90 процентов видят в США врага, таковы результаты исследования центра Gezici, который приводит Ulusal TV. В опросе, который проходил в 2022 году, приняли участие 2464 человека из 24 провинций Турции.Доля тех, кто считает Россию другом, составляет 62,6 процента. При этом 72,8 процента опрошенных полагают, что "с Россией должны быть установлены хорошие отношения". Отрицательно на вопрос о России как друге ответили 18,3 процента опрошенных, а у 8,9 процента респондентов нет мнения на этот счет. В то же время около 90 процентов участников исследования назвали США врагом Турции. По словам президента исследовательского центра Gezici Мурата Гезичи, вырисовывается картина, когда турецкое общество "больше отдаляется от Запада и больше доверяет России". На вопрос "Поддерживает ли Россия экономику Турции?" 68,6 процента респондентов ответили утвердительно, 21,7 процента — отрицательно, еще у 9,7 процента ответа не нашлось.

https://ria.ru/20230107/bpla-1843425232.html

https://ria.ru/20230108/nato-1843503027.html

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