https://ria.ru/20230110/puteshestviya-1843632880.html

Названы самые популярные города для путешествий на автобусе в январе

Названы самые популярные города для путешествий на автобусе в январе - РИА Новости, 10.01.2023

Названы самые популярные города для путешествий на автобусе в январе

Определены самые востребованные направления для путешествий на автобусе в первый месяц года, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T05:49

2023-01-10T05:49

2023-01-10T05:49

туризм

туризм

новости - туризм

москва

санкт-петербург

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для путешествий на автобусе в первый месяц года, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали поисковые запросы на билеты на период с 1 по 31 января 2023 года. Оказалось, что наибольшим спросом пользуется Москва: варианты путешествий в столицу на автобусе искал 21 процент клиентов сервиса. Средняя стоимость билета — 2250 рублей.На втором месте – Санкт-Петербург, в который планировал попасть каждый десятый (9,3 процента) пользователь. Отправиться в город на Неве можно в среднем за 2130 рублей.Замыкает тройку лидеров Минск: путешествием в столицу Белоруссии интересовались 3,2 процента туристов. Средняя стоимость билета в одну сторону — 1880 рублей.Также востребованы автобусные поездки в Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань, Хельсинки, Тбилиси, Сочи и Волгоград.

https://ria.ru/20230103/retsepty-1836824127.html

москва

санкт-петербург

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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