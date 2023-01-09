https://ria.ru/20230109/meladze-1843786068.html

В Госдуме попросили генпрокурора дать правовую оценку словам Меладзе

В Госдуме попросили генпрокурора дать правовую оценку словам Меладзе - РИА Новости, 09.01.2023

В Госдуме попросили генпрокурора дать правовую оценку словам Меладзе

Первый замглавы думского комитета по безопасности Андрей Луговой (ЛДПР) направил обращение генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой дать правовую... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T23:49

2023-01-09T23:49

2023-01-09T23:49

шоубиз

валерий меладзе

андрей луговой

игорь краснов

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Первый замглавы думского комитета по безопасности Андрей Луговой (ЛДПР) направил обращение генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой дать правовую оценку действиям и высказываниям певца Валерия Меладзе. ОН процитировал украинский националистический лозунг. "Я обратился к генеральному прокурору с просьбой проверить и дать правомерную оценку действиям и высказываниям Валерия Меладзе, который позволяет себе славить террористическое государство. Он не первый, он не последний. И от того, сможем ли мы сейчас адекватно и симметрично реагировать на подобные поступки и слова, зависит общий курс государства на укрепление гражданской идентичности", – написал Луговой в своем телеграм-канале, опубликовав копию обращения к Краснову.Ранее лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предложил лишить певца Валерия Меладзе всех имеющихся у него званий. Сенатор Елена Афанасьева выразила мнение, что Меладзе нужно лишить гражданства России. Меладзе позже прокомментировал инцидент, произошедший на корпоративе в Дубае, заявив, что не может и не хочет никого ненавидеть, а также испытывает "тяжесть и горе".

https://ria.ru/20221214/meladze-1838602776.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

валерий меладзе, андрей луговой, игорь краснов