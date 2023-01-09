https://ria.ru/20230109/meladze-1843786068.html
В Госдуме попросили генпрокурора дать правовую оценку словам Меладзе
В Госдуме попросили генпрокурора дать правовую оценку словам Меладзе - РИА Новости, 09.01.2023
В Госдуме попросили генпрокурора дать правовую оценку словам Меладзе
Первый замглавы думского комитета по безопасности Андрей Луговой (ЛДПР) направил обращение генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой дать правовую... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T23:49
2023-01-09T23:49
2023-01-09T23:49
шоубиз
валерий меладзе
андрей луговой
игорь краснов
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Первый замглавы думского комитета по безопасности Андрей Луговой (ЛДПР) направил обращение генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой дать правовую оценку действиям и высказываниям певца Валерия Меладзе. ОН процитировал украинский националистический лозунг. "Я обратился к генеральному прокурору с просьбой проверить и дать правомерную оценку действиям и высказываниям Валерия Меладзе, который позволяет себе славить террористическое государство. Он не первый, он не последний. И от того, сможем ли мы сейчас адекватно и симметрично реагировать на подобные поступки и слова, зависит общий курс государства на укрепление гражданской идентичности", – написал Луговой в своем телеграм-канале, опубликовав копию обращения к Краснову.Ранее лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предложил лишить певца Валерия Меладзе всех имеющихся у него званий. Сенатор Елена Афанасьева выразила мнение, что Меладзе нужно лишить гражданства России. Меладзе позже прокомментировал инцидент, произошедший на корпоративе в Дубае, заявив, что не может и не хочет никого ненавидеть, а также испытывает "тяжесть и горе".
https://ria.ru/20221214/meladze-1838602776.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий меладзе, андрей луговой, игорь краснов
Шоубиз, Валерий Меладзе, Андрей Луговой, Игорь Краснов
В Госдуме попросили генпрокурора дать правовую оценку словам Меладзе
Депутат Госдумы Луговой попросил генпрокурора дать правовую оценку словам Меладзе