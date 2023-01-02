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Сенатор Афанасьева предложила лишить Меладзе российского гражданства - РИА Новости, 02.01.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20230102/meladze-1842873354.html
Сенатор Афанасьева предложила лишить Меладзе российского гражданства
Сенатор Афанасьева предложила лишить Меладзе российского гражданства - РИА Новости, 02.01.2023
Сенатор Афанасьева предложила лишить Меладзе российского гражданства
Певца Валерия Меладзе нужно лишить гражданства России, сообщила член Совфеда Елена Афанасьева. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T21:10
2023-01-02T21:11
шоубиз
валерий меладзе
елена афанасьева
сергей миронов
россия
совет федерации рф
германия
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Певца Валерия Меладзе нужно лишить гражданства России, сообщила член Совфеда Елена Афанасьева. Ранее лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов предложил лишить певца Валерия Меладзе всех имеющихся у него званий. Депутат отметил, что на вечеринке за рубежом Меладзе поддержал украинский националистический лозунг.
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валерий меладзе, елена афанасьева, сергей миронов, россия, совет федерации рф, германия
Шоубиз, Валерий Меладзе, Елена Афанасьева, Сергей Миронов, Россия, Совет Федерации РФ, Германия
21:10 02.01.2023 (обновлено: 21:11 02.01.2023)
 
Сенатор Афанасьева предложила лишить Меладзе российского гражданства

Сенатор Афанасьева предложила лишить певца Меладзе российского гражданства

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкВалерий Меладзе
Валерий Меладзе - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Валерий Меладзе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Певца Валерия Меладзе нужно лишить гражданства России, сообщила член Совфеда Елена Афанасьева.
"За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации", - написала сенатор в своём Telegram-канале.
Ранее лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов предложил лишить певца Валерия Меладзе всех имеющихся у него званий.
Депутат отметил, что на вечеринке за рубежом Меладзе поддержал украинский националистический лозунг.
Композитор Константин Меладзе и певец Валерий Меладзе - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
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Братья Меладзе выступили в Германии
 
ШоубизВалерий МеладзеЕлена АфанасьеваСергей МироновРоссияСовет Федерации РФГермания
 
 
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