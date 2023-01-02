https://ria.ru/20230102/meladze-1842873354.html
Сенатор Афанасьева предложила лишить Меладзе российского гражданства
Сенатор Афанасьева предложила лишить Меладзе российского гражданства - РИА Новости, 02.01.2023
Сенатор Афанасьева предложила лишить Меладзе российского гражданства
Певца Валерия Меладзе нужно лишить гражданства России, сообщила член Совфеда Елена Афанасьева. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T21:10
2023-01-02T21:10
2023-01-02T21:11
шоубиз
валерий меладзе
елена афанасьева
сергей миронов
россия
совет федерации рф
германия
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Певца Валерия Меладзе нужно лишить гражданства России, сообщила член Совфеда Елена Афанасьева. Ранее лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов предложил лишить певца Валерия Меладзе всех имеющихся у него званий. Депутат отметил, что на вечеринке за рубежом Меладзе поддержал украинский националистический лозунг.
https://ria.ru/20221227/meladze-1841586512.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий меладзе, елена афанасьева, сергей миронов, россия, совет федерации рф, германия
Шоубиз, Валерий Меладзе, Елена Афанасьева, Сергей Миронов, Россия, Совет Федерации РФ, Германия
21:10 02.01.2023 (обновлено: 21:11 02.01.2023)
Сенатор Афанасьева предложила лишить Меладзе российского гражданства
Сенатор Афанасьева предложила лишить певца Меладзе российского гражданства