https://ria.ru/20230102/meladze-1842873354.html

Сенатор Афанасьева предложила лишить Меладзе российского гражданства

Сенатор Афанасьева предложила лишить Меладзе российского гражданства - РИА Новости, 02.01.2023

Сенатор Афанасьева предложила лишить Меладзе российского гражданства

Певца Валерия Меладзе нужно лишить гражданства России, сообщила член Совфеда Елена Афанасьева. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T21:10

2023-01-02T21:10

2023-01-02T21:11

шоубиз

валерий меладзе

елена афанасьева

сергей миронов

россия

совет федерации рф

германия

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Певца Валерия Меладзе нужно лишить гражданства России, сообщила член Совфеда Елена Афанасьева. Ранее лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов предложил лишить певца Валерия Меладзе всех имеющихся у него званий. Депутат отметил, что на вечеринке за рубежом Меладзе поддержал украинский националистический лозунг.

https://ria.ru/20221227/meladze-1841586512.html

россия

германия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

валерий меладзе, елена афанасьева, сергей миронов, россия, совет федерации рф, германия