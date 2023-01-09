https://ria.ru/20230109/dubtsova-1843657989.html

Дубцова удивила поклонников фотографией со взрослым сыном

Дубцова удивила поклонников фотографией со взрослым сыном - РИА Новости, 09.01.2023

Дубцова удивила поклонников фотографией со взрослым сыном

Ирина Дубцова удивила подписчиков фотографией с 17-летним сыном Артемом. Она поделилась совместным снимком с наследником на Мальдивах. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T16:11

2023-01-09T16:11

2023-01-09T16:11

шоубиз

ирина дубцова

семья

дети

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Ирина Дубцова удивила подписчиков фотографией с 17-летним сыном Артемом. Она поделилась совместным снимком с наследником на Мальдивах. Пользователи неоднозначно отреагировали на фотографию. Одни удивились, что у молодой исполнительницы так быстро вырос наследник. Другие восхитились внешностью матери и сына. Дубцова вышла замуж в 2004 году за вокалиста группы Plazma Романа Черницына. В браке родился сын Артем. Однако вскоре супруги разошлись. По словам артистки, они остались в хороших отношениях после развода. Ранее певица удалила импланты из груди. По мнению исполнительницы, пышный бюст зрительно увеличивал ее фигуру.

https://ria.ru/20220214/dubtsova-1772014238.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ирина дубцова, семья, дети