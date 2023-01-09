Дубцова удивила поклонников фотографией со взрослым сыном
Дубцова удивила поклонников фотографией со взрослым сыном Артемом
© Фото : из личного архива Ирины Дубцовой Фотосессия Дамира Жукенова
© Фото : из личного архива Ирины Дубцовой
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Ирина Дубцова удивила подписчиков фотографией с 17-летним сыном Артемом. Она поделилась совместным снимком с наследником на Мальдивах.
© Фото : Ирина ДубцоваИрина Дубцова с сыном на отдыхе
© Фото : Ирина Дубцова
Ирина Дубцова с сыном на отдыхе
"Доброе утро!" – подписала пост артистка в своей соцсети.
Пользователи неоднозначно отреагировали на фотографию. Одни удивились, что у молодой исполнительницы так быстро вырос наследник.
"Как брат с сестрой!", "Я подумала, что он с девушкой своей", "Мама не меняется, а сын взрослеет", Мама не как с сыном, а как с другом", – отреагировали подписчики звезды.
Другие восхитились внешностью матери и сына.
"Какие красивые!", "Ничто так не украшает женщину, как взрослый сын!", "Красивый парень и изящная молодая мама!", "Красавцы!" – прокомментировали поклонники знаменитости.
Дубцова вышла замуж в 2004 году за вокалиста группы Plazma Романа Черницына. В браке родился сын Артем. Однако вскоре супруги разошлись. По словам артистки, они остались в хороших отношениях после развода.
Ранее певица удалила импланты из груди. По мнению исполнительницы, пышный бюст зрительно увеличивал ее фигуру.
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