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Дубцова удивила поклонников фотографией со взрослым сыном - РИА Новости, 09.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230109/dubtsova-1843657989.html
Дубцова удивила поклонников фотографией со взрослым сыном
Дубцова удивила поклонников фотографией со взрослым сыном - РИА Новости, 09.01.2023
Дубцова удивила поклонников фотографией со взрослым сыном
Ирина Дубцова удивила подписчиков фотографией с 17-летним сыном Артемом. Она поделилась совместным снимком с наследником на Мальдивах. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T16:11
2023-01-09T16:11
шоубиз
ирина дубцова
семья
дети
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Ирина Дубцова удивила подписчиков фотографией с 17-летним сыном Артемом. Она поделилась совместным снимком с наследником на Мальдивах. Пользователи неоднозначно отреагировали на фотографию. Одни удивились, что у молодой исполнительницы так быстро вырос наследник. Другие восхитились внешностью матери и сына. Дубцова вышла замуж в 2004 году за вокалиста группы Plazma Романа Черницына. В браке родился сын Артем. Однако вскоре супруги разошлись. По словам артистки, они остались в хороших отношениях после развода. Ранее певица удалила импланты из груди. По мнению исполнительницы, пышный бюст зрительно увеличивал ее фигуру.
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ирина дубцова, семья, дети
Шоубиз, Ирина Дубцова, Семья, Дети
16:11 09.01.2023
 
Дубцова удивила поклонников фотографией со взрослым сыном

Дубцова удивила поклонников фотографией со взрослым сыном Артемом

© Фото : из личного архива Ирины Дубцовой Фотосессия Дамира Жукенова
Фотосессия Дамира Жукенова - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© Фото : из личного архива Ирины Дубцовой
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Ирина Дубцова удивила подписчиков фотографией с 17-летним сыном Артемом. Она поделилась совместным снимком с наследником на Мальдивах.
© Фото : Ирина ДубцоваИрина Дубцова с сыном на отдыхе
Ирина Дубцова с сыном на отдыхе - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© Фото : Ирина Дубцова
Ирина Дубцова с сыном на отдыхе

"Доброе утро!" – подписала пост артистка в своей соцсети.

Пользователи неоднозначно отреагировали на фотографию. Одни удивились, что у молодой исполнительницы так быстро вырос наследник.
"Как брат с сестрой!", "Я подумала, что он с девушкой своей", "Мама не меняется, а сын взрослеет", Мама не как с сыном, а как с другом", – отреагировали подписчики звезды.
Другие восхитились внешностью матери и сына.
"Какие красивые!", "Ничто так не украшает женщину, как взрослый сын!", "Красивый парень и изящная молодая мама!", "Красавцы!" – прокомментировали поклонники знаменитости.
Дубцова вышла замуж в 2004 году за вокалиста группы Plazma Романа Черницына. В браке родился сын Артем. Однако вскоре супруги разошлись. По словам артистки, они остались в хороших отношениях после развода.
Ранее певица удалила импланты из груди. По мнению исполнительницы, пышный бюст зрительно увеличивал ее фигуру.
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