https://ria.ru/20211126/dubtsova-1760908557.html

Ирина Дубцова сделала операцию по уменьшению груди

Ирина Дубцова сделала операцию по уменьшению груди - РИА Новости, 26.11.2021

Ирина Дубцова сделала операцию по уменьшению груди

Ирина Дубцова сделала операцию по уменьшению груди: она удалила импланты, которые установила после беременности. По словам певицы, ей захотелось вернуть... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T16:04

2021-11-26T16:04

2021-11-26T16:04

шоубиз

шоу-бизнес

знаменитости

ирина дубцова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746901301_0:518:2048:1670_1920x0_80_0_0_d25ab60402e63a859bdaf5dc57656688.jpg

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Ирина Дубцова сделала операцию по уменьшению груди: она удалила импланты, которые установила после беременности. По словам певицы, ей захотелось вернуть естественность.Ирина призналась, что с тех пор прошло 12 лет, необходима была коррекция, чтобы не начались проблемы со здоровьем. Но звезда решила совсем избавиться от имплантов.Артистка заявляла, что похудеть ей удалось элементарно – она начала ограничивать себя в еде и больше времени уделять физическим нагрузкам.Ранее своим секретом стройности поделилась Лариса Долина – певица голодает по 19 часов, чтобы держать себя в форме.

https://ria.ru/20210826/varnava-1747397531.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, знаменитости, ирина дубцова