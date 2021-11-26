Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211126/dubtsova-1760908557.html
Ирина Дубцова сделала операцию по уменьшению груди
Ирина Дубцова сделала операцию по уменьшению груди - РИА Новости, 26.11.2021
Ирина Дубцова сделала операцию по уменьшению груди
Ирина Дубцова сделала операцию по уменьшению груди: она удалила импланты, которые установила после беременности. По словам певицы, ей захотелось вернуть... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T16:04
2021-11-26T16:04
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
ирина дубцова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746901301_0:518:2048:1670_1920x0_80_0_0_d25ab60402e63a859bdaf5dc57656688.jpg
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Ирина Дубцова сделала операцию по уменьшению груди: она удалила импланты, которые установила после беременности. По словам певицы, ей захотелось вернуть естественность.Ирина призналась, что с тех пор прошло 12 лет, необходима была коррекция, чтобы не начались проблемы со здоровьем. Но звезда решила совсем избавиться от имплантов.Артистка заявляла, что похудеть ей удалось элементарно – она начала ограничивать себя в еде и больше времени уделять физическим нагрузкам.Ранее своим секретом стройности поделилась Лариса Долина – певица голодает по 19 часов, чтобы держать себя в форме.
https://ria.ru/20210826/varnava-1747397531.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746901301_0:326:2048:1862_1920x0_80_0_0_10a9aac77e75003ea1f5dbe626abe719.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, знаменитости, ирина дубцова
16:04 26.11.2021
 
Ирина Дубцова сделала операцию по уменьшению груди

Ирина Дубцова удалила грудные импланты

© Фото : PR НТВЧлен жюри международного вокального проекта "Ты супер!" Ирина Дубцова
Член жюри международного вокального проекта Ты супер! Ирина Дубцова - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Фото : PR НТВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Ирина Дубцова сделала операцию по уменьшению груди: она удалила импланты, которые установила после беременности. По словам певицы, ей захотелось вернуть естественность.

"Я совершенно не противница грудных имплантов, просто мне захотелось вернуть естественность. Я никогда не скрывала, что после родов делала маммопластику", – написала артистка в Instagram.

Ирина призналась, что с тех пор прошло 12 лет, необходима была коррекция, чтобы не начались проблемы со здоровьем. Но звезда решила совсем избавиться от имплантов.

"Грудь была большая и не подходила под мою стройную фигуру. Увеличивала меня визуально", – заключила Ирина.

Артистка заявляла, что похудеть ей удалось элементарно – она начала ограничивать себя в еде и больше времени уделять физическим нагрузкам.
Ранее своим секретом стройности поделилась Лариса Долина – певица голодает по 19 часов, чтобы держать себя в форме.
Скриншот шоу Иды Галич Есть вопросики с Екатериной Варнавой
26 августа, 18:11Шоубиз
"Неправильно зашили": Варнава дважды делала операцию по уменьшению груди
 
ШоубизШоу-бизнесЗнаменитостиИрина Дубцова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56В Хабаровском крае нашли живыми рыбаков, пропавших в снежный циклон
02:45Врач рассказала, кому нельзя есть лук
02:34В Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее время
02:20Начгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизм
02:15Депутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходные
02:15Эксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19
02:03В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружия
01:33СМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсульт
01:15Эксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиям
01:14Серябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки недели
00:57В Северной Каролине произошла стрельба в торговом центре
00:33Украинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в суд
23:56На Украине обвинили Зеленского в потере миллиардов
23:30Космонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКС
23:24Байден пообещал поговорить с Путиным и Зеленским
23:22Гордон обвинил Зеленского в непорядочности
23:10Разумков заявил о желании баллотироваться в президенты Украины
23:08Ситуация в Таджикистане, где проходит акция протеста, остается напряженной
23:03В Петербурге арестовали миллиардера Ебралидзе
22:59Глава минздрава ЮАР назвал реакцию стран на новый штамм неоправданной
Лента новостейМолния
В Хабаровском крае нашли живыми рыбаков, пропавших в снежный циклонВрач рассказала, кому нельзя есть лукВ Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее времяНачгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизмДепутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходныеЭксперт рассказала о возможностях для переболевших COVID-19В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружияСМИ сообщило о госпитализации Градского с подозрением на инсультЭксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиямСерябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки неделиВ Северной Каролине произошла стрельба в торговом центреУкраинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в судНа Украине обвинили Зеленского в потере миллиардовКосмонавты впервые перешли в новый модуль "Причал" на МКСБайден пообещал поговорить с Путиным и ЗеленскимГордон обвинил Зеленского в непорядочностиРазумков заявил о желании баллотироваться в президенты УкраиныСитуация в Таджикистане, где проходит акция протеста, остается напряженнойВ Петербурге арестовали миллиардера ЕбралидзеГлава минздрава ЮАР назвал реакцию стран на новый штамм неоправданной