https://ria.ru/20211126/dubtsova-1760908557.html
Ирина Дубцова сделала операцию по уменьшению груди
Ирина Дубцова сделала операцию по уменьшению груди - РИА Новости, 26.11.2021
Ирина Дубцова сделала операцию по уменьшению груди
Ирина Дубцова сделала операцию по уменьшению груди: она удалила импланты, которые установила после беременности. По словам певицы, ей захотелось вернуть... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T16:04
2021-11-26T16:04
2021-11-26T16:04
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
ирина дубцова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746901301_0:518:2048:1670_1920x0_80_0_0_d25ab60402e63a859bdaf5dc57656688.jpg
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Ирина Дубцова сделала операцию по уменьшению груди: она удалила импланты, которые установила после беременности. По словам певицы, ей захотелось вернуть естественность.Ирина призналась, что с тех пор прошло 12 лет, необходима была коррекция, чтобы не начались проблемы со здоровьем. Но звезда решила совсем избавиться от имплантов.Артистка заявляла, что похудеть ей удалось элементарно – она начала ограничивать себя в еде и больше времени уделять физическим нагрузкам.Ранее своим секретом стройности поделилась Лариса Долина – певица голодает по 19 часов, чтобы держать себя в форме.
https://ria.ru/20210826/varnava-1747397531.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746901301_0:326:2048:1862_1920x0_80_0_0_10a9aac77e75003ea1f5dbe626abe719.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, знаменитости, ирина дубцова
Ирина Дубцова сделала операцию по уменьшению груди
Ирина Дубцова удалила грудные импланты