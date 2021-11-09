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Шоубиз
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"Закрываю рот в три часа дня": Долина раскрыла секрет своей стройности
"Закрываю рот в три часа дня": Долина раскрыла секрет своей стройности - РИА Новости, 09.11.2021
"Закрываю рот в три часа дня": Долина раскрыла секрет своей стройности
Лариса Долина раскрыла секрет своей стройной фигуры: она голодает по девятнадцать часов. К похожему распорядку приема пищи она пытается приобщить дочь Ангелину. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T11:46
2021-11-09T11:46
шоубиз
знаменитости
лариса долина
шоу-бизнес
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Лариса Долина раскрыла секрет своей стройной фигуры: она голодает по девятнадцать часов. К похожему распорядку приема пищи она пытается приобщить дочь Ангелину.В интервью журналу "Караван историй. Коллекция" певица призналась, что никогда не была в такой отличной форме, как сейчас.Певица не боится экспериментировать со стилем – дерзкие короткие платья она чередует с яркими молодежными костюмами.
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знаменитости, лариса долина, шоу-бизнес
11:46 09.11.2021
 
"Закрываю рот в три часа дня": Долина раскрыла секрет своей стройности

Долина призналась в голодании по девятнадцать часов ради стройной фигуры

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Лариса Долина выступает на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии "Виктория" в Государственном Кремлевском Дворце
Певица Лариса Долина выступает на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии Виктория в Государственном Кремлевском Дворце - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Лариса Долина раскрыла секрет своей стройной фигуры: она голодает по девятнадцать часов. К похожему распорядку приема пищи она пытается приобщить дочь Ангелину.

"Я не давлю, но капаю понемногу: "Линусь, ну давай попробуем хотя бы не есть после шести". Я, к примеру, закрываю рот в три часа дня. Период голодания – девятнадцать часов. Трудно, но зато как работает!" – рассказала Долина.

В интервью журналу "Караван историй. Коллекция" певица призналась, что никогда не была в такой отличной форме, как сейчас.

"Я начала больше улыбаться с тех пор, как понравилась самой себе. Влезла в свой старый гардероб, причем сейчас у меня размер XS, такого не было никогда! Есть повод для улыбки…", – отметила звезда.

Певица не боится экспериментировать со стилем – дерзкие короткие платья она чередует с яркими молодежными костюмами.
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