"Закрываю рот в три часа дня": Долина раскрыла секрет своей стройности
Долина призналась в голодании по девятнадцать часов ради стройной фигуры
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Лариса Долина выступает на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии "Виктория" в Государственном Кремлевском Дворце
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Лариса Долина раскрыла секрет своей стройной фигуры: она голодает по девятнадцать часов. К похожему распорядку приема пищи она пытается приобщить дочь Ангелину.
"Я не давлю, но капаю понемногу: "Линусь, ну давай попробуем хотя бы не есть после шести". Я, к примеру, закрываю рот в три часа дня. Период голодания – девятнадцать часов. Трудно, но зато как работает!" – рассказала Долина.
В интервью журналу "Караван историй. Коллекция" певица призналась, что никогда не была в такой отличной форме, как сейчас.
"Я начала больше улыбаться с тех пор, как понравилась самой себе. Влезла в свой старый гардероб, причем сейчас у меня размер XS, такого не было никогда! Есть повод для улыбки…", – отметила звезда.
Певица не боится экспериментировать со стилем – дерзкие короткие платья она чередует с яркими молодежными костюмами.
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