https://ria.ru/20211109/dolina-1758189347.html

"Закрываю рот в три часа дня": Долина раскрыла секрет своей стройности

"Закрываю рот в три часа дня": Долина раскрыла секрет своей стройности - РИА Новости, 09.11.2021

"Закрываю рот в три часа дня": Долина раскрыла секрет своей стройности

Лариса Долина раскрыла секрет своей стройной фигуры: она голодает по девятнадцать часов. К похожему распорядку приема пищи она пытается приобщить дочь Ангелину. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T11:46

2021-11-09T11:46

2021-11-09T11:46

шоубиз

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лариса долина

шоу-бизнес

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Лариса Долина раскрыла секрет своей стройной фигуры: она голодает по девятнадцать часов. К похожему распорядку приема пищи она пытается приобщить дочь Ангелину.В интервью журналу "Караван историй. Коллекция" певица призналась, что никогда не была в такой отличной форме, как сейчас.Певица не боится экспериментировать со стилем – дерзкие короткие платья она чередует с яркими молодежными костюмами.

https://ria.ru/20210923/panayotov-1751506445.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, лариса долина, шоу-бизнес