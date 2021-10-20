https://ria.ru/20211020/dolina-1755437152.html

Серебристый оверсайз и джазовый хит: Долина вернулась в социальные сети

Серебристый оверсайз и джазовый хит: Долина вернулась в социальные сети - РИА Новости, 20.10.2021

Серебристый оверсайз и джазовый хит: Долина вернулась в социальные сети

Лариса Долина вернулась в Instagram после взлома аккаунта. Певица отсутствовала в социальной сети больше месяца. Первым постом после блокировки стало исполнение РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T16:44

2021-10-20T16:44

2021-10-20T16:44

шоубиз

лариса долина

александр панайотов

instagram

знаменитости

стиль жизни

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Лариса Долина вернулась в Instagram после взлома аккаунта. Певица отсутствовала в социальной сети больше месяца. Первым постом после блокировки стало исполнение артисткой своего хита "Погода в доме" в необычном джазовом исполнении.Поклонники восхитились не только обновленным прочтением любимой песни, но и образом артистки. Для выхода на сцену Долина выбрала серебристый брючный оверсайз-костюм, дополненный остроносыми туфлями.Певица не боится экспериментировать со стилем – дерзкие короткие платья она чередует с яркими молодежными костюмами. В этот раз лаконичный и нежный образ смог дополнить оригинальную аранжировку трека.Под публикации Александр Панайотов оставил комментарий с сердечками. Ранее он рассказал о своей дружбе с Долиной.

https://ria.ru/20211014/pugacheva-1754576249.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лариса долина, александр панайотов, instagram, знаменитости, стиль жизни