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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211020/dolina-1755437152.html
Серебристый оверсайз и джазовый хит: Долина вернулась в социальные сети
Серебристый оверсайз и джазовый хит: Долина вернулась в социальные сети - РИА Новости, 20.10.2021
Серебристый оверсайз и джазовый хит: Долина вернулась в социальные сети
Лариса Долина вернулась в Instagram после взлома аккаунта. Певица отсутствовала в социальной сети больше месяца. Первым постом после блокировки стало исполнение РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T16:44
2021-10-20T16:44
шоубиз
лариса долина
александр панайотов
instagram
знаменитости
стиль жизни
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Лариса Долина вернулась в Instagram после взлома аккаунта. Певица отсутствовала в социальной сети больше месяца. Первым постом после блокировки стало исполнение артисткой своего хита "Погода в доме" в необычном джазовом исполнении.Поклонники восхитились не только обновленным прочтением любимой песни, но и образом артистки. Для выхода на сцену Долина выбрала серебристый брючный оверсайз-костюм, дополненный остроносыми туфлями.Певица не боится экспериментировать со стилем – дерзкие короткие платья она чередует с яркими молодежными костюмами. В этот раз лаконичный и нежный образ смог дополнить оригинальную аранжировку трека.Под публикации Александр Панайотов оставил комментарий с сердечками. Ранее он рассказал о своей дружбе с Долиной.
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лариса долина, александр панайотов, instagram, знаменитости, стиль жизни
16:44 20.10.2021
 
Серебристый оверсайз и джазовый хит: Долина вернулась в социальные сети

Долина в серебристом оверсайз-костюме исполнила джазовый вариант песни "Погода в доме"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПевица Лариса Долина выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party – 2020 в Крыму.
Певица Лариса Долина выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party – 2020 в Крыму. - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Лариса Долина вернулась в Instagram после взлома аккаунта. Певица отсутствовала в социальной сети больше месяца. Первым постом после блокировки стало исполнение артисткой своего хита "Погода в доме" в необычном джазовом исполнении.

"Друзья мои, уважаемые подписчики, я снова в строю! Мой аккаунт восстановлен! Вот так еще можно спеть "Погоду в доме", – написала звезда.

Поклонники восхитились не только обновленным прочтением любимой песни, но и образом артистки. Для выхода на сцену Долина выбрала серебристый брючный оверсайз-костюм, дополненный остроносыми туфлями.
Певица не боится экспериментировать со стилем – дерзкие короткие платья она чередует с яркими молодежными костюмами. В этот раз лаконичный и нежный образ смог дополнить оригинальную аранжировку трека.
Под публикации Александр Панайотов оставил комментарий с сердечками. Ранее он рассказал о своей дружбе с Долиной.
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ШоубизЛариса ДолинаАлександр ПанайотовInstagramЗнаменитостиСтиль жизни
 
 
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