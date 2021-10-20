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Серебристый оверсайз и джазовый хит: Долина вернулась в социальные сети
Серебристый оверсайз и джазовый хит: Долина вернулась в социальные сети - РИА Новости, 20.10.2021
Серебристый оверсайз и джазовый хит: Долина вернулась в социальные сети
Лариса Долина вернулась в Instagram после взлома аккаунта. Певица отсутствовала в социальной сети больше месяца. Первым постом после блокировки стало исполнение РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T16:44
2021-10-20T16:44
2021-10-20T16:44
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лариса долина
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Лариса Долина вернулась в Instagram после взлома аккаунта. Певица отсутствовала в социальной сети больше месяца. Первым постом после блокировки стало исполнение артисткой своего хита "Погода в доме" в необычном джазовом исполнении.Поклонники восхитились не только обновленным прочтением любимой песни, но и образом артистки. Для выхода на сцену Долина выбрала серебристый брючный оверсайз-костюм, дополненный остроносыми туфлями.Певица не боится экспериментировать со стилем – дерзкие короткие платья она чередует с яркими молодежными костюмами. В этот раз лаконичный и нежный образ смог дополнить оригинальную аранжировку трека.Под публикации Александр Панайотов оставил комментарий с сердечками. Ранее он рассказал о своей дружбе с Долиной.
https://ria.ru/20211014/pugacheva-1754576249.html
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лариса долина, александр панайотов, instagram, знаменитости, стиль жизни
Серебристый оверсайз и джазовый хит: Долина вернулась в социальные сети
Долина в серебристом оверсайз-костюме исполнила джазовый вариант песни "Погода в доме"