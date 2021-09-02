"Не воспринимаю как сексуальный объект": Дубцова рассказала о бывшем муже
© Фото : из личного архива Ирины ДубцовойСъемки клипа "Не целуешь", 2019 год
© Фото : из личного архива Ирины Дубцовой
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Певица Ирина Дубцова в интервью WMJ рассказала об отношениях с бывшим мужем. Она отметила, что не воспринимает его, как сексуальный объект.
"Мой бывший муж – это мой родственник. Я его абсолютно не воспринимаю как сексуальный объект, и он даже не обидится, прочитав это или услышав. Мы в очень хороших отношениях с ним, с его родителями тоже. Мы можем поделиться друг с другом какими-то деталями личной жизни и все", – отметила звезда.
С певцом Романом Черницыным Ирина познакомилась в 1998 году в Волгограде. Именно ему посвящена песня "О нем", которая принесла Дубцовой успех. На проекте "Фабрика звезд – 4" артист сделал девушке предложение руки и сердца прямо на сцене.
У пары родился сын Артем. Дубцова призналась, что он – беспроблемный ребенок.
"Переходный возраст прошел незаметно. Мой сын перенял одно прекрасное качество от его дедушки, моего папы: будучи почти на голову меня выше, он никогда не пройдет просто так, он обязательно обнимет, чмокнет, даже если это длится одну секунду, и он бежит куда-нибудь по своим делам", – добавила певица.
Ранее Ирина говорила, что, несмотря на красивую историю предложения руки и сердца, съемки в проекте "Фабрика звезд – 4" были для нее сложными.
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