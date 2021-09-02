https://ria.ru/20210902/dubtsova-1748396568.html

"Не воспринимаю как сексуальный объект": Дубцова рассказала о бывшем муже

"Не воспринимаю как сексуальный объект": Дубцова рассказала о бывшем муже - РИА Новости, 02.09.2021

"Не воспринимаю как сексуальный объект": Дубцова рассказала о бывшем муже

Певица Ирина Дубцова в интервью WMJ рассказала об отношениях с бывшим мужем. Она отметила, что не воспринимает его, как сексуальный объект. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T18:59

2021-09-02T18:59

2021-09-02T18:59

шоубиз

дети

знаменитости

отношения

ирина дубцова

"фабрика звезд"

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Певица Ирина Дубцова в интервью WMJ рассказала об отношениях с бывшим мужем. Она отметила, что не воспринимает его, как сексуальный объект.С певцом Романом Черницыным Ирина познакомилась в 1998 году в Волгограде. Именно ему посвящена песня "О нем", которая принесла Дубцовой успех. На проекте "Фабрика звезд – 4" артист сделал девушке предложение руки и сердца прямо на сцене.У пары родился сын Артем. Дубцова призналась, что он – беспроблемный ребенок.Ранее Ирина говорила, что, несмотря на красивую историю предложения руки и сердца, съемки в проекте "Фабрика звезд – 4" были для нее сложными.

https://ria.ru/20200823/dubtsova-1575929571.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, знаменитости, отношения, ирина дубцова, "фабрика звезд"