https://ria.ru/20210714/dubtsova-1741264835.html

"Психологически тяжело": Дубцова вспомнила съемки "Фабрики звезд"

"Психологически тяжело": Дубцова вспомнила съемки "Фабрики звезд" - РИА Новости, 14.07.2021

"Психологически тяжело": Дубцова вспомнила съемки "Фабрики звезд"

Ирина Дубцова вспомнила об участии в "Фабрике звезд". О том, как ей жилось на шоу, она рассказала в интервью сайту Teleprogramma.pro. РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T17:40

2021-07-14T17:40

2021-07-14T17:40

музыка

стас пьеха

тимати (тимур юнусов)

шоубиз

"фабрика звезд"

ирина дубцова

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МОСКВА 14 июл — РИА Новости. Ирина Дубцова вспомнила об участии в "Фабрике звезд". О том, как ей жилось на шоу, она рассказала в интервью сайту Teleprogramma.pro."Я никогда не буду стыдиться клейма "фабрикант". Горжусь тем, что была на этом проекте, это — мировое шоу, оно есть практически в каждой стране мира. Если бы сейчас мне предложили слетать на машине времени обратно и еще раз принять участие в "Фабрике", то я бы согласилась", — уверяет Дубцова.Однако певица все же не стала скрывать, что ей было трудно сниматься в передаче."Сложно было находиться под прицелом камер и съемочной группы в доме с незнакомыми тебе людьми. Морально тяжело, но к этому привыкаешь и потом не обращаешь внимания", — говорит исполнительница.Также Дубцовой непросто далась разлука с близкими, с которыми она общалась на проекте только "с помощью редких звонков". Ирина Дубцова стала победительницей четвертой "Фабрики звезд", которая стартовала в 2004 году. Вместе с ней проекте за победу боролись Тимати, Антон Зацепин, Стас Пьеха, Доминик Джокер и другие.

https://ria.ru/20200823/dubtsova-1575929571.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, стас пьеха, тимати (тимур юнусов), "фабрика звезд", ирина дубцова