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Шоубиз
https://ria.ru/20210714/dubtsova-1741264835.html
"Психологически тяжело": Дубцова вспомнила съемки "Фабрики звезд"
"Психологически тяжело": Дубцова вспомнила съемки "Фабрики звезд" - РИА Новости, 14.07.2021
"Психологически тяжело": Дубцова вспомнила съемки "Фабрики звезд"
Ирина Дубцова вспомнила об участии в "Фабрике звезд". О том, как ей жилось на шоу, она рассказала в интервью сайту Teleprogramma.pro. РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T17:40
2021-07-14T17:40
музыка
стас пьеха
тимати (тимур юнусов)
шоубиз
"фабрика звезд"
ирина дубцова
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МОСКВА 14 июл — РИА Новости. Ирина Дубцова вспомнила об участии в "Фабрике звезд". О том, как ей жилось на шоу, она рассказала в интервью сайту Teleprogramma.pro."Я никогда не буду стыдиться клейма "фабрикант". Горжусь тем, что была на этом проекте, это — мировое шоу, оно есть практически в каждой стране мира. Если бы сейчас мне предложили слетать на машине времени обратно и еще раз принять участие в "Фабрике", то я бы согласилась", — уверяет Дубцова.Однако певица все же не стала скрывать, что ей было трудно сниматься в передаче."Сложно было находиться под прицелом камер и съемочной группы в доме с незнакомыми тебе людьми. Морально тяжело, но к этому привыкаешь и потом не обращаешь внимания", — говорит исполнительница.Также Дубцовой непросто далась разлука с близкими, с которыми она общалась на проекте только "с помощью редких звонков". Ирина Дубцова стала победительницей четвертой "Фабрики звезд", которая стартовала в 2004 году. Вместе с ней проекте за победу боролись Тимати, Антон Зацепин, Стас Пьеха, Доминик Джокер и другие.
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музыка, стас пьеха, тимати (тимур юнусов), "фабрика звезд", ирина дубцова
17:40 14.07.2021
 

"Психологически тяжело": Дубцова вспомнила съемки "Фабрики звезд"

© Фото : из личного архива Ирины Дубцовой Фотосессия Дамира Жукенова
Фотосессия Дамира Жукенова - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© Фото : из личного архива Ирины Дубцовой
Читать ria.ru в
МОСКВА 14 июл — РИА Новости. Ирина Дубцова вспомнила об участии в "Фабрике звезд". О том, как ей жилось на шоу, она рассказала в интервью сайту Teleprogramma.pro.
"Я никогда не буду стыдиться клейма "фабрикант". Горжусь тем, что была на этом проекте, это — мировое шоу, оно есть практически в каждой стране мира. Если бы сейчас мне предложили слетать на машине времени обратно и еще раз принять участие в "Фабрике", то я бы согласилась", — уверяет Дубцова.
Однако певица все же не стала скрывать, что ей было трудно сниматься в передаче.
"Сложно было находиться под прицелом камер и съемочной группы в доме с незнакомыми тебе людьми. Морально тяжело, но к этому привыкаешь и потом не обращаешь внимания", — говорит исполнительница.
Также Дубцовой непросто далась разлука с близкими, с которыми она общалась на проекте только "с помощью редких звонков".
Ирина Дубцова стала победительницей четвертой "Фабрики звезд", которая стартовала в 2004 году. Вместе с ней проекте за победу боролись Тимати, Антон Зацепин, Стас Пьеха, Доминик Джокер и другие.
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ШоубизМузыкаСтас ПьехаТимати (Тимур Юнусов)"Фабрика звезд"Ирина Дубцова
 
 
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