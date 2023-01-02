07:19 02.01.2023 (обновлено: 07:21 02.01.2023)
Президент Южной Кореи заявил о возможных ядерных учениях с США
Президент Ель заявил, что Южная Корея ведет переговоры с США о совместных ядерных учениях
© AP Photo / Jung Yeon-je/PoolКандидат в президенты Южной Кореи Юн Сок Ёль
© AP Photo / Jung Yeon-je/Pool
Кандидат в президенты Южной Кореи Юн Сок Ёль. Архивное фото
СЕУЛ, 2 янв - РИА Новости. Южная Корея ведет переговоры с США о совместном планировании и проведении учений с участием американских ядерных сил для противостояния ядерной угрозе Северной Кореи, заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль.
"Южная Корея и США обсуждают применение концепции совместного планирования и совместных учений ядерных сил", - заявил президент в интервью газете "Чосон Ильбо".
Он пояснил, что после получения Северной Кореей ядерного оружия сложно успокоить южнокорейских граждан только заявлениями о том, что США смогут их защитить с помощью "ядерного зонтика" или расширенного сдерживания. Поэтому, чтобы лучше реагировать на северокорейскую ядерную угрозу, Сеул надеется принять участие в операции ядерных сил США.
"Ядерное оружие принадлежит США, но Южная Корея и США должны делиться информацией, вместе планировать и проводить учения. Позиция США по этому вопросу также крайне положительная… До того как Северная Корея разработала ядерное оружие, концепции "ядерного зонтика" и "расширенного сдерживания" были направлены против СССР и Китая и подразумевали, что США сами обо всем позаботятся, а Южной Корее не стоит беспокоиться. Сейчас сложно убедить южнокорейских граждан такими (заявлениями – ред.). Правительство США тоже понимает это в какой-то степени", - пояснил Юн Сок Ёль.
Он отметил, что обсуждения совместных учений не означают совместного использования ядерного оружия, но это большой прогресс по сравнению с концепцией расширенного сдерживания, которая подразумевает, что США защищают своих союзников в регионе с использованием всех имеющихся возможностей, в том числе ядерных.
"Фраза "совместное использование ядерного оружия" на самом деле обременительна для США. Если мы вместо этого разовьем ее до концепции, согласно которой Южная Корея и США совместно осуществляют не только планирование функционирования ядерных сил, но и учения, подготовку и операции на основе обмена информацией, это фактически станет эффективной мерой, которая не уступает совместному использованию ядерного оружия", - заявил президент.
Ким Чен Ын на шестом пленуме Трудовой партии КНДР восьмого созыва заявил о необходимости усиления ядерных сил страны, массового производства ядерных боеголовок, создании новой системы межконтинентальных баллистических ракет, способной на мгновенный контрудар, и быстром завершении проекта разведывательного спутника и ракеты-носителя для него. Лидер КНДР заявил, что ситуация, когда "южнокорейские марионетки", очевидно, стали врагом Северной Кореи, требует увеличения числа ядерных боезарядов на вооружении КНДР "в геометрической прогрессии", и подчеркнул важность и необходимость массового производства тактического ядерного оружия.
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