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Президент Южной Кореи заявил о возможных ядерных учениях с США - РИА Новости, 02.01.2023
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Президент Южной Кореи заявил о возможных ядерных учениях с США
Президент Южной Кореи заявил о возможных ядерных учениях с США - РИА Новости, 02.01.2023
Президент Южной Кореи заявил о возможных ядерных учениях с США
Южная Корея ведет переговоры с США о совместном планировании и проведении учений с участием американских ядерных сил для противостояния ядерной угрозе Северной... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T07:19
2023-01-02T07:21
в мире
юн сок ель
ким чен ын
сша
южная корея
сеул
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СЕУЛ, 2 янв - РИА Новости. Южная Корея ведет переговоры с США о совместном планировании и проведении учений с участием американских ядерных сил для противостояния ядерной угрозе Северной Кореи, заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Он пояснил, что после получения Северной Кореей ядерного оружия сложно успокоить южнокорейских граждан только заявлениями о том, что США смогут их защитить с помощью "ядерного зонтика" или расширенного сдерживания. Поэтому, чтобы лучше реагировать на северокорейскую ядерную угрозу, Сеул надеется принять участие в операции ядерных сил США. "Ядерное оружие принадлежит США, но Южная Корея и США должны делиться информацией, вместе планировать и проводить учения. Позиция США по этому вопросу также крайне положительная… До того как Северная Корея разработала ядерное оружие, концепции "ядерного зонтика" и "расширенного сдерживания" были направлены против СССР и Китая и подразумевали, что США сами обо всем позаботятся, а Южной Корее не стоит беспокоиться. Сейчас сложно убедить южнокорейских граждан такими (заявлениями – ред.). Правительство США тоже понимает это в какой-то степени", - пояснил Юн Сок Ёль. Он отметил, что обсуждения совместных учений не означают совместного использования ядерного оружия, но это большой прогресс по сравнению с концепцией расширенного сдерживания, которая подразумевает, что США защищают своих союзников в регионе с использованием всех имеющихся возможностей, в том числе ядерных. "Фраза "совместное использование ядерного оружия" на самом деле обременительна для США. Если мы вместо этого разовьем ее до концепции, согласно которой Южная Корея и США совместно осуществляют не только планирование функционирования ядерных сил, но и учения, подготовку и операции на основе обмена информацией, это фактически станет эффективной мерой, которая не уступает совместному использованию ядерного оружия", - заявил президент. Ким Чен Ын на шестом пленуме Трудовой партии КНДР восьмого созыва заявил о необходимости усиления ядерных сил страны, массового производства ядерных боеголовок, создании новой системы межконтинентальных баллистических ракет, способной на мгновенный контрудар, и быстром завершении проекта разведывательного спутника и ракеты-носителя для него. Лидер КНДР заявил, что ситуация, когда "южнокорейские марионетки", очевидно, стали врагом Северной Кореи, требует увеличения числа ядерных боезарядов на вооружении КНДР "в геометрической прогрессии", и подчеркнул важность и необходимость массового производства тактического ядерного оружия.
https://ria.ru/20230102/kndr-1842789612.html
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в мире, юн сок ель, ким чен ын, сша, южная корея, сеул
В мире, Юн Сок Ель, Ким Чен Ын, США, Южная Корея, Сеул
07:19 02.01.2023 (обновлено: 07:21 02.01.2023)
 
Президент Южной Кореи заявил о возможных ядерных учениях с США

Президент Ель заявил, что Южная Корея ведет переговоры с США о совместных ядерных учениях

© AP Photo / Jung Yeon-je/PoolКандидат в президенты Южной Кореи Юн Сок Ёль
Кандидат в президенты Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© AP Photo / Jung Yeon-je/Pool
Кандидат в президенты Южной Кореи Юн Сок Ёль. Архивное фото
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СЕУЛ, 2 янв - РИА Новости. Южная Корея ведет переговоры с США о совместном планировании и проведении учений с участием американских ядерных сил для противостояния ядерной угрозе Северной Кореи, заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль.
"Южная Корея и США обсуждают применение концепции совместного планирования и совместных учений ядерных сил", - заявил президент в интервью газете "Чосон Ильбо".
Он пояснил, что после получения Северной Кореей ядерного оружия сложно успокоить южнокорейских граждан только заявлениями о том, что США смогут их защитить с помощью "ядерного зонтика" или расширенного сдерживания. Поэтому, чтобы лучше реагировать на северокорейскую ядерную угрозу, Сеул надеется принять участие в операции ядерных сил США.
"Ядерное оружие принадлежит США, но Южная Корея и США должны делиться информацией, вместе планировать и проводить учения. Позиция США по этому вопросу также крайне положительная… До того как Северная Корея разработала ядерное оружие, концепции "ядерного зонтика" и "расширенного сдерживания" были направлены против СССР и Китая и подразумевали, что США сами обо всем позаботятся, а Южной Корее не стоит беспокоиться. Сейчас сложно убедить южнокорейских граждан такими (заявлениями – ред.). Правительство США тоже понимает это в какой-то степени", - пояснил Юн Сок Ёль.
Он отметил, что обсуждения совместных учений не означают совместного использования ядерного оружия, но это большой прогресс по сравнению с концепцией расширенного сдерживания, которая подразумевает, что США защищают своих союзников в регионе с использованием всех имеющихся возможностей, в том числе ядерных.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
06:56
СМИ: президент Южной Кореи высказался против "показушных" саммитов с КНДР
"Фраза "совместное использование ядерного оружия" на самом деле обременительна для США. Если мы вместо этого разовьем ее до концепции, согласно которой Южная Корея и США совместно осуществляют не только планирование функционирования ядерных сил, но и учения, подготовку и операции на основе обмена информацией, это фактически станет эффективной мерой, которая не уступает совместному использованию ядерного оружия", - заявил президент.
Ким Чен Ын на шестом пленуме Трудовой партии КНДР восьмого созыва заявил о необходимости усиления ядерных сил страны, массового производства ядерных боеголовок, создании новой системы межконтинентальных баллистических ракет, способной на мгновенный контрудар, и быстром завершении проекта разведывательного спутника и ракеты-носителя для него. Лидер КНДР заявил, что ситуация, когда "южнокорейские марионетки", очевидно, стали врагом Северной Кореи, требует увеличения числа ядерных боезарядов на вооружении КНДР "в геометрической прогрессии", и подчеркнул важность и необходимость массового производства тактического ядерного оружия.
Танки США и Южной Кореи во время совместных учений - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая 2022, 11:21
Южная Корея и США активизируют совместные военные учения
 
В миреЮн Сок ЕльКим Чен ЫнСШАЮжная КореяСеул
 
 
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