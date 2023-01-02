https://ria.ru/20230102/ssha-1842790483.html

Президент Южной Кореи заявил о возможных ядерных учениях с США

Президент Южной Кореи заявил о возможных ядерных учениях с США - РИА Новости, 02.01.2023

Президент Южной Кореи заявил о возможных ядерных учениях с США

Южная Корея ведет переговоры с США о совместном планировании и проведении учений с участием американских ядерных сил для противостояния ядерной угрозе Северной... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T07:19

2023-01-02T07:19

2023-01-02T07:21

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СЕУЛ, 2 янв - РИА Новости. Южная Корея ведет переговоры с США о совместном планировании и проведении учений с участием американских ядерных сил для противостояния ядерной угрозе Северной Кореи, заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Он пояснил, что после получения Северной Кореей ядерного оружия сложно успокоить южнокорейских граждан только заявлениями о том, что США смогут их защитить с помощью "ядерного зонтика" или расширенного сдерживания. Поэтому, чтобы лучше реагировать на северокорейскую ядерную угрозу, Сеул надеется принять участие в операции ядерных сил США. "Ядерное оружие принадлежит США, но Южная Корея и США должны делиться информацией, вместе планировать и проводить учения. Позиция США по этому вопросу также крайне положительная… До того как Северная Корея разработала ядерное оружие, концепции "ядерного зонтика" и "расширенного сдерживания" были направлены против СССР и Китая и подразумевали, что США сами обо всем позаботятся, а Южной Корее не стоит беспокоиться. Сейчас сложно убедить южнокорейских граждан такими (заявлениями – ред.). Правительство США тоже понимает это в какой-то степени", - пояснил Юн Сок Ёль. Он отметил, что обсуждения совместных учений не означают совместного использования ядерного оружия, но это большой прогресс по сравнению с концепцией расширенного сдерживания, которая подразумевает, что США защищают своих союзников в регионе с использованием всех имеющихся возможностей, в том числе ядерных. "Фраза "совместное использование ядерного оружия" на самом деле обременительна для США. Если мы вместо этого разовьем ее до концепции, согласно которой Южная Корея и США совместно осуществляют не только планирование функционирования ядерных сил, но и учения, подготовку и операции на основе обмена информацией, это фактически станет эффективной мерой, которая не уступает совместному использованию ядерного оружия", - заявил президент. Ким Чен Ын на шестом пленуме Трудовой партии КНДР восьмого созыва заявил о необходимости усиления ядерных сил страны, массового производства ядерных боеголовок, создании новой системы межконтинентальных баллистических ракет, способной на мгновенный контрудар, и быстром завершении проекта разведывательного спутника и ракеты-носителя для него. Лидер КНДР заявил, что ситуация, когда "южнокорейские марионетки", очевидно, стали врагом Северной Кореи, требует увеличения числа ядерных боезарядов на вооружении КНДР "в геометрической прогрессии", и подчеркнул важность и необходимость массового производства тактического ядерного оружия.

https://ria.ru/20230102/kndr-1842789612.html

https://ria.ru/20220521/ucheniya-1789888355.html

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сеул

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в мире, юн сок ель, ким чен ын, сша, южная корея, сеул