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Главные события года в России и мире

Главные события года в России и мире - РИА Новости, 31.12.2022

Главные события года в России и мире

Спецоперация на Украине - главное, что произошло в мире в 2022 году. Её значение для истории столь велико, что в перечень основных событий вошли даже её... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T13:25

2022-12-31T13:25

2022-12-31T13:28

новый год — 2023

владимир путин

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луганская народная республика

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Спецоперация на Украине - главное, что произошло в мире в 2022 году. Её значение для истории столь велико, что в перечень основных событий вошли даже её производные: первая со времен Великой Отечественной мобилизация, хоть и частичная; вхождение новых регионов в состав России; борьба с западными санкциями; перестройка системы образования. Но были и другие драматические события... Спецоперация и мобилизация Впервые за десятки лет Россия проявила решимость защищать интересы государства и своих соотечественников военным путем в формате полномасштабного конфликта с линией фронта, превышающей тысячу километров. Этот шаг был четко обоснован президентом Владимиром Путиным, который объяснил справедливость такого трудного выбора - в соответствии с Уставом ООН: "Цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины". В сентябре в России, впервые с Великой Отечественной войны, прошла частичная мобилизация, по которой призвали 300 тысяч человек, лишь половина из которых находится в зоне СВО: 77 тысяч - в боевых подразделениях, остальные - на вторых, третьих рубежах. В боевом резерве на полигонах и учебных центрах остаются 150 тысяч. Что касается общих потерь в ходе боевых действий, то, по данным Минобороны РФ на конец сентября, с российской стороны за время конфликта погибли 5937 человек, с украинской – более 61 тысячи, при этом в ноябре украинские войска потеряли еще свыше 8,3 тысячи человек. За время спецоперации российские войска обеспечили контроль не только над большей частью ДНР и почти всей ЛНР, но и над большей частью Херсонской и Запорожской областей. Освобождены крупные города: Мариуполь, Мелитополь, Бердянск, Геническ, Новая Каховка. Россия стала больше Россия приросла четырьмя новым регионами общей площадью более 100 тысяч квадратных километров: по итогам прошедших 23-27 сентября референдумов в РФ вошли Донецкая Народная Республика ("за" проголосовали 99,23%), Луганская Народная Республика (98,42%), Херсонская (87,05%) и Запорожская (93,11%) области. Президент России 30 сентября подписал договоры с главами этих республик и областей о принятии их в состав РФ, отметив, что была реализована воля и неотъемлемое право людей, закрепленное в Уставе ООН: "За выбором миллионов жителей в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях – наша общая судьба и тысячелетняя история". Население России увеличилось почти на 6,2 миллиона человек – до 152 миллионов. По данным МВД РФ на конец ноября, свыше 80 тысяч жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей уже получили российские паспорта после вхождения этих субъектов в состав России. С 2019 года более 1,1 миллиона жителей ДНР и ЛНР получили российское гражданство. Восстановление территорий и масштабное строительство потребовало дополнительных сил: в новых регионах трудятся около 40 тысяч специалистов, всего планируется привлечь до 60 тысяч человек. Цель - восстановить регионы за два-три года, для этого нужно привести в порядок более 6,2 тысячи объектов. Отражение Россией западных санкций Никогда ранее Россия не сталкивалась со столь масштабными санкциями, в том числе нарушающими важнейший принцип рыночной экономики – неприкосновенность собственности. Против России в 2022 году введено девять пакетов санкций только из-за СВО, сейчас число санкций превышает 10 тысяч. Заморожены российские госактивы на сумму до 300 миллиардов долларов, арестованы частные активы, введен запрет на полеты, ограничен доступ к российским СМИ, введены ограничения цен на газ и нефть, запрещена поставка высоких технологий и оборудования, отключены системы VISA и Mastercard, ряд крупных российских банков отключен от SWIFT. Несмотря на жесточайшее давление, российская экономика в целом справилась с ударом, отметил Путин: "Российские предприниматели, органы власти работали собранно и профессионально, граждане проявили сплочённость и ответственность. Благодаря совместной работе правительства, Банка России, субъектов Федерации удалось стабилизировать ситуацию". Снижение ВВП по итогам года – всего 2,5%, хотя многие западные эксперты предрекали падение аж на 20%. Инфляция по году – 12%, рубль стал одной из самых сильных валют мира, во многом за счет перевода оплаты экспорта газа на рубли, регулирования оттока капитала, увеличения использования расчетов в национальных валютах с партнерами. При этом в 3-м квартале экономическая динамика перешла к росту после минимальных значений 2-го квартала. Были сохранены все основные госпрограммы, продолжилась модернизация здравоохранения, строительство жилья и дорог. А 27 декабря Путин своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование "потолка", введенного США и другими недружественными странами. Мировой энергетический кризис При этом введенные против России санкции ударили по их же авторам, главным образом по европейским странам, а производители СПГ в США оказались в выигрыше от роста цен на нефть и газ из-за антироссийских ограничений. Прекращение российских поставок газа из-за санкций, а потом и взрывов "Северных потоков" привело к повышению цен на энергию – счета за газ и свет в ряде европейских стран увеличились кратно, это даже привело в ряде стран к акциям протеста. В Великобритании газ подорожал вдвое, в Италии – чуть меньше. Уже летом многие промышленные предприятия в ЕС начали останавливать производство или переводить его в США, где газ оказался дешевле. Из-за выросшего спроса на газ в Европе и ускоренных поставок американского СПГ дефицит газа возник и в самих США, власти которых призвали ограничить экспорт в Европу. По подсчетам Bloomberg, общие потери европейских стран из-за подорожания энергоносителей составили около 1 триллиона долларов. Wall Street Journal писала, что заместить российский газ будет очень сложно и высокие цены сохранятся до 2024 года. По оценке Международного энергетического агентства, при дальнейшем сокращении поставок газа из РФ и восстановлении спроса на газ в Китае (после выхода из ковидных ограничений) дефицит газа в ЕС может достичь 27 миллиардов кубометров в 2023 году, и на его покрытие понадобится 106 миллиардов долларов. Горбачев, Елизавета II, Жириновский, Абэ, Пеле Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни. Совмещал радикализм реформатора и нерешительность лидера, обернувшуюся крахом страны. Свобода и пустые прилавки, ликвидация угрозы ядерной войны и катастрофа в Чернобыле, вывод войск из Афганистана и кровавые события в Тбилиси и Баку, рост национализма и борьба с алкоголизмом. Первый и последний президент СССР. Елизавета II умерла 8 сентября на 97-м году жизни. Правила Британией дольше всех – 70 лет. Первая из английских монархов посетила Россию. На её веку сменилось 15 премьеров. Двор сотрясали скандалы, роняя доверие британцев к монархии. На её похороны пришло 100 тысяч человек, включая смеющегося президента США Джо Байдена. Владимир Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году. Один из самых эксцентричных и прозорливых политиков. Основал ЛДПР. Шесть раз был кандидатом в президенты, восемь раз проходил в Думу. Публично дрался, поддержал ГКЧП, дружил с Хусейном и Каддафи. Самое яркое из его предсказаний - дата начала СВО, с точностью до двух дней. Синдзо Абэ смертельно ранен в спину на митинге 8 июля, умер от потери крови. Дольше всех на посту премьер-министра Японии (2006-07 и 2012-20 гг). Выступал за снятие военных ограничений в конституции. Считался самым близким к России японским лидером, сделал много для улучшения российско-японских отношений. Ему было 67 лет. Эдсон Арантис ду Насименту – Пеле – ушел 29 декабря на 83-м году жизни. Единственный трёхкратный чемпион мира по футболу. Лучший футболист XX века по версии ФИФА и лучший спортсмен XX века по версии МОК. Объявлен национальным достоянием Бразилии. Друг Льва Яшина. Родился в бедной семье, умер королём футбола. Боевое крещение ОДКБ: пресечение попытки переворота в Казахстане Год начался с беспорядков в Казахстане. На западе страны 2 января жители вышли на протесты против роста цен на газ, беспорядки перекинулись на Алма-Ату и другие города. В ходе событий погибли 238 человек, пострадали 5100. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, объявил ЧП и обратился к ОДКБ за помощью в "борьбе с террористической угрозой". Впервые в истории силы ОДКБ, включая подразделения РФ, были введены для нормализации обстановки в одну из стран союза. Прибытие войск ОДКБ фактически спасло ситуацию, сорвав насильственный захват власти в стране. Операция успешно завершилась 13 января. Власти Казахстана задержали экс-главу Комитета нацбезопасности Карима Масимова и его бывших замов. В марте прокуратура сообщила, что их дела связаны с январскими беспорядками, истинная цель которых, по данным следствия, была направлена на госпереворот. Выход из Болонской системы, новый учебник истории, гимн в школе Историческим для российского образования событием стало объявление в мае о выходе из Болонской системы с двухуровневым высшим образованием - 4-годичным бакалавриатом и 2-летней магистратурой. Пятилетний специалитет должен стать основной образовательной программой, но бакалавриат и магистратуру пока не отменяли. Выход из Болонской системы стал одним из проявлений новой тенденции к усилению патриотической направленности образования. В школах ввели церемонию поднятия государственного флага и исполнения гимна в начале каждой недели, а также классные часы по гражданско-патриотической тематике и историческому просвещению. Истории вернули приоритетность - Минпросвещения начало работу над новым единым учебником истории, в который включат и подвиги героев СВО, тему о вхождении новых регионов в состав РФ, а акцент в учебнике будет сделан на историю Отечества. Также приняты федеральные основные общеобразовательные программы для истории, обществознания, литературы, ОБЖ, окружающего мира и географии – обязательные для всех, призванные сформировать единое образовательное пространство в России. Олимпиада в Китае, ЧМ по футболу в Катаре Два самых скандальных спортивных события планетарного масштаба произошли в 2022 году. На Олимпиаде в Пекине российским спортсменам из-за допинговых санкций снова не дали выступать под национальным флагом и под государственный гимн, но предоставили статус команды Олимпийского комитета России. Несмотря на жесткое давление, россияне завоевали 32 золотые медали, из которых шесть – золотые: все они в лыжах и фигурном катании. Александр Большунов стал трижды чемпионом в скиатлоне, эстафете и масс-старте. Российские хоккеисты в упорной борьбе проиграли финал команде Финляндии со счетом 2:1 и довольствовались серебром. В общем олимпийском зачете наша сборная на 9-м месте (6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых медалей), на первой строчке норвежцы (16-8-13), за ними немцы (12-10-5), третьи – китайцы (9-4-2). Чемпионат мира в Катаре оказался не только самым скандальным, но и одним из самых непредсказуемых и зрелищных. Россию исключили на стадии стыковых матчей отборочного турнира – санкции за СВО. Скандалы продолжились и на самом чемпионате - с запретом ЛГБТ-символики, оскорбляющей чувства хозяев из исламской страны. Вместе с тем - вал проигрышей фаворитов в группах и плей-офф, красивые, напряженные и результативные игры. Наконец, державший до последних секунд интригу и богатый на голы финал, в котором, победив Францию по пенальти, третье в истории чемпионство завоевала Аргентина и первое - Лионель Месси. Рекордно низкая безработица в России Так мало безработных в России ещё не было – в ноябре их стало 2,745 миллиона человек, рекордно низкий уровень в 3,7%. Снижение особенно заметно на фоне пиковых, пандемийных показателей в 6,4% в августе 2021 года и связано с рядом мер правительства в период пандемии и на фоне санкций - это субсидирование найма сотрудников из уязвимых категорий и программы переобучения и повышения квалификации. Для сравнения: такая же безработица сейчас в США и Великобритании (3,7%), хуже ситуация в таких странах, как Канада и Польша (5,1%), Германия и Эстония (5,6%), Китай (5,7%), Франция (7,3%), Италия (7,8%), Индия (8%), Литва (8,3%), Украина (10,6%). Лидерство у Катара – 0,1%. Возвращение Бута и Ярошенко Несмотря на глубоко замороженные отношения, России и США удалось впервые за 12 лет дважды обменяться заключенными, на Родину вернулись два самых известных осужденных россиянина – Виктор Бут и Константин Ярошенко. Оба по сути были похищены американским властями в нарушение международного права в третьих странах. Оба вину не признавали. Первым на свободе оказался задержанный в 2010 году в Либерии Ярошенко – его осудили на 20 лет тюрьмы по обвинению в подготовке сговора с целью доставки наркотиков в США. 27 апреля летчика обменяли в аэропорту Анкары на осужденного в России американского студента Тревора Рида, который отбывал 9 лет за нападение на полицейских в Москве в 2019 году. Задержанный в Таиланде в 2008 и осужденный в США по сфабрикованному обвинению "в сговоре с целью убийства американских граждан" Виктор Бут провел в заключении почти 15 из 25 лет. Его обменяли в аэропорту Абу-Даби 8 декабря на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую задержали в феврале 2022 года за попытку ввоза вейпа с гашишным маслом.

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