https://ria.ru/20221230/zelenskiy-1842539947.html
"Ограбление века". Во Франции предупредили о новых планах Зеленского
"Ограбление века". Во Франции предупредили о новых планах Зеленского - РИА Новости, 30.12.2022
"Ограбление века". Во Франции предупредили о новых планах Зеленского
Французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter назвал финансовую помощь Украине ограблением простых европейских граждан. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T18:39
2022-12-30T18:39
2022-12-30T22:29
в мире
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter назвал финансовую помощь Украине ограблением простых европейских граждан."В январе 2023 года Зеленский вместе с BlackRock и Урсулой фон дер Ляйен планирует ограбление века на наши деньги!" — отметил он.Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую помощь Киеву и поставки военной техники для ВСУ, которые, по его мнению, затягивают украинский конфликт.Политик также призывал отменить антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он назвал безумными, а сами ограничительные меры — глупыми.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221230/zelenskiy-1842518140.html
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в мире, урсула фон дер ляйен, владимир путин, украина, франция, киев, европарламент, twitter, вооруженные силы украины
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Украина, Франция, Киев, Европарламент, Twitter, Вооруженные силы Украины
18:39 30.12.2022 (обновлено: 22:29 30.12.2022)
"Ограбление века". Во Франции предупредили о новых планах Зеленского
Французский политик Филиппо сообщил о планах Зеленского и ЕК совершить ограбление века