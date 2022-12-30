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"Ограбление века". Во Франции предупредили о новых планах Зеленского - РИА Новости, 30.12.2022
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"Ограбление века". Во Франции предупредили о новых планах Зеленского
"Ограбление века". Во Франции предупредили о новых планах Зеленского - РИА Новости, 30.12.2022
"Ограбление века". Во Франции предупредили о новых планах Зеленского
Французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter назвал финансовую помощь Украине ограблением простых европейских граждан. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T18:39
2022-12-30T22:29
в мире
урсула фон дер ляйен
владимир путин
украина
франция
киев
европарламент
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter назвал финансовую помощь Украине ограблением простых европейских граждан."В январе 2023 года Зеленский вместе с BlackRock и Урсулой фон дер Ляйен планирует ограбление века на наши деньги!" — отметил он.Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую помощь Киеву и поставки военной техники для ВСУ, которые, по его мнению, затягивают украинский конфликт.Политик также призывал отменить антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он назвал безумными, а сами ограничительные меры — глупыми.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221230/zelenskiy-1842518140.html
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в мире, урсула фон дер ляйен, владимир путин, украина, франция, киев, европарламент, twitter, вооруженные силы украины
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Украина, Франция, Киев, Европарламент, Twitter, Вооруженные силы Украины
18:39 30.12.2022 (обновлено: 22:29 30.12.2022)
 
"Ограбление века". Во Франции предупредили о новых планах Зеленского

Французский политик Филиппо сообщил о планах Зеленского и ЕК совершить ограбление века

© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© Фото : Офис Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter назвал финансовую помощь Украине ограблением простых европейских граждан.
"В январе 2023 года Зеленский вместе с BlackRock и Урсулой фон дер Ляйен планирует ограбление века на наши деньги!" — отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на совместном заседании конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 16:55
СМИ описало реакцию Зеленского на новый приказ Байдена
Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую помощь Киеву и поставки военной техники для ВСУ, которые, по его мнению, затягивают украинский конфликт.
Политик также призывал отменить антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он назвал безумными, а сами ограничительные меры — глупыми.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 16:18
В США ужаснулись "клятве" Зеленского по Крыму и Донбассу
 
В миреУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинУкраинаФранцияКиевЕвропарламентTwitterВооруженные силы Украины
 
 
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