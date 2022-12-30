https://ria.ru/20221230/religiya-1842446519.html

Главные события 2022 года в области религии и мировоззрения

Главные события 2022 года в области религии и мировоззрения - РИА Новости, 30.12.2022

Главные события 2022 года в области религии и мировоззрения

Изменившийся после начала специальной военной операции мир установил новые вызовы и перед традиционными религиями России. Измерить происходящее богословски... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T12:44

2022-12-30T12:44

2022-12-30T12:44

новый год — 2023

русская православная церковь

отдел внешних церковных связей московского патриархата

федерация еврейских общин россии

центральное духовное управление мусульман россии

патриарх кирилл (владимир гундяев)

равиль гайнутдин

россия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Изменившийся после начала специальной военной операции мир установил новые вызовы и перед традиционными религиями России. Измерить происходящее богословски попытались в каждой из них: везде возносили молитвы о мире, на фронт начали отправляться военные священники, имамы и ламы. Для Русской православной церкви на первый план вышло положение ее структур за рубежом. В первую очередь – канонической Украинской православной церкви, подвергшейся беспрецедентному давлению со стороны киевских властей и силовых структур. В мае прошел ее Собор в Киеве, объявивший о независимости от Московского патриархата. Данного решения не принял ряд ее епархий, обратившихся к РПЦ о переходе под прямое управление патриарха Московского и Священного синода. Вместе с тем, российские конфессии не остались во внешней изоляции. Они не только были представлены на крупных международных дискуссионных площадках по всему миру – в частности, на Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане, который посетили и российские мусульмане, и ассамблее Всемирного совета церквей в Карлсруэ, – но и наращивали свое присутствие за рубежом. Так, в уходящем году Русская церковь впервые в истории рукоположила священников из Африки. РИА Новости знакомит читателей с важнейшими событиями 2022 года в сфере религии. Богословское осмысление СВО Духовенство всех конфессий России с начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине возносит молитвы о мире. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповедях и выступлениях после начала СВО неоднократно заявлял, что боевые действия на территории исторической Руси – это междоусобная брань, Церковь молится о том, чтобы она закончилась как можно быстрее, и восторжествовала справедливость, без которой не может быть прочного мира. В проповеди накануне праздника Крестовоздвижения патриарх отметил: подвиг погибшего воина равносилен жертве за других, и Церковь верит, что эта жертва смывает совершенные грехи. Завершающее заседание Священного Синода Русской церкви, прошедшее 29 декабря, утвердило новые молитвы для домашнего чтения о воинах – "на брани сущих, раненых, плененных и без вести пропавших". А незадолго до этого патриарх Кирилл напомнил духовенству: прихожане РПЦ, не согласные по политическим вопросам, остаются ее паствой. Богословски отреагировали на события спецоперации и в ряде других российских конфессий. Так, Центральное духовное управление мусульман (ЦДУМ) России выпустило фетву, признающую мучениками за веру мусульман, погибших при защите страны, в том числе во время спецоперации на Украине. Схожее мнение выразили главы централизованных организаций российских мусульман на конференции "Духовное служение и социальная миссия религиозных организаций в контексте формирования общероссийской гражданской идентичности", поддержав спецоперацию на Украине. Конференция католических епископов России (ККЕР) заявила в сентябре, что государство имеет право применять оружие и требовать от граждан исполнения воинского долга, если это служит прекращению конфликта и уменьшению жертв. Ламы, представляющие Буддийскую традиционную сангху России, наряду с молитвами о мире также заявляли о необходимости победы в сложившейся ситуации и отправлялись в зону СВО для духовной поддержки военнослужащих-буддистов. Отдельные священнослужители покинули Россию после начала СВО. Один из наиболее видных из них – уехавший из РФ и ушедший в отставку архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви Европейской части России (ЕЛЦР) Дитрих Брауэр. Его заменил глава Поволжско-Камского пропства ЕЛЦР Владимир Проворов. Духовенство в зоне СВО Священнослужители традиционных конфессий России начали пастырское окормление верующих в зоне боевых действий специальной военной операции на Украине, отвечая на духовные нужды военнослужащих. Представители духовенства дежурили в пунктах частичной мобилизации для духовной поддержки мобилизованных россиян. Как сообщил 1 декабря патриарх Московский и всея Руси Кирилл, от 15 до 25 штатных военных священников Русской православной церкви (РПЦ) находятся на фронте в коротких командировках постоянно, а всего в зоне СВО побывало около 90 штатных военных священников – не считая нештатных священнослужителей, отправляющихся в зону СВО из-за высокой потребности в клире. Верховный муфтий России Талгат Таджуддин на Международном антифашистском конгрессе в парке "Патриот" заявил, что служение в зоне СВО несут не менее пяти имамов. Ламы Буддийской традиционной сангхи России также посещают зону СВО. Среди погибших на фронте священников – настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН протоиерей Михаил Васильев, удостоенный посмертно звания Героя России. На его отпевание, которое провел в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл, собрались тысячи верующих. Вместе с Васильевым под обстрел попал умерший впоследствии от ран иерей Александр Цыганов, который окормлял один из полков 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ. На фронте погибли протоиереи Олег Артемов и Евфимий Козловцев, священник Анатолий Григорьев, сопровождавший татарстанский батальон "Алга". А полевой имам этого батальона Руслан Агмалов, который в зоне СВО также был водителем топливозаправщика, в конце сентября в Херсонской области получил ранения в глаз, обе руки, ногу и грудь – он рассказал РИА Новости, что для него было важным не только наставлять бойцов духовно, но трудом и службой в армии приближать победу своей страны. "Независимость" УПЦ под давлением украинских властей На фоне беспрецедентных гонений киевских властей Поместный собор канонической Украинской православной церкви в мае объявил о ее самостоятельности и независимости от Московского патриархата, несмотря на то, что административная независимость и самостоятельность была предоставлена УПЦ еще в 1990 году Архиерейским собором Русской православной церкви. После этого Синод РПЦ заявил, что решение об изменении статуса УПЦ "может быть принято лишь в рамках канонической процедуры, включающей постановление Поместного собора РПЦ", а "самочинные действия по изменению статуса Украинской православной церкви могут привести к появлению нового раскола внутри нее". Позже синод УПЦ принял решение варить самостоятельно миро (ароматное масло для совершения таинств), что является привилегией независимых церквей. Однако все эти действия УПЦ не привели к уменьшению гонений на нее, и ситуация на Украине продолжает ухудшаться. Оказавшаяся в схожих условиях Виленско-Литовская епархия в мае обратилась к Синоду за статусом самоуправляемой церкви – для рассмотрения этого в РПЦ была создана особая комиссия. Общины на присоединившихся к РФ землях вошли в состав российских объединений Централизованные организации традиционных религий России, расположенные на присоединившихся к ней после референдума территориях, в 2022 году влились в структуры своих российских единоверцев. После того, как на прошедшем в мае Поместном соборе канонической Украинской православной церкви зазвучали заявления об одностороннем провозглашении ее автокефалии – церковной независимости – ряд епархий УПЦ выступил с разъяснениями о том, что они остаются под омофором патриарха Московского и всея Руси. Впоследствии епархии Крыма (Джанкойская, Симферопольская и Феодосийская), из которых была сформирована Крымская митрополия, а также Ровеньковская епархия, по обращениям их архиереев были приняты в непосредственное каноническое и административное подчинение патриарха Московского и всея Руси и Священного синода Русской православной церкви. Также в канонический состав российских муфтиятов вошли духовные управления мусульман (ДУМ) в ДНР и ЛНР. ДУМ ДНР присоединилось к ДУМ РФ, а ДУМ ЛНР вошло в Духовное собрание мусульман России (ДСМР). Приняты важные для конфессий законы о суррогатном материнстве и пропаганде ЛГБТ Русская православная церковь, а также другие традиционные конфессии отстаивали два законопроекта, которые были приняты в России в 2022 году – закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев и закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Закон о запрете суррогатного материнства в РПЦ назвали всенародным выбором в пользу защиты семейных ценностей, "нравственно значимым решением". Как отмечал председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов, суррогатное материнство фактически приводило к торговле российскими детьми, причем их судьбу невозможно было контролировать, их покупали "на заказ", в том числе ЛГБТ–пары и педофилы. Комментируя законопроект о запрете ЛГБТ–пропаганды, в РПЦ выразили надежду, что он вернет в обществе представление о частной жизни, к которой относится и сексуальное поведение. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда предостерег как от демонстрации греховного поведения и вовлечения в него окружающих, так и от унижения представителей ЛГБТ. Также он призвал считать пропагандой ЛГБТ публичные каминг–ауты и предложил запретить в РФ операции по смене пола без медицинских показаний. Подготовка второй встречи патриарха Кирилла и Папы Римского заморожена В 2022 году обсуждалась возможность второй встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Франциском. Её возможными площадками назывались Иерусалим, а позже – Съезд лидеров мировых и традиционных религий в столице Казахстана - Нур-Султан (ныне – Астана), который посетил папа Римский. Однако вторая встреча так и не состоялась. Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) сообщил РИА Новости, что патриарх Кирилл не посетит Съезд лидеров мировых и традиционных религий, а подготовка новой встречи, возможность проведения которой в Иерусалиме Ватикан изучал весной, заморожена ватиканской стороной. В сентябре митрополит Антоний провел в Казахстане переговоры с папой Римским, после чего заявил, что встреча двух религиозных лидеров, представляющих значительное число верующих во всем мире, очень важна и должна способствовать продолжению и укреплению межрелигиозного диалога. Однако, по словам представителя РПЦ, такая встреча должна быть соответствующе подготовлена и результативна. Иерарх привел в пример первую встречу глав церквей в Гаване в 2016 году. Мусульмане отметили 1100-летие ислама в Волжской Булгарии Самым значительным событием в жизни мусульман в 2022 году стало масштабное празднование 1100-летия принятия ислама народами Волжской Булгарии – мощного государства, располагавшегося в Среднем Поволжье и бассейне реки Кама в X-XIII веках, столицей его был город Булгар (ныне Болгар – на территории Татарстана). Президент России Владимир Путин поручил организовать проведение праздничных мероприятий на федеральном уровне после того, как в День народного единства в 2021 году на встрече с ним представителей традиционных религий России идею об этом высказал председатель Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайнутдин. В торжественных мероприятиях в Казани, Москве, Нижнем Новгороде, Уфе, Омске, Нальчике, Владикавказе и других регионах страны приняли участие духовные управления всей страны и их руководители, политические и общественные деятели России и зарубежных стран, а также муфтии, богословы, ректоры исламских вузов Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Египта, Иордании, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Индии, Сирии, Ливана, Монголии и других стран. В течение юбилейного года были проведены фотовыставки о российском исламе в Египте, Малайзии, Турции и других государствах арабо-мусульманского мира, а завершился он Международным мусульманским форумом в Москве с участием представителей 30 государств. Раввины ФЕОР приняли решение оставаться с прихожанами общин Ежегодная конференция раввинов Федерации еврейских общин России (ФЕОР) в сентябре приняла решение, согласно которому раввины должны оставаться со своими прихожанами, несмотря ни на что, продолжая просвещать их "на путях Всевышнего" и помогать соблюдать заповеди. Это произошло после того, как несколькими месяцами главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт ввиду болезни и госпитализации отца уехал в Израиль, а после ушел должности по истечении контракта, заявив, что для него было большой честью служить в Московской хоральной синагоге. Далай-лама впервые взял под покровительство монастырь в россии Далай-лама XIV впервые взял под покровительство строящийся в России буддийский мужской монастырь – "Тубтен Шедруб Линг" в Кызыле (Тува). Духовный лидер буддистов мира (школы Гелуг, к которой принадлежит большинство российских последователей буддизма) подарил новой российской обители реликвию Будды Шакьямуни (частицы праха) и свои монашеские одежды, подписав их, а также буддийские священные тексты. Кроме того, он назначил для монастыря Защитника Дхармы (Учения) – Шестирукого Махакалу, связанного с Буддой сострадания Авалокитешварой (земным воплощением Будды сострадания считается сам Далай-лама). Встреча Далай-ламы с тувинской делегацией прошла в его резиденции в индийском городе Дхарамсала 10 ноября 2022 года по просьбе строящего монастырь Культурного фонда имени Кужугета Шойгу. Обитель возводится по инициативе родившегося в Туве министра обороны РФ Сергея Шойгу на месте, благословленном Далай-ламой во время его единственного визита в Туву 21 сентября 1992 года. Открытие запланировано на первый день нового года по лунному календарю - 21 февраля 2023 года. Важные кадровые решения в РПЦ И РПЦЗ На ключевых для Русской православной церкви в Отечестве и за рубежом постах в 2022 году появились новые митрополиты. Священный синод РПЦ летом 2022 года освободил от должности председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева), который возглавлял ОВЦС с 2009 года, и поручил ему руководство Будапештско-Венгерской епархией РПЦ. Отдел возглавил митрополит Антоний (Севрюк), получивший также титул Волоколамского. Ранее он носил титул Корсунского и занимал пост патриаршего экзарха Западной Европы и главы управления по зарубежным учреждениям Московской патриархии. После назначения новый председатель ОВЦС возглавил делегации РПЦ на ассамблее Всемирного совета церквей в Карлсруэ и Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане – главных межрелигиозных форумах уходящего года. А в сентябре 2022 года был избран новый первоиерарх Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) – епископ Манхэттенский Николай (Ольховский), который был возведен в сан митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского. Возглавлявший с 2008 года РПЦЗ митрополит Иларион (Капрал), который скончался 16 мая в Нью-Йорке на 75-м году жизни после продолжительной болезни, был первым главой РПЦЗ, которого избрали в полном каноническом единстве Церквей после их воссоединения, состоявшегося в 2007 году. Но кадры в Церкви – это не только архиереи. 18 декабря в старейшем русском храме Африки патриарший экзарх митрополит Клинский Леонид (Горбачев) впервые в истории Русской церкви рукоположил священника и диакона из местных жителей. Священническую хиротонию прошел Герман Эдиянгу из Уганды, а в диаконы был рукоположен Сергий Воемава из ЦАР.

https://ria.ru/20221222/patriarkh-1840585787.html

https://ria.ru/20221110/batyushka-1830406005.html

https://ria.ru/20221109/protoierey-1830109337.html

https://ria.ru/20221229/obyski-1842258523.html

https://ria.ru/20220930/muftiy-1820740143.html

https://ria.ru/20221226/lgbt-1841535522.html

https://ria.ru/20221225/pozdravlenie-1841213168.html

https://ria.ru/20220706/gaynutdin-1800577670.html

https://ria.ru/20221213/tuva-1838294323.html

https://ria.ru/20220821/rpts-1810727418.html

россия

москва

казахстан

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Екатерина Зайцева

русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, федерация еврейских общин россии, центральное духовное управление мусульман россии, патриарх кирилл (владимир гундяев), равиль гайнутдин, россия, москва, казахстан, михаил васильев, талгат таджуддин, олег артемов