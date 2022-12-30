Рейтинг@Mail.ru
Кириенко принял участие в акции "Елка желаний", исполнив мечты троих детей - РИА Новости, 30.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодние украшения на елке - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
Новый год — 2023
https://ria.ru/20221230/kirienko-1842563398.html
Кириенко принял участие в акции "Елка желаний", исполнив мечты троих детей
Кириенко принял участие в акции "Елка желаний", исполнив мечты троих детей - РИА Новости, 30.12.2022
Кириенко принял участие в акции "Елка желаний", исполнив мечты троих детей
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко исполнил мечты троих детей в рамках акции "Елка желаний", сообщили РИА Новости в оргкомитете. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T21:53
2022-12-30T21:54
новый год — 2023
олимпийские игры
сергей кириенко
москва
россия
саратов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799102267_0:30:2000:1155_1920x0_80_0_0_ebc71f4dbb9493a32f74be0831494ad0.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко исполнил мечты троих детей в рамках акции "Елка желаний", сообщили РИА Новости в оргкомитете. Одним из детей стал шестилетний Дмитрий из Саратова. "Ребенок из семьи участника СВО. Очень добрый и любопытный, увлекается динозаврами и морскими обитателями. Этим летом Дима с мамой были Санкт-Петербурге, но там не оказалось большого палеонтологического музея, поэтому теперь мальчик мечтал съездить в Москву и посетить музей, а также Океанариум, что и было организовано", - говорится в сообщении. Также Кириенко исполнил мечту девятилетнего Андрея из Луганска, уточнили в оргкомитете. Мальчику нравится путешествовать, ходить в цирк и в филармонию, а также играть с папой в шахматы, он ходит на плавание и занимается айкидо. Андрей пожелал спортивный уголок, а также хотел посетить Москву. "Спортивный комплекс Андрею подарили. Приехав в Москву, Андрей побывал на Ёлке в Кремле и в музее Победы на Поклонной горе", - рассказали в оргкомитете. Шестилетняя Софья из Ульяновска получила велосипед. Девочка любит танцевать и рисовать, увлекается спортом, ходит на хореографию, в детский театр и на рисование. Ей нравится быть в постоянном движении, добавили организаторы "Елки желаний".
https://ria.ru/20221229/elka-1842154189.html
москва
россия
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799102267_297:0:2000:1277_1920x0_80_0_0_7a618829211f6c6251be0d6063c83bfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олимпийские игры, сергей кириенко, москва, россия, саратов
Новый год — 2023, Олимпийские игры, Сергей Кириенко, Москва, Россия, Саратов
21:53 30.12.2022 (обновлено: 21:54 30.12.2022)
 
Кириенко принял участие в акции "Елка желаний", исполнив мечты троих детей

Кириенко принял участие в новогодней акции "Елка желаний" и исполнил мечты троих детей

© РИА Новости / Алексей МайшевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко исполнил мечты троих детей в рамках акции "Елка желаний", сообщили РИА Новости в оргкомитете.
Одним из детей стал шестилетний Дмитрий из Саратова. "Ребенок из семьи участника СВО. Очень добрый и любопытный, увлекается динозаврами и морскими обитателями. Этим летом Дима с мамой были Санкт-Петербурге, но там не оказалось большого палеонтологического музея, поэтому теперь мальчик мечтал съездить в Москву и посетить музей, а также Океанариум, что и было организовано", - говорится в сообщении.
Также Кириенко исполнил мечту девятилетнего Андрея из Луганска, уточнили в оргкомитете. Мальчику нравится путешествовать, ходить в цирк и в филармонию, а также играть с папой в шахматы, он ходит на плавание и занимается айкидо. Андрей пожелал спортивный уголок, а также хотел посетить Москву.
"Спортивный комплекс Андрею подарили. Приехав в Москву, Андрей побывал на Ёлке в Кремле и в музее Победы на Поклонной горе", - рассказали в оргкомитете.
Шестилетняя Софья из Ульяновска получила велосипед. Девочка любит танцевать и рисовать, увлекается спортом, ходит на хореографию, в детский театр и на рисование. Ей нравится быть в постоянном движении, добавили организаторы "Елки желаний".
Акция Елка желаний - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря, 12:23
Лавров принял участие в акции "Елка желаний"
 
Новый год — 2023Олимпийские игрыСергей КириенкоМоскваРоссияСаратов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала