21:53 30.12.2022 (обновлено: 21:54 30.12.2022)
Кириенко принял участие в акции "Елка желаний", исполнив мечты троих детей
Кириенко принял участие в новогодней акции "Елка желаний" и исполнил мечты троих детей
© РИА Новости / Алексей МайшевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко . Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко исполнил мечты троих детей в рамках акции "Елка желаний", сообщили РИА Новости в оргкомитете.
Одним из детей стал шестилетний Дмитрий из Саратова. "Ребенок из семьи участника СВО. Очень добрый и любопытный, увлекается динозаврами и морскими обитателями. Этим летом Дима с мамой были Санкт-Петербурге, но там не оказалось большого палеонтологического музея, поэтому теперь мальчик мечтал съездить в Москву и посетить музей, а также Океанариум, что и было организовано", - говорится в сообщении.
Также Кириенко исполнил мечту девятилетнего Андрея из Луганска, уточнили в оргкомитете. Мальчику нравится путешествовать, ходить в цирк и в филармонию, а также играть с папой в шахматы, он ходит на плавание и занимается айкидо. Андрей пожелал спортивный уголок, а также хотел посетить Москву.
"Спортивный комплекс Андрею подарили. Приехав в Москву, Андрей побывал на Ёлке в Кремле и в музее Победы на Поклонной горе", - рассказали в оргкомитете.
Шестилетняя Софья из Ульяновска получила велосипед. Девочка любит танцевать и рисовать, увлекается спортом, ходит на хореографию, в детский театр и на рисование. Ей нравится быть в постоянном движении, добавили организаторы "Елки желаний".
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