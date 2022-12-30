https://ria.ru/20221230/kirienko-1842563398.html

Кириенко принял участие в акции "Елка желаний", исполнив мечты троих детей

Кириенко принял участие в акции "Елка желаний", исполнив мечты троих детей - РИА Новости, 30.12.2022

Кириенко принял участие в акции "Елка желаний", исполнив мечты троих детей

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко исполнил мечты троих детей в рамках акции "Елка желаний", сообщили РИА Новости в оргкомитете. РИА Новости, 30.12.2022

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко исполнил мечты троих детей в рамках акции "Елка желаний", сообщили РИА Новости в оргкомитете. Одним из детей стал шестилетний Дмитрий из Саратова. "Ребенок из семьи участника СВО. Очень добрый и любопытный, увлекается динозаврами и морскими обитателями. Этим летом Дима с мамой были Санкт-Петербурге, но там не оказалось большого палеонтологического музея, поэтому теперь мальчик мечтал съездить в Москву и посетить музей, а также Океанариум, что и было организовано", - говорится в сообщении. Также Кириенко исполнил мечту девятилетнего Андрея из Луганска, уточнили в оргкомитете. Мальчику нравится путешествовать, ходить в цирк и в филармонию, а также играть с папой в шахматы, он ходит на плавание и занимается айкидо. Андрей пожелал спортивный уголок, а также хотел посетить Москву. "Спортивный комплекс Андрею подарили. Приехав в Москву, Андрей побывал на Ёлке в Кремле и в музее Победы на Поклонной горе", - рассказали в оргкомитете. Шестилетняя Софья из Ульяновска получила велосипед. Девочка любит танцевать и рисовать, увлекается спортом, ходит на хореографию, в детский театр и на рисование. Ей нравится быть в постоянном движении, добавили организаторы "Елки желаний".

https://ria.ru/20221229/elka-1842154189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

олимпийские игры, сергей кириенко, москва, россия, саратов