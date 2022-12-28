https://ria.ru/20221228/plaksina-1841912064.html

Дочь Успенской восхитила Сеть откровенным нарядом

Дочь Успенской восхитила Сеть откровенным нарядом - РИА Новости, 28.12.2022

Дочь Успенской восхитила Сеть откровенным нарядом

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина восхитила подписчиков откровенным нарядом. Она поделилась фотографией в прозрачном платье. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T15:41

2022-12-28T15:41

2022-12-28T15:41

шоубиз

любовь успенская

татьяна плаксина

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина восхитила подписчиков откровенным нарядом. Она поделилась фотографией в прозрачном платье. Пользователи Сети оценили красоту наследницы знаменитости. В прошлом году Успенская и Плаксина помирились после многолетнего конфликта. Его причиной послужило заявление дочери звезды о насилии со стороны матери. Кроме того, некоторое время девушка жила в США вместе с отцом Александром Плаксиным. По словам королевы шансона, именно он был виноват в пагубных привычках наследницы. После возвращения дочери в Россию исполнительница помогла ей начать музыкальную карьеру. Плаксина участвовала в мероприятиях матери и записывала сольные песни. Ранее в Сети раскритиковали выступление дочери Успенской. По мнению подписчиков, начинающая артистка не смогла попасть в фонограмму.

https://ria.ru/20221206/uspenskaya-1836753647.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

любовь успенская, татьяна плаксина