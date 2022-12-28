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Дочь Успенской восхитила Сеть откровенным нарядом - РИА Новости, 28.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221228/plaksina-1841912064.html
Дочь Успенской восхитила Сеть откровенным нарядом
Дочь Успенской восхитила Сеть откровенным нарядом - РИА Новости, 28.12.2022
Дочь Успенской восхитила Сеть откровенным нарядом
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина восхитила подписчиков откровенным нарядом. Она поделилась фотографией в прозрачном платье. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T15:41
2022-12-28T15:41
шоубиз
любовь успенская
татьяна плаксина
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина восхитила подписчиков откровенным нарядом. Она поделилась фотографией в прозрачном платье. Пользователи Сети оценили красоту наследницы знаменитости. В прошлом году Успенская и Плаксина помирились после многолетнего конфликта. Его причиной послужило заявление дочери звезды о насилии со стороны матери. Кроме того, некоторое время девушка жила в США вместе с отцом Александром Плаксиным. По словам королевы шансона, именно он был виноват в пагубных привычках наследницы. После возвращения дочери в Россию исполнительница помогла ей начать музыкальную карьеру. Плаксина участвовала в мероприятиях матери и записывала сольные песни. Ранее в Сети раскритиковали выступление дочери Успенской. По мнению подписчиков, начинающая артистка не смогла попасть в фонограмму.
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любовь успенская, татьяна плаксина
Шоубиз, Любовь Успенская, Татьяна Плаксина
15:41 28.12.2022
 
Дочь Успенской восхитила Сеть откровенным нарядом

Дочь Успенской восхитила Сеть откровенным нарядом в свой день рождения

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТатьяна Плаксина
Татьяна Плаксина - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина восхитила подписчиков откровенным нарядом. Она поделилась фотографией в прозрачном платье.
Скриншот публикации Татьяны Плаксиной в социальной сети
Скриншот публикации Татьяны Плаксиной в социальной сети
Скриншот публикации Татьяны Плаксиной в социальной сети

"С днем рождения меня!" – подписала снимок певица в своей соцсети.

Пользователи Сети оценили красоту наследницы знаменитости.

"Разве можно быть красивой такой?", "Вы настоящий бриллиант!", "Не могу на вас налюбоваться. Вы потрясающая!", "Прикид классный!" – отреагировали поклонники артистки.

В прошлом году Успенская и Плаксина помирились после многолетнего конфликта. Его причиной послужило заявление дочери звезды о насилии со стороны матери.
Кроме того, некоторое время девушка жила в США вместе с отцом Александром Плаксиным. По словам королевы шансона, именно он был виноват в пагубных привычках наследницы.
После возвращения дочери в Россию исполнительница помогла ей начать музыкальную карьеру. Плаксина участвовала в мероприятиях матери и записывала сольные песни.
Ранее в Сети раскритиковали выступление дочери Успенской. По мнению подписчиков, начинающая артистка не смогла попасть в фонограмму.
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 18:34Шоубиз
Успенская призналась в отказе от секса
 
ШоубизЛюбовь УспенскаяТатьяна Плаксина
 
 
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