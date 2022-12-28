Дочь Успенской восхитила Сеть откровенным нарядом
Дочь Успенской восхитила Сеть откровенным нарядом в свой день рождения
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина восхитила подписчиков откровенным нарядом. Она поделилась фотографией в прозрачном платье.
Скриншот публикации Татьяны Плаксиной в социальной сети
Скриншот публикации Татьяны Плаксиной в социальной сети
"С днем рождения меня!" – подписала снимок певица в своей соцсети.
Пользователи Сети оценили красоту наследницы знаменитости.
"Разве можно быть красивой такой?", "Вы настоящий бриллиант!", "Не могу на вас налюбоваться. Вы потрясающая!", "Прикид классный!" – отреагировали поклонники артистки.
В прошлом году Успенская и Плаксина помирились после многолетнего конфликта. Его причиной послужило заявление дочери звезды о насилии со стороны матери.
Кроме того, некоторое время девушка жила в США вместе с отцом Александром Плаксиным. По словам королевы шансона, именно он был виноват в пагубных привычках наследницы.
После возвращения дочери в Россию исполнительница помогла ей начать музыкальную карьеру. Плаксина участвовала в мероприятиях матери и записывала сольные песни.
Ранее в Сети раскритиковали выступление дочери Успенской. По мнению подписчиков, начинающая артистка не смогла попасть в фонограмму.
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