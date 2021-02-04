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Шоубиз
https://ria.ru/20210204/uspenskaya-1596062707.html
Любовь Успенская объяснила, почему разводится после 33 лет брака
Любовь Успенская объяснила, почему разводится после 33 лет брака
Певица Любовь Успенская после 33 лет брака подала на развод с четвертым мужем — Александром Плаксиным. Супруги давно живут в разных странах (он – в США, она – в РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T18:05
2021-02-04T18:12
шоубиз
развод
россия
шоу-бизнес
любовь успенская
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Певица Любовь Успенская после 33 лет брака подала на развод с четвертым мужем — Александром Плаксиным. Супруги давно живут в разных странах (он – в США, она – в России), но раньше их это устраивало, хоть отношения и были далеки от идеальных.О причинах такого решения королева шансона рассказала программе Пятого канала "Светская хроника". По словам Успенской, она устала тянуть на себе брак, который на самом деле давно закончен.Певица обвинила Плаксина в том, что он живет за ее счет. Но главное, чего она не может простить мужу, – это загубленную жизнь их дочери Татьяны.Успенская заявила, что девушка начала употреблять запрещенные вещества по вине отца.Теперь впереди у Успенской — сложный бракоразводный процесс и раздел имущества. Делить придется дом в США, роскошный особняк в Подмосковье, счета в банках и несколько дорогих автомобилей.Певица сожалеет, что не составила брачный контракт, когда выходила замуж. Теперь возможны трудности еще и из-за того, что непонятно: по законам какой страны придется действовать адвокатам.
https://ria.ru/20201214/uspenskaya-1589216441.html
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развод, россия, шоу-бизнес, любовь успенская, знаменитости, звезды, сша

Любовь Успенская объяснила, почему разводится после 33 лет брака

18:05 04.02.2021 (обновлено: 18:12 04.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Певица Любовь Успенская после 33 лет брака подала на развод с четвертым мужем — Александром Плаксиным. Супруги давно живут в разных странах (он – в США, она – в России), но раньше их это устраивало, хоть отношения и были далеки от идеальных.
О причинах такого решения королева шансона рассказала программе Пятого канала "Светская хроника". По словам Успенской, она устала тянуть на себе брак, который на самом деле давно закончен.
Певица обвинила Плаксина в том, что он живет за ее счет. Но главное, чего она не может простить мужу, – это загубленную жизнь их дочери Татьяны.
Успенская заявила, что девушка начала употреблять запрещенные вещества по вине отца.
Теперь впереди у Успенской — сложный бракоразводный процесс и раздел имущества. Делить придется дом в США, роскошный особняк в Подмосковье, счета в банках и несколько дорогих автомобилей.
Певица сожалеет, что не составила брачный контракт, когда выходила замуж. Теперь возможны трудности еще и из-за того, что непонятно: по законам какой страны придется действовать адвокатам.
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря 2020, 20:29Шоубиз
Любовь Успенская составила завещание
 
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