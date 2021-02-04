https://ria.ru/20210204/uspenskaya-1596062707.html

Любовь Успенская объяснила, почему разводится после 33 лет брака

Любовь Успенская объяснила, почему разводится после 33 лет брака

Певица Любовь Успенская после 33 лет брака подала на развод с четвертым мужем — Александром Плаксиным. Супруги давно живут в разных странах (он – в США, она – в РИА Новости, 04.02.2021

2021-02-04T18:05

2021-02-04T18:05

2021-02-04T18:12

шоубиз

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россия

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Певица Любовь Успенская после 33 лет брака подала на развод с четвертым мужем — Александром Плаксиным. Супруги давно живут в разных странах (он – в США, она – в России), но раньше их это устраивало, хоть отношения и были далеки от идеальных.О причинах такого решения королева шансона рассказала программе Пятого канала "Светская хроника". По словам Успенской, она устала тянуть на себе брак, который на самом деле давно закончен.Певица обвинила Плаксина в том, что он живет за ее счет. Но главное, чего она не может простить мужу, – это загубленную жизнь их дочери Татьяны.Успенская заявила, что девушка начала употреблять запрещенные вещества по вине отца.Теперь впереди у Успенской — сложный бракоразводный процесс и раздел имущества. Делить придется дом в США, роскошный особняк в Подмосковье, счета в банках и несколько дорогих автомобилей.Певица сожалеет, что не составила брачный контракт, когда выходила замуж. Теперь возможны трудности еще и из-за того, что непонятно: по законам какой страны придется действовать адвокатам.

https://ria.ru/20201214/uspenskaya-1589216441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

развод, россия, шоу-бизнес, любовь успенская, знаменитости, звезды, сша