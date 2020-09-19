Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200919/uspenskaya-1577472113.html
Дочь Любови Успенской заметили в неадекватном состоянии на улице
Блогер Екатерина Мельник опубликовала в Instagram сториз с участием Татьяны Плаксиной, единственной дочери Любови Успенской. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T04:34
2020-09-19T04:34
россия
татьяна плаксина
шоу-бизнес
любовь успенская
лос-анджелес
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577472074_0:86:483:357_1400x0_80_0_0_db4ef922acc601072119e553aa4b4292.jpg
<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Блогер Екатерина Мельник опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/melnikekaterinaofficial/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> сториз с участием <a href="http://ria.ru/person_tatyana-plaksina/" target="_blank" data-auto="true">Татьяны Плаксиной</a>, единственной дочери <u><a href="http://ria.ru/person_Ljubov_Uspenskaja/" target="_blank">Любови Успенской</a></u>.Кадры сделаны на одной из улиц <a href="http://ria.ru/location_Los_Angeles/" target="_blank" data-auto="true">Лос-Анджелеса</a>. Блогер утверждает, что дочь артистки ходила босой и заглядывала в витрины кафе, после чего села на тротуар и начала медитировать. Также блогер обратила внимание на отсутствие у девушки зуба.Позже Плаксина в <a href="https://www.instagram.com/pacha_tati/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> раскритиковала действия Мельник и заявила, что та не имела права смеяться над ее состоянием.Плаксина считает, что Мельник решила пропиариться за чужой счет.
https://ria.ru/20200808/1575516121.html
4
россия
лос-анджелес
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577472074_0:41:483:403_1400x0_80_0_0_f9240be5078b62d94bfd84e052682eba.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, татьяна плаксина, шоу-бизнес, любовь успенская, лос-анджелес, общество

Дочь Любови Успенской заметили в неадекватном состоянии на улице

04:34 19.09.2020
13663
© Аккаунт @melnikekaterinaofficial в InstagramСкриншот из видео с дочерью Любови Успенской
Скриншот из видео с дочерью Любови Успенской - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© Аккаунт @melnikekaterinaofficial в Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Блогер Екатерина Мельник опубликовала в Instagram сториз с участием Татьяны Плаксиной, единственной дочери Любови Успенской.
Кадры сделаны на одной из улиц Лос-Анджелеса. Блогер утверждает, что дочь артистки ходила босой и заглядывала в витрины кафе, после чего села на тротуар и начала медитировать. Также блогер обратила внимание на отсутствие у девушки зуба.

"Дочка Успенской ходит по улицам и делает странные вещи. Ей (все равно. — Прим. ред.) на мнение окружающих и на то, что происходит вокруг. Мы подозреваем, что это абсолютный уровень просветления", — заявила Мельник.

Позже Плаксина в Instagram раскритиковала действия Мельник и заявила, что та не имела права смеяться над ее состоянием.

"Я человек, который пережил семь операций за последний год", — подчеркнула дочь Успенской.

Плаксина считает, что Мельник решила пропиариться за чужой счет.
Скриншот видео из Instagram Любви Успенской - РИА Новости, 1920, 08.08.2020
8 августа, 02:32
Дочь Успенской показала последствия серьезных травм
942317643
Обсудить4
РоссияТатьяна ПлаксинаШоу-бизнесЛюбовь УспенскаяЛос-АнджелесОбщество
Рекомендуем
Класс в новой школе
В Китае учитель до смерти избил ученицу за неверный ответ, пишет СМИ
Рига
Латышский врач похвастался отказом в помощи русскоговорящему мужчине
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Названы риски для Украины при остановке "Северного потока — 2"
Выдающийся российский разведчик Юрий Дроздов
Ветеран спецназа рассказал об уникальности методов советской разведки
Телеведущий Дмитрий Шепелев
"Ты любовник Галкина": Шепелев рассказал о разговоре с Пугачевой
Запуск американской крылатой ракеты
Трамп обвинил Россию в краже технологии гиперзвуковой ракеты
Ваенга необычно отреагировала на ошибку
"Это страшно!" Ваенга необычно отреагировала на ошибку в "Голосе 60+"
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
Пленарное заседание в Европейском парламенте в Брюсселе
Резолюцией по Навальному Европарламент признал "Россию будущего"
Медик карантинного центра в Коммунарке
Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
Женщины на кладбище
Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
Работа Пенсионного фонда РФ в Чите
Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля
Пробуждение
Мясников назвал улучшающие сон продукты
Надводная сварка захлёстного стыка во время строительства газопровода Северный поток-2
Немецкий депутат оценил риски остановки проекта "Северный поток — 2"
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
В бундестаге предложили создать содружество от Владивостока до Лиссабона
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:00В Ассамблее православия выступают против церковного раскола на Украине
10:54В МИД надеются, что на сессии ГА ООН не будет проблем с визами дипломатам
10:51В Иране рассказали, кому будут мстить за генерала Сулеймани
10:48В России провели более 42,4 миллиона тестов на коронавирус
10:45ByteDance оспорила в суде решение о запрете TikTok в США
10:41Актера Юрия Назарова выписали из больницы после лечения от COVID-19
10:40В МИД считают прогнозы о дате саммита "пятерки" СБ ООН преждевременными
10:36В России за сутки 144 человек умерли от коронавируса
10:35Адвокаты рассказали, что ждет Пашаева после лишения статуса
10:34Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
10:34В России за сутки 5255 человек вылечились от коронавируса
10:34В Москве выявили 825 новых случаев коронавируса
10:32В России выявили 6065 новых случаев коронавируса
10:23Россия не имеет данных о подготовке КНДР ракетных пусков с подлодки
10:19Недалеко от Лос-Анджелеса произошло землетрясение
10:05В МИД назвали возможные санкции Запада против Белоруссии незаконными
10:02Два человека стали жертвами стрельбы в Рочестере
10:00Парламентарии надеются, что православные скоро смогут посетить Айя-Софию
09:45Ставшая звездой телешоу мать 13 детей покончила с собой
09:39Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год
Лента новостейМолния