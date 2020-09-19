https://ria.ru/20200919/uspenskaya-1577472113.html
Дочь Любови Успенской заметили в неадекватном состоянии на улице
Блогер Екатерина Мельник опубликовала в Instagram сториз с участием Татьяны Плаксиной, единственной дочери Любови Успенской. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T04:34
2020-09-19T04:34
2020-09-19T04:34
россия
татьяна плаксина
шоу-бизнес
любовь успенская
лос-анджелес
общество
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Блогер Екатерина Мельник опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/melnikekaterinaofficial/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> сториз с участием <a href="http://ria.ru/person_tatyana-plaksina/" target="_blank" data-auto="true">Татьяны Плаксиной</a>, единственной дочери <u><a href="http://ria.ru/person_Ljubov_Uspenskaja/" target="_blank">Любови Успенской</a></u>.Кадры сделаны на одной из улиц <a href="http://ria.ru/location_Los_Angeles/" target="_blank" data-auto="true">Лос-Анджелеса</a>. Блогер утверждает, что дочь артистки ходила босой и заглядывала в витрины кафе, после чего села на тротуар и начала медитировать. Также блогер обратила внимание на отсутствие у девушки зуба.Позже Плаксина в <a href="https://www.instagram.com/pacha_tati/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> раскритиковала действия Мельник и заявила, что та не имела права смеяться над ее состоянием.Плаксина считает, что Мельник решила пропиариться за чужой счет.
https://ria.ru/20200808/1575516121.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, татьяна плаксина, шоу-бизнес, любовь успенская, лос-анджелес, общество