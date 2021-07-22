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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210722/uspenskaya-1742354228.html
Успенская впервые за долгое время посетили светское мероприятие с дочкой
Успенская впервые за долгое время посетили светское мероприятие с дочкой - РИА Новости, 22.07.2021
Успенская впервые за долгое время посетили светское мероприятие с дочкой
Любовь Успенская посетила премию Fashion TV. Впервые за долгое время она пришла на светское мероприятие в компании своей дочери Татьяны Плаксиной. Королева... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T13:22
2021-07-22T13:22
шоубиз
татьяна плаксина
любовь успенская
знаменитости
дети
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Любовь Успенская посетила премию Fashion TV. Впервые за долгое время она пришла на светское мероприятие в компании своей дочери Татьяны Плаксиной. Королева шансона поделилась серией репостов видео, сделанных на рауте, в сторис своего Instagram-аккаунта. На роликах показано, какие наряды для церемонии выбрали звезда и ее наследница. Успенская пришла в белоснежном костюме с аккуратным декольте. На ее шее — колье в виде змеи. Плаксина надела голубые брюки и пиджак, а также светлый топ. Мать и дочь выглядят на кадрах счастливыми. Певица ранее признавалась: она рада тому, что ее конфликт с дочерью исчерпан. В марте в личном микроблоге знаменитость разместила снимок с Татьяной и подписала его: "Самая счастливая мама на свете.Понять меня по-настоящему смогут только те, кто прошел сквозь тяжелые времена, горести и беды, к настоящему счастью". Недавно Успенская пожаловалась на последствия перенесенного коронавируса
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татьяна плаксина, любовь успенская, знаменитости, дети
13:22 22.07.2021
 

Успенская впервые за долгое время посетили светское мероприятие с дочкой

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Любовь Успенская посетила премию Fashion TV. Впервые за долгое время она пришла на светское мероприятие в компании своей дочери Татьяны Плаксиной. Королева шансона поделилась серией репостов видео, сделанных на рауте, в сторис своего Instagram-аккаунта.
© @uspenskayalubov_official/InstagramСкриншот сторис Любовь Успенской в Instagram
Скриншот сторис Любовь Успенской в Instagram
© @uspenskayalubov_official/Instagram
Скриншот сторис Любовь Успенской в Instagram
На роликах показано, какие наряды для церемонии выбрали звезда и ее наследница. Успенская пришла в белоснежном костюме с аккуратным декольте. На ее шее — колье в виде змеи. Плаксина надела голубые брюки и пиджак, а также светлый топ.
Мать и дочь выглядят на кадрах счастливыми. Певица ранее признавалась: она рада тому, что ее конфликт с дочерью исчерпан. В марте в личном микроблоге знаменитость разместила снимок с Татьяной и подписала его: "Самая счастливая мама на свете.
Понять меня по-настоящему смогут только те, кто прошел сквозь тяжелые времена, горести и беды, к настоящему счастью".
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ШоубизТатьяна ПлаксинаЛюбовь УспенскаяЗнаменитостиДети
 
 
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