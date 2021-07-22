https://ria.ru/20210722/uspenskaya-1742354228.html

Успенская впервые за долгое время посетили светское мероприятие с дочкой

Успенская впервые за долгое время посетили светское мероприятие с дочкой - РИА Новости, 22.07.2021

Успенская впервые за долгое время посетили светское мероприятие с дочкой

Любовь Успенская посетила премию Fashion TV. Впервые за долгое время она пришла на светское мероприятие в компании своей дочери Татьяны Плаксиной. Королева... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T13:22

2021-07-22T13:22

2021-07-22T13:22

шоубиз

татьяна плаксина

любовь успенская

знаменитости

дети

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Любовь Успенская посетила премию Fashion TV. Впервые за долгое время она пришла на светское мероприятие в компании своей дочери Татьяны Плаксиной. Королева шансона поделилась серией репостов видео, сделанных на рауте, в сторис своего Instagram-аккаунта. На роликах показано, какие наряды для церемонии выбрали звезда и ее наследница. Успенская пришла в белоснежном костюме с аккуратным декольте. На ее шее — колье в виде змеи. Плаксина надела голубые брюки и пиджак, а также светлый топ. Мать и дочь выглядят на кадрах счастливыми. Певица ранее признавалась: она рада тому, что ее конфликт с дочерью исчерпан. В марте в личном микроблоге знаменитость разместила снимок с Татьяной и подписала его: "Самая счастливая мама на свете.Понять меня по-настоящему смогут только те, кто прошел сквозь тяжелые времена, горести и беды, к настоящему счастью". Недавно Успенская пожаловалась на последствия перенесенного коронавируса

https://ria.ru/20210625/uspenskaya-1738645692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна плаксина, любовь успенская, знаменитости, дети