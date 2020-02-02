"Она меня душила": дочь Любови Успенской обвинила мать в нападении

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ заявила, что мать над ней издевалась. Выпуск программы выйдет в эфир в воскресенье вечером.
В студии телеканала Плаксина призналась, что ей "было очень страшно" из-за отношения матери, однако "молчать еще страшнее".
"Она берет запирает дверь на ключ и начинает меня душить", — рассказала дочь певицы.
Татьяна Плаксина — единственный ребенок Любови Успенской. Она родилась в четвертом браке певицы. Успенская нередко упоминает о Плаксиной в своем инстаграме. В частности, артистка публикует совместные фотографии, в подписях к которым заявляет, что ее дочь рядом и вместе они отмечают праздники — день рождения и Новый год.