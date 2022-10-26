Пользователи Сети раскритиковали выступление дочери Успенской
Подписчики раскритиковали выступление дочери Успенской Татьяны Плаксиной
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали выступление дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной. Девушка поделилась видео с новой композицией в соцсети.
Татьяна Плаксина с микрофоном
Татьяна Плаксина с микрофоном
"Плечи мои голые кружат мою голову", – подписала пост артистка словами из песни.
На кадрах видно, что исполнительница поет под фонограмму. Это послужило причиной осуждения со стороны некоторых подписчиков.
"Мимо фонограммы рот открывает", "Мама молодец! Поборола все!", "Посмешище!", "А что тут шикарного?" – возмутились пользователи Сети.
Другие поддержали певицу.
"Вы прекрасны!", "Молодец!", "Вы прошли через огонь и стали очень крутой!", "Пение замечательное", – восхитились подписчики.
Ранее Плаксина рассказала о личной жизни. Она сообщила, что ей нужно восстановиться после сложного периода и найти мужчину, который будет ее поддерживать.
24 июня, 17:43ШоубизАнатолий Цой признался в любви Успенской