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Пользователи Сети раскритиковали выступление дочери Успенской - РИА Новости, 26.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221026/plaksina-1826929584.html
Пользователи Сети раскритиковали выступление дочери Успенской
Пользователи Сети раскритиковали выступление дочери Успенской - РИА Новости, 26.10.2022
Пользователи Сети раскритиковали выступление дочери Успенской
Пользователи Сети раскритиковали выступление дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной. Девушка поделилась видео с новой композицией в соцсети. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:46
2022-10-26T16:46
шоубиз
татьяна плаксина
музыка
любовь успенская
знаменитости
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали выступление дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной. Девушка поделилась видео с новой композицией в соцсети. На кадрах видно, что исполнительница поет под фонограмму. Это послужило причиной осуждения со стороны некоторых подписчиков.Другие поддержали певицу.Ранее Плаксина рассказала о личной жизни. Она сообщила, что ей нужно восстановиться после сложного периода и найти мужчину, который будет ее поддерживать.
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татьяна плаксина, музыка, любовь успенская, знаменитости
Шоубиз, Татьяна Плаксина, Музыка, Любовь Успенская, Знаменитости
16:46 26.10.2022
 
Пользователи Сети раскритиковали выступление дочери Успенской

Подписчики раскритиковали выступление дочери Успенской Татьяны Плаксиной

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТатьяна Плаксина
Татьяна Плаксина - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали выступление дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной. Девушка поделилась видео с новой композицией в соцсети.
Татьяна Плаксина с микрофоном
Татьяна Плаксина с микрофоном
Татьяна Плаксина с микрофоном

"Плечи мои голые кружат мою голову", – подписала пост артистка словами из песни.

На кадрах видно, что исполнительница поет под фонограмму. Это послужило причиной осуждения со стороны некоторых подписчиков.

"Мимо фонограммы рот открывает", "Мама молодец! Поборола все!", "Посмешище!", "А что тут шикарного?" – возмутились пользователи Сети.

Другие поддержали певицу.

"Вы прекрасны!", "Молодец!", "Вы прошли через огонь и стали очень крутой!", "Пение замечательное", – восхитились подписчики.

Ранее Плаксина рассказала о личной жизни. Она сообщила, что ей нужно восстановиться после сложного периода и найти мужчину, который будет ее поддерживать.
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ШоубизТатьяна ПлаксинаМузыкаЛюбовь УспенскаяЗнаменитости
 
 
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