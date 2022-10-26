https://ria.ru/20221026/plaksina-1826929584.html

Пользователи Сети раскритиковали выступление дочери Успенской

Пользователи Сети раскритиковали выступление дочери Успенской - РИА Новости, 26.10.2022

Пользователи Сети раскритиковали выступление дочери Успенской

Пользователи Сети раскритиковали выступление дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной. Девушка поделилась видео с новой композицией в соцсети. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T16:46

2022-10-26T16:46

2022-10-26T16:46

шоубиз

татьяна плаксина

музыка

любовь успенская

знаменитости

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали выступление дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной. Девушка поделилась видео с новой композицией в соцсети. На кадрах видно, что исполнительница поет под фонограмму. Это послужило причиной осуждения со стороны некоторых подписчиков.Другие поддержали певицу.Ранее Плаксина рассказала о личной жизни. Она сообщила, что ей нужно восстановиться после сложного периода и найти мужчину, который будет ее поддерживать.

https://ria.ru/20220624/tsoy-1797933467.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

татьяна плаксина, музыка, любовь успенская, знаменитости