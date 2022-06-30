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"Надо встать на ноги": дочь Успенской о личной жизни - РИА Новости, 30.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220630/plaksina-1799234289.html
"Надо встать на ноги": дочь Успенской о личной жизни
"Надо встать на ноги": дочь Успенской о личной жизни - РИА Новости, 30.06.2022
"Надо встать на ноги": дочь Успенской о личной жизни
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина призналась, что сейчас не состоит ни с кем в романтических отношениях. По словам девушки, ей нужно восстановиться после... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:17
2022-06-30T14:17
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
татьяна плаксина
личная жизнь
отношения
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина призналась, что сейчас не состоит ни с кем в романтических отношениях. По словам девушки, ей нужно восстановиться после сложного периода.В комментарии порталу WomanHit она добавила, что хочет состояться как творческая единица. Если говорить о дальнейших знакомствах, то Плаксина отметила, что ищет мужчину, который будет ее поддерживать.Некоторое время Плаксина находилась в ссоре с матерью, однако сейчас им удалось помириться. Они вместе ходят на прогулки и примеряют пляжные наряды к скорому семейному отдыху.
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знаменитости, шоу-бизнес, татьяна плаксина, личная жизнь, отношения
14:17 30.06.2022
 
"Надо встать на ноги": дочь Успенской о личной жизни

Дочь Успенской рассказала, что пока, после "сложного этапа" жизни, не вступает в отношения

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТатьяна Плаксина
Татьяна Плаксина - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина призналась, что сейчас не состоит ни с кем в романтических отношениях. По словам девушки, ей нужно восстановиться после сложного периода.

"Я сейчас одна, потому что я пережила очень сложный этап своей жизни, мне надо встать на ноги, обрести себя, полностью окрепнуть — только тогда я смогу начать отношения", – заявила Татьяна.

В комментарии порталу WomanHit она добавила, что хочет состояться как творческая единица. Если говорить о дальнейших знакомствах, то Плаксина отметила, что ищет мужчину, который будет ее поддерживать.
"Не думаю, что есть какая-то сложность познакомиться. Люди находят друг друга, подобное тянется к подобному. Но мне нужен человек, который будет меня поддерживать и оберегать", — сказала Татьяна.
Некоторое время Плаксина находилась в ссоре с матерью, однако сейчас им удалось помириться. Они вместе ходят на прогулки и примеряют пляжные наряды к скорому семейному отдыху.
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