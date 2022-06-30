"Надо встать на ноги": дочь Успенской о личной жизни
Дочь Успенской рассказала, что пока, после "сложного этапа" жизни, не вступает в отношения
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина призналась, что сейчас не состоит ни с кем в романтических отношениях. По словам девушки, ей нужно восстановиться после сложного периода.
"Я сейчас одна, потому что я пережила очень сложный этап своей жизни, мне надо встать на ноги, обрести себя, полностью окрепнуть — только тогда я смогу начать отношения", – заявила Татьяна.
В комментарии порталу WomanHit она добавила, что хочет состояться как творческая единица. Если говорить о дальнейших знакомствах, то Плаксина отметила, что ищет мужчину, который будет ее поддерживать.
"Не думаю, что есть какая-то сложность познакомиться. Люди находят друг друга, подобное тянется к подобному. Но мне нужен человек, который будет меня поддерживать и оберегать", — сказала Татьяна.
Некоторое время Плаксина находилась в ссоре с матерью, однако сейчас им удалось помириться. Они вместе ходят на прогулки и примеряют пляжные наряды к скорому семейному отдыху.
24 августа 2021, 18:05Шоубиз"Это было лишним": Успенская выразила разочарование в своих четырех браках