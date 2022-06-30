https://ria.ru/20220630/plaksina-1799234289.html

"Надо встать на ноги": дочь Успенской о личной жизни

"Надо встать на ноги": дочь Успенской о личной жизни - РИА Новости, 30.06.2022

"Надо встать на ноги": дочь Успенской о личной жизни

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина призналась, что сейчас не состоит ни с кем в романтических отношениях. По словам девушки, ей нужно восстановиться после... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T14:17

2022-06-30T14:17

2022-06-30T14:17

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина призналась, что сейчас не состоит ни с кем в романтических отношениях. По словам девушки, ей нужно восстановиться после сложного периода.В комментарии порталу WomanHit она добавила, что хочет состояться как творческая единица. Если говорить о дальнейших знакомствах, то Плаксина отметила, что ищет мужчину, который будет ее поддерживать.Некоторое время Плаксина находилась в ссоре с матерью, однако сейчас им удалось помириться. Они вместе ходят на прогулки и примеряют пляжные наряды к скорому семейному отдыху.

https://ria.ru/20210824/uspenskaya-1747070367.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, татьяна плаксина, личная жизнь, отношения