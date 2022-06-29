17:50 29.06.2022 (обновлено: 18:01 29.06.2022)
"Это бомба": в Сети пришли в восторг от фигуры Успенской в купальнике
Пользователи Сети пришли в восторг от фигуры 68-летней Любови Успенской в купальнике
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В социальных сетях пришли в восторг от внешнего вида 68-летней Любови Успенской: вместе с дочерью Татьяной Плаксиной артистка примерила несколько пляжных нарядов.
"Это бомба", "Какая у вас шикарная фигура", "Вы прекрасно выглядите", – написали в комментариях к видео в аккаунте певицы.
© Аккаунт Любови Успенской в соцсетиКадр видео, опубликованного в аккаунте Любови Успенской
© Аккаунт Любови Успенской в соцсети
Кадр видео, опубликованного в аккаунте Любови Успенской
Певица игриво пританцовывала, показывая наряды.
© Аккаунт Любови Успенской в соцсетиКадр видео, опубликованного в аккаунте Любови Успенской
© Аккаунт Любови Успенской в соцсети
Кадр видео, опубликованного в аккаунте Любови Успенской
Сама артистка заявила, что в ближайшее время собирается в небольшой отпуск.
"На днях мы уезжаем в небольшой семейный отпуск", – отметила Успенская.
© Аккаунт Любови Успенской в соцсетиКадр видео, опубликованного в аккаунте Любови Успенской
© Аккаунт Любови Успенской в соцсети
Кадр видео, опубликованного в аккаунте Любови Успенской
Недавно артистка попала в скандал: 2 мая она с дочерью и йоркширским терьером Джюни гуляли в коттеджном поселке, когда на них напали чужие собаки. Успенская в ответ зашла на участок владелицы животных Юлии Раевской и несколько раз ударила ее бульдога рукояткой от ошейника. В это время в гостях у соседки была дизайнер Анна Кауфман с тремя детьми. Теперь Успенской грозит лишение свободы.