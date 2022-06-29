https://ria.ru/20220629/uspenskaya-1798992681.html

"Это бомба": в Сети пришли в восторг от фигуры Успенской в купальнике

"Это бомба": в Сети пришли в восторг от фигуры Успенской в купальнике - РИА Новости, 29.06.2022

"Это бомба": в Сети пришли в восторг от фигуры Успенской в купальнике

В социальных сетях пришли в восторг от внешнего вида 68-летней Любови Успенской: вместе с дочерью Татьяной Плаксиной артистка примерила несколько пляжных... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T17:50

2022-06-29T17:50

2022-06-29T18:01

шоубиз

знаменитости

любовь успенская

шоу-бизнес

мода

одежда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581242463_0:0:2223:1250_1920x0_80_0_0_2fbe516251de6e398adfd3f35d79e370.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В социальных сетях пришли в восторг от внешнего вида 68-летней Любови Успенской: вместе с дочерью Татьяной Плаксиной артистка примерила несколько пляжных нарядов.Певица игриво пританцовывала, показывая наряды.Сама артистка заявила, что в ближайшее время собирается в небольшой отпуск.Недавно артистка попала в скандал: 2 мая она с дочерью и йоркширским терьером Джюни гуляли в коттеджном поселке, когда на них напали чужие собаки. Успенская в ответ зашла на участок владелицы животных Юлии Раевской и несколько раз ударила ее бульдога рукояткой от ошейника. В это время в гостях у соседки была дизайнер Анна Кауфман с тремя детьми. Теперь Успенской грозит лишение свободы.

https://ria.ru/20220624/dobrovinskiy-1797808765.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, любовь успенская, шоу-бизнес, мода, одежда