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"Это бомба": в Сети пришли в восторг от фигуры Успенской в купальнике - РИА Новости, 29.06.2022
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220629/uspenskaya-1798992681.html
"Это бомба": в Сети пришли в восторг от фигуры Успенской в купальнике
"Это бомба": в Сети пришли в восторг от фигуры Успенской в купальнике - РИА Новости, 29.06.2022
"Это бомба": в Сети пришли в восторг от фигуры Успенской в купальнике
В социальных сетях пришли в восторг от внешнего вида 68-летней Любови Успенской: вместе с дочерью Татьяной Плаксиной артистка примерила несколько пляжных... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T17:50
2022-06-29T18:01
шоубиз
знаменитости
любовь успенская
шоу-бизнес
мода
одежда
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В социальных сетях пришли в восторг от внешнего вида 68-летней Любови Успенской: вместе с дочерью Татьяной Плаксиной артистка примерила несколько пляжных нарядов.Певица игриво пританцовывала, показывая наряды.Сама артистка заявила, что в ближайшее время собирается в небольшой отпуск.Недавно артистка попала в скандал: 2 мая она с дочерью и йоркширским терьером Джюни гуляли в коттеджном поселке, когда на них напали чужие собаки. Успенская в ответ зашла на участок владелицы животных Юлии Раевской и несколько раз ударила ее бульдога рукояткой от ошейника. В это время в гостях у соседки была дизайнер Анна Кауфман с тремя детьми. Теперь Успенской грозит лишение свободы.
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знаменитости, любовь успенская, шоу-бизнес, мода, одежда
17:50 29.06.2022 (обновлено: 18:01 29.06.2022)
 
"Это бомба": в Сети пришли в восторг от фигуры Успенской в купальнике

Пользователи Сети пришли в восторг от фигуры 68-летней Любови Успенской в купальнике

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В социальных сетях пришли в восторг от внешнего вида 68-летней Любови Успенской: вместе с дочерью Татьяной Плаксиной артистка примерила несколько пляжных нарядов.

"Это бомба", "Какая у вас шикарная фигура", "Вы прекрасно выглядите", – написали в комментариях к видео в аккаунте певицы.

© Аккаунт Любови Успенской в соцсетиКадр видео, опубликованного в аккаунте Любови Успенской
Кадр видео, опубликованного в аккаунте Любови Успенской
© Аккаунт Любови Успенской в соцсети
Кадр видео, опубликованного в аккаунте Любови Успенской
Певица игриво пританцовывала, показывая наряды.
© Аккаунт Любови Успенской в соцсетиКадр видео, опубликованного в аккаунте Любови Успенской
Кадр видео, опубликованного в аккаунте Любови Успенской
© Аккаунт Любови Успенской в соцсети
Кадр видео, опубликованного в аккаунте Любови Успенской
Сама артистка заявила, что в ближайшее время собирается в небольшой отпуск.

"На днях мы уезжаем в небольшой семейный отпуск", – отметила Успенская.

© Аккаунт Любови Успенской в соцсетиКадр видео, опубликованного в аккаунте Любови Успенской
Кадр видео, опубликованного в аккаунте Любови Успенской
© Аккаунт Любови Успенской в соцсети
Кадр видео, опубликованного в аккаунте Любови Успенской
Недавно артистка попала в скандал: 2 мая она с дочерью и йоркширским терьером Джюни гуляли в коттеджном поселке, когда на них напали чужие собаки. Успенская в ответ зашла на участок владелицы животных Юлии Раевской и несколько раз ударила ее бульдога рукояткой от ошейника. В это время в гостях у соседки была дизайнер Анна Кауфман с тремя детьми. Теперь Успенской грозит лишение свободы.
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