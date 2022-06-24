https://ria.ru/20220624/dobrovinskiy-1797808765.html

Добровинский: Успенской грозит лишение свободы за избиение собаки

Добровинский: Успенской грозит лишение свободы за избиение собаки - РИА Новости, 24.06.2022

Добровинский: Успенской грозит лишение свободы за избиение собаки

Александр Добровинский заявил, что Любови Успенской грозит до пяти лет лишения свободы за избиение соседской собаки. Инцидент произошел на глазах у троих детей. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T13:02

2022-06-24T13:02

2022-06-24T13:02

шоубиз

знаменитости

любовь успенская

шоу-бизнес

александр добровинский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576921535_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_56c2fdf4e09102e6c5d92376acb0c8a6.jpg

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Александр Добровинский заявил, что Любови Успенской грозит до пяти лет лишения свободы за избиение соседской собаки. Инцидент произошел на глазах у троих детей.Отмечается, что жестокое обращение с животным могло негативно сказаться на детской психике.Конфликт между певицей и ее соседями произошел 2 мая. Успенская рассказала, что они с дочерью Татьяной Плаксиной и йоркширским терьером Джюни гуляли в коттеджном поселке, когда на них напали чужие собаки. Артистка в ответ зашла на участок владелицы животных Юлии Раевской и несколько раз ударила ее бульдога рукояткой от ошейника. В это время в гостях у соседки была дизайнер Анна Кауфман с тремя детьми.

https://ria.ru/20220624/sobchak-1797783509.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, любовь успенская, шоу-бизнес, александр добровинский