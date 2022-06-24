Добровинский: Успенской грозит лишение свободы за избиение собаки
Адвокат Добровинский: Успенской грозит до пяти лет лишения свободы за избиение собаки
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАдвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Александр Добровинский заявил, что Любови Успенской грозит до пяти лет лишения свободы за избиение соседской собаки. Инцидент произошел на глазах у троих детей.
"Как я уже говорил, избиение несчастной старой собаки Любовью Успенской происходило в присутствии троих маленьких детей, и это уже часть 2 статьи 245 УК, которая влечет за собой наказание от штрафа до лишения свободы до пяти лет", – написал Добровинский.
Отмечается, что жестокое обращение с животным могло негативно сказаться на детской психике.
"Мне интересно другое, думала ли Любовь Успенская – известная певица, пример для многих – какой пример, и, самое главное, какое влияние она может оказать своим поведением на этих маленьких людей. С какими чувствами и мыслями вырастут эти малютки?" – спросил адвокат.
Конфликт между певицей и ее соседями произошел 2 мая. Успенская рассказала, что они с дочерью Татьяной Плаксиной и йоркширским терьером Джюни гуляли в коттеджном поселке, когда на них напали чужие собаки. Артистка в ответ зашла на участок владелицы животных Юлии Раевской и несколько раз ударила ее бульдога рукояткой от ошейника. В это время в гостях у соседки была дизайнер Анна Кауфман с тремя детьми.