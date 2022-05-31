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Успенская объяснила инцидент с избиением собаки - РИА Новости, 31.05.2022
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220531/uspenskaya-1791951327.html
Успенская объяснила инцидент с избиением собаки
Успенская объяснила инцидент с избиением собаки - РИА Новости, 31.05.2022
Успенская объяснила инцидент с избиением собаки
Любовь Успенская в социальных сетях рассказала подробности инцидента с избиением соседской собаки. Певица отметила, что конфликт произошел 2 мая: когда они с... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T11:44
2022-05-31T11:44
шоубиз
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любовь успенская
шоу-бизнес
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Любовь Успенская в социальных сетях рассказала подробности инцидента с избиением соседской собаки. Певица отметила, что конфликт произошел 2 мая: когда они с дочерью Татьяной Плаксиной и йоркширским терьером Джюни гуляли в коттеджном поселке, на них напали собаки соседки.Она отметила, что по поводу укусов обратилась к врачу, а также ее адвокат связывалась с собственницей дома, в котором проживает соседка. В свою очередь, владелица собак также обратилась к юристу Александру Добровинскому, но Успенская заявила, что не намерена идти на уступки.В заключение она добавила, что не будет поддаваться на шантаж и провокации.
https://ria.ru/20220530/uspenskaya-1791741485.html
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знаменитости, любовь успенская, шоу-бизнес
11:44 31.05.2022
 
Успенская объяснила инцидент с избиением собаки

Успенская объяснила инцидент с избиением соседской собаки

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Любовь Успенская в социальных сетях рассказала подробности инцидента с избиением соседской собаки. Певица отметила, что конфликт произошел 2 мая: когда они с дочерью Татьяной Плаксиной и йоркширским терьером Джюни гуляли в коттеджном поселке, на них напали собаки соседки.

"В итоге одно из них покусала меня, когда я вступилась за Джюни, попытавшись их отогнать. На замечания, что за собаками надо следить, выгуливать в наморднике и на поводке, а не отпускать бегать по поселку и нападать на людей, хозяйка отреагировала, считаю, неадекватно – устроила ссору, начала меня провоцировать. Был бытовой, как говорят, конфликт", – написала Успенская.

Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 14:02Шоубиз
Успенская избила соседскую собаку
Она отметила, что по поводу укусов обратилась к врачу, а также ее адвокат связывалась с собственницей дома, в котором проживает соседка. В свою очередь, владелица собак также обратилась к юристу Александру Добровинскому, но Успенская заявила, что не намерена идти на уступки.

"Что от меня хотят? Денег? Принципиально не дам ни копейки! За что?! Чтобы не дать в эфиры видео, как я ругаюсь матом на владелицу покусавших меня собак?! Что я такого сделала? Гуляла с дочерью и двухкилограммовым песиком на поводке по улице!" – написала Любовь.

В заключение она добавила, что не будет поддаваться на шантаж и провокации.
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