https://ria.ru/20220531/uspenskaya-1791951327.html

Успенская объяснила инцидент с избиением собаки

Успенская объяснила инцидент с избиением собаки - РИА Новости, 31.05.2022

Успенская объяснила инцидент с избиением собаки

Любовь Успенская в социальных сетях рассказала подробности инцидента с избиением соседской собаки. Певица отметила, что конфликт произошел 2 мая: когда они с... РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T11:44

2022-05-31T11:44

2022-05-31T11:44

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Любовь Успенская в социальных сетях рассказала подробности инцидента с избиением соседской собаки. Певица отметила, что конфликт произошел 2 мая: когда они с дочерью Татьяной Плаксиной и йоркширским терьером Джюни гуляли в коттеджном поселке, на них напали собаки соседки.Она отметила, что по поводу укусов обратилась к врачу, а также ее адвокат связывалась с собственницей дома, в котором проживает соседка. В свою очередь, владелица собак также обратилась к юристу Александру Добровинскому, но Успенская заявила, что не намерена идти на уступки.В заключение она добавила, что не будет поддаваться на шантаж и провокации.

https://ria.ru/20220530/uspenskaya-1791741485.html

https://ria.ru/20220531/pugacheva-1791937721.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, любовь успенская, шоу-бизнес