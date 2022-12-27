https://ria.ru/20221227/smi-1841525167.html

Мировые СМИ похоронили Москву и Пекин

Мировые СМИ похоронили Москву и Пекин - РИА Новости, 27.12.2022

Мировые СМИ похоронили Москву и Пекин

"Опасный упадок Китая" — типичный в последние недели заголовок практически любого западного издания. В данном случае журнала Foreign Affairs — с подзаголовком:... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T08:00

2022-12-27T08:00

2022-12-27T13:33

медиавойны

авторы

си цзиньпин

ван и (политик)

китай

пекин

россия

холодная война (1946-1991)

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"Опасный упадок Китая" — типичный в последние недели заголовок практически любого западного издания. В данном случае журнала Foreign Affairs — с подзаголовком: "Вашингтону надо приготовиться к тому, что беды Пекина нарастают".Что-то до боли знакомое. В том же журнале — "Последняя битва Путина. Обещание и гибельность российского поражения". Что, и у нас, и у китайцев одни сплошные беды в западных СМИ? К своим-то мы привыкли: мы у них так и терпим поражения прямо с февраля-марта. А вот Китай… Смотрим на заголовки другого американского журнала — по части накала интеллекта слегка послабее, для более простых умом граждан, то есть Foreign Policy. И видим здесь какой-то комплект кассетных боеприпасов: "Си Цзиньпин начинает свой третий срок с одного поражения за другим"; "Китай встречает мрачный конец 2022 года" и так далее.В общем, уже понятно, о чем речь. Но давайте на всякий случай все-таки посмотрим, как Китай терпит сплошные бедствия. В уходящем году заказчик получил первый китайский большой пассажирский авиалайнер — C919. Отправился в плавание самый большой в мире корабль, перевозящий сжиженный природный газ. Начались испытания интегрированной системы электроснабжения южных провинций (2,7 миллиарда киловатт в день). Запустили железную дорогу в Лаос, которая уже перевезла 8,5 миллиона пассажиров и 11,2 миллиона тонн грузов.Хотя какие там железные дороги — мы чуть не забыли такой вот "пустячок", как монтаж космической станции "Тяньгун" (то есть "Небесный дворец"). Сборка ее была закончена 3 ноября, сейчас во "дворце" готов лабораторный модуль длиной в 17,9 метра, диаметром 4,2 метра — с 13 отдельными помещениями для работы. Правда, СМИ перечисляют еще десятки прочих технологических достижений, но хватит и этих.Есть достижения не столь материальные — в дипломатии, например. Министр иностранных дел Ван И таковых у себя насчитал восемь. Из которых нам может быть интересно хотя бы вот что: Пекин жестко отверг ошибочную внешнюю политику США и укрепил добрососедство, дружбу и сотрудничество с Россией. И еще: как только у развивающейся страны возникали трудности, Китай протягивал ей руку и помогал. Итак, престиж и общие позиции страны в мире очевидно укрепились.Или — возвращаясь к внутренним делам — начала работать программа по реновации жилья по всей стране: она сейчас идет в 52 100 общинах (то есть деревнях или городских кварталах). Более миллиарда человек охвачены медицинской страховкой по старости (лет 15-20 назад, напомним, в стране фактически не было пенсионной системы).И это все, заметим, несмотря на жесткую политику "ноль ковида", которая даже привела к акциям протеста. Остается представлять, какими были бы китайские успехи, если бы не все эти карантинные ограничения.В целом же получается, что Китай оказался практически единственной в мире державой, которая в уходящем году действительно достигла очевидных успехов. Ну а раз такое дело, то Западу остается писать вот об этом — "от поражения к поражению".Перед нами очередная технология промывания мозгов, рассчитанная, конечно, и на свое население — на американцев и европейцев, которым приятно, наверное, думать, что не только им сейчас плохо, но и другим паршиво. Но все-таки главная мишень — остальной мир. А также российское и китайское население. Вот для этой публики западная "похоронная команда" и закапывает в очередной раз то нас, то китайцев, получая заслуженный пирожок с полки.И не надо думать, что они мучаются в бессилии и злобе, что их скорбный труд пропадает зря. Один пример. Минимум раз в месяц мне звонит мой индийский знакомый и выдает пулеметную очередь вопросов: как на южном фронте — будет наступление украинцев на Крым? почему так медленно идет продвижение в центре? как работают ваши военные производства? что у вас на магазинных полках? И ведь человек не дикий, вообще-то военный аналитик, но когда англоязычная информационная сфера переполнена вот такими хроническими описаниями российских поражений, это настраивает соответствующим образом.Языковой барьер — штука серьезная, но находятся лазейки, через которые пораженческая дезинформация проникает и через барьеры. В случае с Китаем это англоязычная часть медицинского сообщества плюс прочие англоязычные. Их сейчас терроризируют откровенной дезинформацией насчет волны заболевших коронавирусом. Складывается милая картина: когда в стране стеной стояла политика "ноль ковида", китайцам из-за границы объясняли, что это ошибка, которая уничтожит экономику и общество. Когда стену начали с ускорением демонтировать, ровно те же зарубежные персонажи начали ванговать, что это ошибка: бойтесь вируса, сейчас начнут болеть миллионами и массово умирать. И особо нервные на этот примитив поддаются.В случае с Россией все еще интереснее. Кто-то из перманентно нас хоронящих заметил, что социальный слой либералов, западников и прочих беглецов имеет слишком слабое влияние в нашем обществе — стыдить или пугать нас через эту публику непродуктивно. Зато невиданно и заслуженно вырос престиж патриотов. А раз так, то можно играть на чувствах особо нервных из последних. И именно они косвенно транслируют сейчас в наших рядах все ту же киевско-вашингтонскую заразу: слабо бьем, фронт замер, не хватает того и этого, где новейшее оружие, в общем (смотри выше) — "обещание и гибельность российского поражения".Кстати, на самом-то деле разговор на эту тему идет серьезный, те же американцы взвешивают: что им обещает выигрыш Украины и что вообще это значит — такой выигрыш. Не хуже ли он будет поражения — знать бы только, а что это поражение для них реально означает. То есть к чему стремиться и чего добиваться. Но до внешнего мира все эти тонкости не сильно доходят. Там по большей части преобладают простые эмоции.

https://ria.ru/20221130/avialayner-1835275065.html

https://ria.ru/20220111/kitay-1767283877.html

https://ria.ru/20221220/nato-1839908682.html

https://ria.ru/20221224/ssha-1841045545.html

китай

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Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

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авторы, си цзиньпин, ван и (политик), китай, пекин, россия, холодная война (1946-1991), в мире, сша