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Первый самолет C919 китайского производства поставлен заказчику
Первый самолет C919 китайского производства поставлен заказчику - РИА Новости, 09.12.2022
Первый самолет C919 китайского производства поставлен заказчику
Китайская корпорация коммерческих самолетов в пятницу осуществила передачу первого среднемагистрального пассажирского авиалайнера C919 авиакомпании China... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T13:55
2022-12-09T13:55
2022-12-09T13:55
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МОСКВА, 9 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская корпорация коммерческих самолетов в пятницу осуществила передачу первого среднемагистрального пассажирского авиалайнера C919 авиакомпании China Eastern Airlines.Таким образом, на китайском рынке гражданской авиации впервые появился магистральный реактивный лайнер отечественной разработки.Салон нового самолета с бортовым номером B-919Aрассчитан на 164 пассажиров и разделен на эконом- и бизнес-классы. В этот же день он совершил полет из Шанхайского международного аэропорта "Пудун" в Шанхайский международный аэропорт "Хунцяо".Согласно плану, лайнер будет сдан в коммерческую эксплуатацию весной 2023 года после прохождения пробных полетов между Шанхаем, Пекином, Гуанжчоу и другими городами, общий налет между которыми составит не менее ста часов.
https://ria.ru/20221109/zakazy-1830233914.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
china eastern airlines, китай
Россия-Китай: Главное, China Eastern Airlines, Китай