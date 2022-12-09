https://ria.ru/20221209/samolet-1837468736.html

Первый самолет C919 китайского производства поставлен заказчику

Первый самолет C919 китайского производства поставлен заказчику - РИА Новости, 09.12.2022

Первый самолет C919 китайского производства поставлен заказчику

Китайская корпорация коммерческих самолетов в пятницу осуществила передачу первого среднемагистрального пассажирского авиалайнера C919 авиакомпании China... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T13:55

2022-12-09T13:55

2022-12-09T13:55

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china eastern airlines

китай

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МОСКВА, 9 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская корпорация коммерческих самолетов в пятницу осуществила передачу первого среднемагистрального пассажирского авиалайнера C919 авиакомпании China Eastern Airlines.Таким образом, на китайском рынке гражданской авиации впервые появился магистральный реактивный лайнер отечественной разработки.Салон нового самолета с бортовым номером B-919Aрассчитан на 164 пассажиров и разделен на эконом- и бизнес-классы. В этот же день он совершил полет из Шанхайского международного аэропорта "Пудун" в Шанхайский международный аэропорт "Хунцяо".Согласно плану, лайнер будет сдан в коммерческую эксплуатацию весной 2023 года после прохождения пробных полетов между Шанхаем, Пекином, Гуанжчоу и другими городами, общий налет между которыми составит не менее ста часов.

https://ria.ru/20221109/zakazy-1830233914.html

китай

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

china eastern airlines, китай