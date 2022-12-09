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Первый самолет C919 китайского производства поставлен заказчику - РИА Новости, 09.12.2022
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Первый самолет C919 китайского производства поставлен заказчику
Первый самолет C919 китайского производства поставлен заказчику - РИА Новости, 09.12.2022
Первый самолет C919 китайского производства поставлен заказчику
Китайская корпорация коммерческих самолетов в пятницу осуществила передачу первого среднемагистрального пассажирского авиалайнера C919 авиакомпании China... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T13:55
2022-12-09T13:55
россия-китай: главное
china eastern airlines
китай
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МОСКВА, 9 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская корпорация коммерческих самолетов в пятницу осуществила передачу первого среднемагистрального пассажирского авиалайнера C919 авиакомпании China Eastern Airlines.Таким образом, на китайском рынке гражданской авиации впервые появился магистральный реактивный лайнер отечественной разработки.Салон нового самолета с бортовым номером B-919Aрассчитан на 164 пассажиров и разделен на эконом- и бизнес-классы. В этот же день он совершил полет из Шанхайского международного аэропорта "Пудун" в Шанхайский международный аэропорт "Хунцяо".Согласно плану, лайнер будет сдан в коммерческую эксплуатацию весной 2023 года после прохождения пробных полетов между Шанхаем, Пекином, Гуанжчоу и другими городами, общий налет между которыми составит не менее ста часов.
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china eastern airlines, китай
Россия-Китай: Главное, China Eastern Airlines, Китай
13:55 09.12.2022
 

Первый самолет C919 китайского производства поставлен заказчику

© AFP 2022 / CNSСамолет C919 китайской корпорации коммерческих самолетов на выставке Airshow China 2022 в Чжухае, провинция Гуандун
Самолет C919 китайской корпорации коммерческих самолетов на выставке Airshow China 2022 в Чжухае, провинция Гуандун - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© AFP 2022 / CNS
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская корпорация коммерческих самолетов в пятницу осуществила передачу первого среднемагистрального пассажирского авиалайнера C919 авиакомпании China Eastern Airlines.
Таким образом, на китайском рынке гражданской авиации впервые появился магистральный реактивный лайнер отечественной разработки.
Салон нового самолета с бортовым номером B-919Aрассчитан на 164 пассажиров и разделен на эконом- и бизнес-классы. В этот же день он совершил полет из Шанхайского международного аэропорта "Пудун" в Шанхайский международный аэропорт "Хунцяо".
Согласно плану, лайнер будет сдан в коммерческую эксплуатацию весной 2023 года после прохождения пробных полетов между Шанхаем, Пекином, Гуанжчоу и другими городами, общий налет между которыми составит не менее ста часов.
Самолет C919 китайской корпорации коммерческих самолетов на выставке Airshow China 2022 в Чжухае, провинция Гуандун - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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Россия-Китай: ГлавноеChina Eastern AirlinesКитай
 
 
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