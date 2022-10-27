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Системой базового страхования по старости охвачено более 1 млрд жителей КНР - РИА Новости, 27.10.2022
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Системой базового страхования по старости охвачено более 1 млрд жителей КНР
Системой базового страхования по старости охвачено более 1 млрд жителей КНР - РИА Новости, 27.10.2022
Системой базового страхования по старости охвачено более 1 млрд жителей КНР
По состоянию на конец 2021 года почти 1,03 миллиарда жителей Китая были охвачены системой базового страхования по старости, что на 30,07 миллиона человек... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T15:13
2022-10-27T15:13
россия-китай: главное
китай
в мире
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МОСКВА, 27 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на конец 2021 года почти 1,03 миллиарда жителей Китая были охвачены системой базового страхования по старости, что на 30,07 миллиона человек больше, чем годом ранее, говорится в докладе о работе с пожилыми людьми за 2021 год.В докладе Госкомитета по делам здравоохранения и Канцелярии Госкомитета по работе с пожилыми людьми отмечается, что к концу прошлого года в Китае насчитывалось 267,36 миллиона пожилых людей в возрасте 60 лет и старше, что составило 18,9% общей численности населения страны. При этом к концу того же года в стране насчитывалось около 200,56 миллиона пожилых людей в возрасте 65 лет и старше, из которых более 119,41 миллиона человек получают медицинские услуги в городах и деревнях страны.По состоянию на конец прошлого года по всей стране насчитывалось 358 тысяч учреждений по уходу за пожилыми людьми, рассчитанных в общей сложности на 8,16 миллиона коек, говорится в докладе.
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китай, в мире
Россия-Китай: Главное, Китай, В мире
15:13 27.10.2022
 

Системой базового страхования по старости охвачено более 1 млрд жителей КНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПожилые мужчины играют в карты в городе Хуфу в провинции Цзянсу в Китае
Пожилые мужчины играют в карты в городе Хуфу в провинции Цзянсу в Китае - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пожилые мужчины играют в карты в городе Хуфу в провинции Цзянсу в Китае. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на конец 2021 года почти 1,03 миллиарда жителей Китая были охвачены системой базового страхования по старости, что на 30,07 миллиона человек больше, чем годом ранее, говорится в докладе о работе с пожилыми людьми за 2021 год.
В докладе Госкомитета по делам здравоохранения и Канцелярии Госкомитета по работе с пожилыми людьми отмечается, что к концу прошлого года в Китае насчитывалось 267,36 миллиона пожилых людей в возрасте 60 лет и старше, что составило 18,9% общей численности населения страны. При этом к концу того же года в стране насчитывалось около 200,56 миллиона пожилых людей в возрасте 65 лет и старше, из которых более 119,41 миллиона человек получают медицинские услуги в городах и деревнях страны.
По состоянию на конец прошлого года по всей стране насчитывалось 358 тысяч учреждений по уходу за пожилыми людьми, рассчитанных в общей сложности на 8,16 миллиона коек, говорится в докладе.
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