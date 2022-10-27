https://ria.ru/20221027/strakhovanie-1827212341.html

Системой базового страхования по старости охвачено более 1 млрд жителей КНР

Системой базового страхования по старости охвачено более 1 млрд жителей КНР - РИА Новости, 27.10.2022

Системой базового страхования по старости охвачено более 1 млрд жителей КНР

По состоянию на конец 2021 года почти 1,03 миллиарда жителей Китая были охвачены системой базового страхования по старости, что на 30,07 миллиона человек... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T15:13

2022-10-27T15:13

2022-10-27T15:13

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МОСКВА, 27 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на конец 2021 года почти 1,03 миллиарда жителей Китая были охвачены системой базового страхования по старости, что на 30,07 миллиона человек больше, чем годом ранее, говорится в докладе о работе с пожилыми людьми за 2021 год.В докладе Госкомитета по делам здравоохранения и Канцелярии Госкомитета по работе с пожилыми людьми отмечается, что к концу прошлого года в Китае насчитывалось 267,36 миллиона пожилых людей в возрасте 60 лет и старше, что составило 18,9% общей численности населения страны. При этом к концу того же года в стране насчитывалось около 200,56 миллиона пожилых людей в возрасте 65 лет и старше, из которых более 119,41 миллиона человек получают медицинские услуги в городах и деревнях страны.По состоянию на конец прошлого года по всей стране насчитывалось 358 тысяч учреждений по уходу за пожилыми людьми, рассчитанных в общей сложности на 8,16 миллиона коек, говорится в докладе.

https://ria.ru/20221019/kitay-1825161274.html

китай

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, в мире