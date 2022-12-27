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Путин в Петербурге проводит двустороннюю встречу с Пашиняном - РИА Новости, 27.12.2022
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Путин в Петербурге проводит двустороннюю встречу с Пашиняном
Путин в Петербурге проводит двустороннюю встречу с Пашиняном - РИА Новости, 27.12.2022
Путин в Петербурге проводит двустороннюю встречу с Пашиняном
Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге проводит двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T12:41
2022-12-27T14:58
санкт-петербург
владимир путин
никол пашинян
россия
армения
снг
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге проводит двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.Глава российского государства заявил, что экономическое сотрудничество развивается позитивно, но главный вопрос сейчас — урегулирование ситуации в Карабахе."Мы с вами вчера начали (обсуждать. — Прим. ред.), еще и удалось втроем поговорить. Конечно, главный вопрос — это урегулирование ситуации на Южном Кавказе в целом и армяно-азербайджанские отношения, все, что связано с Карабахом", — сказал Путин.В свою очередь, Пашинян поблагодарил российского лидера за возможность обсудить ситуацию вокруг Лачинского коридора в Карабахе."Конечно, хотелось бы обсудить эту ситуацию, какие есть варианты. И благодарю за такую возможность", — отметил он.Пашинян приехал в Петербург для участия в неформальном саммите лидеров СНГ. Во вторник участники посетили Русский музей, здесь же президент России уже провел переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко.На прошлой неделе армянский премьер заявил, что российские миротворцы не выполняют свои обязательства, касающиеся контроля над Лачинским коридором. В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на то, что российский контингент четко выполняет свои задачи, но "ситуация очень непростая".Двенадцатого декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт — Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией. В Баку утверждают, что это акция протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Нагорном Карабахе складывается напряженная гуманитарная ситуация и уже начался дефицит товаров первой необходимости. Ереван обратился в Международный суд ООН и ЕСПЧ, потребовав применить в отношении Азербайджана обеспечительные меры и обязать его разблокировать трассу.Командование российских миротворцев начало переговоры с Азербайджаном о возобновлении беспрепятственного движения гражданского транспорта. Разблокировать коридор призывает Баку и Госдепартамент США.
https://ria.ru/20221223/lavrov-1840875120.html
санкт-петербург
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Путин на встрече с Пашиняном: главный вопрос – урегулирование ситуации в Карабахе
Ситуация в сфере экономики в отношениях России и Армении развивается весьма позитивно, но главный вопрос – это урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с армянским премьером Николом Пашиняном в Санкт-Петербурге. "Совсем недавно у нас прошло заседание межправкомиссии, коллеги констатировали, что у нас в сфере экономики ситуация развивается весьма позитивно. За 10 месяцев текущего года 73% рост товарооборота – это хороший результат. Мы с вами вчера начали (обсуждать – ред.), еще и удалось втроем поговорить. Конечно, главный вопрос – это урегулирование ситуации на Южном Кавказе в целом и армяно-азербайджанские отношения, все что связано с Карабахом", - сказал Путин, пообещав в деталях обсудить эти вопросы.
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санкт-петербург, владимир путин, никол пашинян, россия, армения, снг, политика
Санкт-Петербург, Владимир Путин, Никол Пашинян, Россия, Армения, СНГ, Политика
12:41 27.12.2022 (обновлено: 14:58 27.12.2022)
 
Путин в Петербурге проводит двустороннюю встречу с Пашиняном

Путин и Пашинян проводят двустороннюю встречу в рамках неформального саммита СНГ

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге проводит двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Глава российского государства заявил, что экономическое сотрудничество развивается позитивно, но главный вопрос сейчас — урегулирование ситуации в Карабахе.
"Мы с вами вчера начали (обсуждать. — Прим. ред.), еще и удалось втроем поговорить. Конечно, главный вопрос — это урегулирование ситуации на Южном Кавказе в целом и армяно-азербайджанские отношения, все, что связано с Карабахом", — сказал Путин.
В свою очередь, Пашинян поблагодарил российского лидера за возможность обсудить ситуацию вокруг Лачинского коридора в Карабахе.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря, 15:39
Лавров ответил на упреки в адрес российских миротворцев в Карабахе
"Конечно, хотелось бы обсудить эту ситуацию, какие есть варианты. И благодарю за такую возможность", — отметил он.
Пашинян приехал в Петербург для участия в неформальном саммите лидеров СНГ. Во вторник участники посетили Русский музей, здесь же президент России уже провел переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
На прошлой неделе армянский премьер заявил, что российские миротворцы не выполняют свои обязательства, касающиеся контроля над Лачинским коридором. В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на то, что российский контингент четко выполняет свои задачи, но "ситуация очень непростая".
Двенадцатого декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт — Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией. В Баку утверждают, что это акция протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Нагорном Карабахе складывается напряженная гуманитарная ситуация и уже начался дефицит товаров первой необходимости. Ереван обратился в Международный суд ООН и ЕСПЧ, потребовав применить в отношении Азербайджана обеспечительные меры и обязать его разблокировать трассу.
Командование российских миротворцев начало переговоры с Азербайджаном о возобновлении беспрепятственного движения гражданского транспорта. Разблокировать коридор призывает Баку и Госдепартамент США.
Блокировка Лачинского коридора в Азербайджане
17 декабря, 12:31Инфографика
Блокировка Лачинского коридора
Инфографика
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Санкт-ПетербургВладимир ПутинНикол ПашинянРоссияАрменияСНГПолитика
 
 
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