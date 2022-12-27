https://ria.ru/20221227/pashinyan-1841618498.html

Путин в Петербурге проводит двустороннюю встречу с Пашиняном

Путин в Петербурге проводит двустороннюю встречу с Пашиняном - РИА Новости, 27.12.2022

Путин в Петербурге проводит двустороннюю встречу с Пашиняном

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге проводит двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T12:41

2022-12-27T12:41

2022-12-27T14:58

санкт-петербург

владимир путин

никол пашинян

россия

армения

снг

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге проводит двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.Глава российского государства заявил, что экономическое сотрудничество развивается позитивно, но главный вопрос сейчас — урегулирование ситуации в Карабахе."Мы с вами вчера начали (обсуждать. — Прим. ред.), еще и удалось втроем поговорить. Конечно, главный вопрос — это урегулирование ситуации на Южном Кавказе в целом и армяно-азербайджанские отношения, все, что связано с Карабахом", — сказал Путин.В свою очередь, Пашинян поблагодарил российского лидера за возможность обсудить ситуацию вокруг Лачинского коридора в Карабахе."Конечно, хотелось бы обсудить эту ситуацию, какие есть варианты. И благодарю за такую возможность", — отметил он.Пашинян приехал в Петербург для участия в неформальном саммите лидеров СНГ. Во вторник участники посетили Русский музей, здесь же президент России уже провел переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко.На прошлой неделе армянский премьер заявил, что российские миротворцы не выполняют свои обязательства, касающиеся контроля над Лачинским коридором. В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на то, что российский контингент четко выполняет свои задачи, но "ситуация очень непростая".Двенадцатого декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт — Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией. В Баку утверждают, что это акция протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Нагорном Карабахе складывается напряженная гуманитарная ситуация и уже начался дефицит товаров первой необходимости. Ереван обратился в Международный суд ООН и ЕСПЧ, потребовав применить в отношении Азербайджана обеспечительные меры и обязать его разблокировать трассу.Командование российских миротворцев начало переговоры с Азербайджаном о возобновлении беспрепятственного движения гражданского транспорта. Разблокировать коридор призывает Баку и Госдепартамент США.

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Кирилл Волков

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Путин на встрече с Пашиняном: главный вопрос – урегулирование ситуации в Карабахе Ситуация в сфере экономики в отношениях России и Армении развивается весьма позитивно, но главный вопрос – это урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с армянским премьером Николом Пашиняном в Санкт-Петербурге. "Совсем недавно у нас прошло заседание межправкомиссии, коллеги констатировали, что у нас в сфере экономики ситуация развивается весьма позитивно. За 10 месяцев текущего года 73% рост товарооборота – это хороший результат. Мы с вами вчера начали (обсуждать – ред.), еще и удалось втроем поговорить. Конечно, главный вопрос – это урегулирование ситуации на Южном Кавказе в целом и армяно-азербайджанские отношения, все что связано с Карабахом", - сказал Путин, пообещав в деталях обсудить эти вопросы. 2022-12-27T12:41 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкт-петербург, владимир путин, никол пашинян, россия, армения, снг, политика