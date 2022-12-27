12:41 27.12.2022 (обновлено: 14:58 27.12.2022)
Путин в Петербурге проводит двустороннюю встречу с Пашиняном
Путин и Пашинян проводят двустороннюю встречу в рамках неформального саммита СНГ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге проводит двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Глава российского государства заявил, что экономическое сотрудничество развивается позитивно, но главный вопрос сейчас — урегулирование ситуации в Карабахе.
"Мы с вами вчера начали (обсуждать. — Прим. ред.), еще и удалось втроем поговорить. Конечно, главный вопрос — это урегулирование ситуации на Южном Кавказе в целом и армяно-азербайджанские отношения, все, что связано с Карабахом", — сказал Путин.
В свою очередь, Пашинян поблагодарил российского лидера за возможность обсудить ситуацию вокруг Лачинского коридора в Карабахе.
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"Конечно, хотелось бы обсудить эту ситуацию, какие есть варианты. И благодарю за такую возможность", — отметил он.
Пашинян приехал в Петербург для участия в неформальном саммите лидеров СНГ. Во вторник участники посетили Русский музей, здесь же президент России уже провел переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
На прошлой неделе армянский премьер заявил, что российские миротворцы не выполняют свои обязательства, касающиеся контроля над Лачинским коридором. В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на то, что российский контингент четко выполняет свои задачи, но "ситуация очень непростая".
Двенадцатого декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт — Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией. В Баку утверждают, что это акция протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Нагорном Карабахе складывается напряженная гуманитарная ситуация и уже начался дефицит товаров первой необходимости. Ереван обратился в Международный суд ООН и ЕСПЧ, потребовав применить в отношении Азербайджана обеспечительные меры и обязать его разблокировать трассу.
Командование российских миротворцев начало переговоры с Азербайджаном о возобновлении беспрепятственного движения гражданского транспорта. Разблокировать коридор призывает Баку и Госдепартамент США.