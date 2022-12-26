https://ria.ru/20221226/sng-1841433542.html

Путин заявил о готовности стран СНГ решать возникающие разногласия

Путин заявил о готовности стран СНГ решать возникающие разногласия - РИА Новости, 26.12.2022

Путин заявил о готовности стран СНГ решать возникающие разногласия

Угрозы и вызовы растут, между участниками СНГ также возникают разногласия, но есть готовность их решать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T15:45

2022-12-26T15:45

2022-12-26T16:55

снг

владимир путин

россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841458249_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5049bf9b0f4e9aee39e4e9fc6b64d34c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Угрозы и вызовы растут, между участниками СНГ также возникают разногласия, но есть готовность их решать, заявил президент России Владимир Путин."К сожалению, вызовы и угрозы в этой области, прежде всего извне, с каждым годом только растут. Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами-участниками содружества также возникают разногласия. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать. И даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами - вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посреднические действия", - сказал он на неформальном саммите лидеров СНГ.Во встрече, которая проходит по инициативе российского лидера, принимают участие президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.Главы стран СНГ подведут итоги 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для содружества сферах.

https://ria.ru/20221225/sammit-1841209062.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Между участниками СНГ возникают разногласия, но мы готовы их решать" Угрозы и вызовы растут, между участниками СНГ также возникают разногласия, но есть готовность их решать, заявил президент России Владимир Путин. "К сожалению, вызовы и угрозы в этой области, прежде всего извне, с каждым годом только растут. Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами-участниками содружества также возникают разногласия. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать. И даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами - вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посреднические действия", - сказал он на неформальном саммите лидеров СНГ. 2022-12-26T15:45 true PT0M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

снг, владимир путин, россия, политика