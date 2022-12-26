https://ria.ru/20221226/sng-1841433542.html
Путин заявил о готовности стран СНГ решать возникающие разногласия
Путин заявил о готовности стран СНГ решать возникающие разногласия - РИА Новости, 26.12.2022
Путин заявил о готовности стран СНГ решать возникающие разногласия
Угрозы и вызовы растут, между участниками СНГ также возникают разногласия, но есть готовность их решать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T15:45
2022-12-26T15:45
2022-12-26T16:55
снг
владимир путин
россия
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Угрозы и вызовы растут, между участниками СНГ также возникают разногласия, но есть готовность их решать, заявил президент России Владимир Путин."К сожалению, вызовы и угрозы в этой области, прежде всего извне, с каждым годом только растут. Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами-участниками содружества также возникают разногласия. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать. И даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами - вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посреднические действия", - сказал он на неформальном саммите лидеров СНГ.Во встрече, которая проходит по инициативе российского лидера, принимают участие президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.Главы стран СНГ подведут итоги 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для содружества сферах.
https://ria.ru/20221225/sammit-1841209062.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин: "Между участниками СНГ возникают разногласия, но мы готовы их решать"
Угрозы и вызовы растут, между участниками СНГ также возникают разногласия, но есть готовность их решать, заявил президент России Владимир Путин. "К сожалению, вызовы и угрозы в этой области, прежде всего извне, с каждым годом только растут. Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами-участниками содружества также возникают разногласия. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать. И даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами - вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посреднические действия", - сказал он на неформальном саммите лидеров СНГ.
2022-12-26T15:45
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PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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снг, владимир путин, россия, политика
СНГ, Владимир Путин, Россия, Политика
15:45 26.12.2022 (обновлено: 16:55 26.12.2022)
Путин заявил о готовности стран СНГ решать возникающие разногласия
Путин заявил о готовности стран СНГ сотрудничать вопреки возникающим разногласиям