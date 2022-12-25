https://ria.ru/20221225/dedmoroz-1840879160.html

"Дед Мороз реально настоящий!" Cекреты и чудеса новогоднего поезда

"Дед Мороз реально настоящий!" Cекреты и чудеса новогоднего поезда - РИА Новости, 25.12.2022

"Дед Мороз реально настоящий!" Cекреты и чудеса новогоднего поезда

"Дед Мороз реально настоящий! Когда он вышел из вагона, начался снег. И это в плюс семь!" — говорит Ирина Иванова из Воронежа. Новогодний поезд с 22 октября... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T08:00

2022-12-25T08:00

2022-12-25T08:15

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Светлана Баева. "Дед Мороз реально настоящий! Когда он вышел из вагона, начался снег. И это в плюс семь!" — говорит Ирина Иванова из Воронежа. Новогодний поезд с 22 октября колесит по России. В эти выходные зимний волшебник в Москве, завтра его ждет Смоленск, а в первых числах января он побывает и за полярным кругом."Мы его потрогали!"В субботу в столицу прибыл поезд Деда Мороза. Москва встретила его дождем. "Хоть я и морозных дел мастер, но греют меня ваши улыбки!" — объяснил дедушка. Правда, уже к середине дня местами пошел снег — традиции соблюдены.Несмотря на погоду, на перроне было многолюдно. Дед Мороз приветствовал пришедших на праздник, развлекала гостей и сказочная команда. Сегодня тоже можно пообщаться с волшебником. На перроне работают аниматоры, дети танцуют, отгадывают загадки, отправляют открытки с помощью почты Мороза и звонят в колокол. В здании Белорусского вокзала проходят новогодние мастер-классы.В этом году поезд Деда Мороза на пять вагонов длиннее. Их разделили, чтобы гостям не пришлось долго бродить по перрону, поэтому кажется, что волшебных составов два. А паровоза здесь три: в каждый можно войти, все осмотреть и пообщаться с локомотивной бригадой.По билетам гости посещают красочно оформленную передвижную резиденцию зимнего волшебника и участвуют в анимационной программе. В поезде есть вагон-лавка и фотокупе, вагон-ресторан, кафе. Меню от дедушки особенное: сканцы с ягодами, лепешка с сыром, ржаные блинчики, северный напиток."Атмосфера праздничная! Мы его потрогали!" — рассказывают Виктория и Анастасия. На вопрос: "И как, холодный?" — девочки отвечают по-разному. Одна с небольшим сомнением: "Ну так, холодный, но мокренький, дождь же идет. Не знаю, настоящий ли". Другая — уверенно: "Холодный! Настоящий!"Совсем маленький гость читает стишок: "Что такое Новый год, всем известно наперед. Это дудочки и скрипки, шутки, песни и улыбки! Вот что значит Новый год". Его бабушка восклицает: "Такой праздник!"Первые посетители передвижной резиденции довольны так же, как и те, кто просто гуляет вдоль поезда, участвует в уличных развлечениях, заходит в открытые для всех вагоны."Нам все понравилось, внутри очень красиво! Дети встречают сказочных героев, после попадают в приемную Деда Мороза, общаются с ним. Кто хочет, рассказывает стишки, а потом — небольшое чаепитие в последнем вагоне", — объясняет Елена. Ее сын в это время уже распаковывает подарок, достает конфеты. "Больше всего нас впечатлил сам Дед Мороз", — признается гостья праздника.А вот ее тезке, которая тоже пришла с сыном, больше понравился Дед Трескун. Кстати, это прадедушка Мороза."Наконец-то поезд Деда Мороза добрался до столицы нашей Родины! Он проехал более 22 тысяч километров. Уже больше 600 тысяч человек его посетило", — отмечает заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов.По его словам, проект получился очень хороший, люди ждут этот состав. Даже если поезд останавливается ночью, приходят два-три человека — и дедушка, конечно, приветствует их, всем уделяет внимание.Сто городов и 33 тысячи километровВ этом году поезд Деда Мороза проследует более чем по ста городам России, преодолеет свыше 33 тысяч километров", — продолжает Дмитрий Пегов."Мы стартовали из Великого Устюга, проехали по БАМу, добрались до Находки — это крайняя точка. Возвращались по Транссибу, посетили Байкал, пересекли Урал, среднюю часть России. И вот теперь в Москве", — перечисляет он. Путешествие продлится до 15 января.Вчера и сегодня состав — в столице, на Белорусском вокзале, а затем отправится в Смоленск, Тверь, Великие Луки, Псков.Повезло жителям Великого Новгорода: к ним Дед Мороз приедет в канун Нового года — 31 декабря. На перроне планируют праздничную программу.Ну а дальше — Петрозаводск, Мурманск, Выборг, станция Новый Петергоф в Северной столице. Потом через Тихвин, Череповец, Вологду, Данилов, Ярославль, Ковров, Киров и другие города волшебник поедет домой, в свою резиденцию в Великом Устюге. Последняя остановка перед возвращением — Котлас.Как обещают организаторы проекта, в будущем году географию расширят. "Остались регионы, которые мы не посетили, но там очень сложно с логистикой, для обслуживания паровозов нужны дополнительные мероприятия, — объясняет Дмитрий Пегов. — Маршрут мы анонсируем чуть позже, но сделаем все, чтобы туда, где есть железная дорога, приехал наш замечательный поезд".Настоящие волшебникиПассажиры состава — всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы, а также их сказочная команда. Как уверяют в РЖД, проводить столько времени в дороге дедушке комфортно. В передвижной резиденции есть приемная, где волшебник поздравляет детей и исполняет их желания, салон, места для игр и квестов, вагон-ресторан, магазин."В этом поезде происходят необычные вещи. Вся команда верит в волшебство", — рассказал Пегов. Например, погода. "Вы видите, сегодня пошел снег. То же самое случилось в прошлом году в Гудермесе. Там снега не было никогда! А тут приходит поезд — и начинается метель!"Жители городов это подтверждают. "Поезд Деда Мороза привез в Волгоград первый снег. Было весело, радостно, празднично", — пишет на официальной странице проекта во "ВКонтакте" Ольга Шиловская."Счастливы не только дети, но и родители! Пар от паровоза — невероятный!" — восхищается Надежда Белянина из Самары.Жительницу Барнаула Любовь Бурову впечатлили наряды: "Настолько шикарные костюмы у Деда Мороза и Снегурочки, что и правда подумаешь — а они ведь настоящие волшебники!"Действительно, новогодний дедушка творит чудеса. Например, в минувшую пятницу он успел не только поздравить детей в Туле, но и слетать в Нижний Новгород на опытном образце нового авиалайнера МС-21.Билет в сказкуУвидеть чудо-поезд, главного волшебника страны и его команду несложно — достаточно прийти на вокзал, когда там стоит состав. Гостей ожидают игры, выступление Деда Мороза, мастер-классы, развлечения для детей.Для посещения передвижной резиденции нужен билет. Стоимость для детей от трех до семи лет в сопровождении старших (от 14-ти) — 2450 рублей, от семи до 13 без взрослого — 1950 рублей.В цену входит анимационная программа в поезде, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, подарок, чаепитие, открытка для отправки друзьям и родным.Приобрести билет можно только на сайте РЖД в специальном разделе. Сделать это не так просто — продажи открывают за 30 дней до прибытия состава в город, и раскупается все почти мгновенно.Передвижная резиденция не такая уж и просторная — одновременно на сеансе может присутствовать 15 человек, включая детей и взрослых. Желающих, конечно, больше. Но, бывает, билеты сдают. Так что тем, кто очень хочет, чтобы дети пообщались с Дедом Морозом, советуют мониторить сайт — вдруг повезет, поезд все-таки сказочный.Однако и без билета стоит прийти на перрон. Доступны вагон-лавка с фотокупе и вагон-ресторан, продают подарки от Деда Мороза, сувениры из Великого Устюга и Костромы. Волшебник и его внучка приветствуют горожан.Сегодня поезд будет стоять на Белорусском вокзале до 18:30. Хотите увидеть сказку — приходите.

https://ria.ru/20221130/rzhd-1835199938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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