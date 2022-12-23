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"Абьюзер": Муцениеце рассказала про нового ухажера - РИА Новости, 23.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221223/mutsenitse-1840760658.html
"Абьюзер": Муцениеце рассказала про нового ухажера
"Абьюзер": Муцениеце рассказала про нового ухажера - РИА Новости, 23.12.2022
"Абьюзер": Муцениеце рассказала про нового ухажера
Агата Муцениеце поделилась информацией о новом поклоннике. Также она призналась в любви к абьюзерам. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T11:41
2022-12-23T11:41
шоубиз
агата муцениеце
отношения
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Агата Муцениеце поделилась информацией о новом поклоннике. Также она призналась в любви к абьюзерам. Однако она не раскрыла личность ухажера. Артистка развелась с Павлом Прилучным в 2020 году спустя девять лет брака. В отношениях родилось двое детей – Мия и Тимофей. После расставания с экс-супругом Муцениеце приписывали отношения со звездой "Реальных пацанов" Владимиром Селивановым. Причиной послужили романтические фотографии знаменитостей, появившиеся в Сети. Однако позже актер объяснил происхождение снимков. Они оказались кадрами его клипа, в котором снялась артистка. Тем не менее пару неоднократно замечали вместе после выхода ролика. Они посетили вместе концерт Риты Дакоты. Позже актеры провели время на вечеринке, где Селиванов ухаживал за Муцениеце. Ранее в Сети поддержали актрису после свадьбы Прилучного. Они назвали бывшего мужа звезды "эгоистом".
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агата муцениеце, отношения
Шоубиз, Агата Муцениеце, отношения
11:41 23.12.2022
 
"Абьюзер": Муцениеце рассказала про нового ухажера

Муцениеце рассказала о новом поклоннике и интересе к абьюзерам

© Agata MucenieceКадр из программы #честныйразвод на YouTube-канале актрисы Агаты Муцениеце
Кадр из программы #честныйразвод на YouTube-канале актрисы Агаты Муцениеце
© Agata Muceniece
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Агата Муцениеце поделилась информацией о новом поклоннике. Также она призналась в любви к абьюзерам.
"Обожаю абьюзеров! Недавно начала общаться с молодым человеком. Он тоже такой ревнивый, абьюзер. Обожаю! Еще пока держится", – поделилась актриса в эфире "Пять книг".
Однако она не раскрыла личность ухажера.
Артистка развелась с Павлом Прилучным в 2020 году спустя девять лет брака. В отношениях родилось двое детей – Мия и Тимофей.
После расставания с экс-супругом Муцениеце приписывали отношения со звездой "Реальных пацанов" Владимиром Селивановым. Причиной послужили романтические фотографии знаменитостей, появившиеся в Сети. Однако позже актер объяснил происхождение снимков. Они оказались кадрами его клипа, в котором снялась артистка.
Тем не менее пару неоднократно замечали вместе после выхода ролика. Они посетили вместе концерт Риты Дакоты. Позже актеры провели время на вечеринке, где Селиванов ухаживал за Муцениеце.
Ранее в Сети поддержали актрису после свадьбы Прилучного. Они назвали бывшего мужа звезды "эгоистом".
Актриса Агата Муцениеце - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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ШоубизАгата Муцениецеотношения
 
 
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