https://ria.ru/20221017/mutsenietse-1824689943.html
"Секретов больше нет": Селиванов раскрыл тайну снимков с Муцениеце
"Секретов больше нет": Селиванов раскрыл тайну снимков с Муцениеце - РИА Новости, 17.10.2022
"Секретов больше нет": Селиванов раскрыл тайну снимков с Муцениеце
Агата Муцениеце снялась в клипе Владимира Селиванова "Субботним вечером". Артист рассказал о премьере видео. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T18:41
2022-10-17T18:41
2022-10-17T18:41
шоубиз
владимир селиванов
агата муцениеце
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Агата Муцениеце снялась в клипе Владимира Селиванова "Субботним вечером". Артист рассказал о премьере видео. Накануне в Сети появились фотографии Муцениеце и звезды сериала "Реальные пацаны". Спустя несколько дней Владимир Селиванов раскрыл тайну происхождения снимков. Он выложил клип, в котором актриса исполнила роль его возлюбленной. Муценице также выложила кадры с Селивановым в соцсети. Звезды посетили концерт Риты Дакоты. На видео молодые люди танцуют, и Владимир обнимает актрису. Ранее Муцениеце похвасталась подарком от анонима. Поклонник оставил букет роз у дверей артистки, но пожелал остаться неизвестным.
https://ria.ru/20220829/priluchnyy-1812809233.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир селиванов, агата муцениеце
Шоубиз, Владимир Селиванов, Агата Муцениеце
"Секретов больше нет": Селиванов раскрыл тайну снимков с Муцениеце
Агата Муцениеце снялась в клипе Владимира Селиванова на песню "Субботним вечером"
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Агата Муцениеце снялась в клипе Владимира Селиванова "Субботним вечером". Артист рассказал о премьере видео.
Накануне в Сети появились фотографии Муцениеце и звезды сериала "Реальные пацаны". Спустя несколько дней Владимир Селиванов раскрыл тайну происхождения снимков. Он выложил клип, в котором актриса исполнила роль его возлюбленной.
"Ответы на все вопросы СМИ в моем новом клипе "Субботним вечером". Секретов больше нет!" – подписал пост актер.
Муценице также выложила кадры с Селивановым в соцсети. Звезды посетили концерт Риты Дакоты. На видео молодые люди танцуют, и Владимир обнимает актрису.
Ранее Муцениеце похвасталась
подарком от анонима. Поклонник оставил букет роз у дверей артистки, но пожелал остаться неизвестным.