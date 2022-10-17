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"Секретов больше нет": Селиванов раскрыл тайну снимков с Муцениеце - РИА Новости, 17.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221017/mutsenietse-1824689943.html
"Секретов больше нет": Селиванов раскрыл тайну снимков с Муцениеце
"Секретов больше нет": Селиванов раскрыл тайну снимков с Муцениеце - РИА Новости, 17.10.2022
"Секретов больше нет": Селиванов раскрыл тайну снимков с Муцениеце
Агата Муцениеце снялась в клипе Владимира Селиванова "Субботним вечером". Артист рассказал о премьере видео. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T18:41
2022-10-17T18:41
шоубиз
владимир селиванов
агата муцениеце
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Агата Муцениеце снялась в клипе Владимира Селиванова "Субботним вечером". Артист рассказал о премьере видео. Накануне в Сети появились фотографии Муцениеце и звезды сериала "Реальные пацаны". Спустя несколько дней Владимир Селиванов раскрыл тайну происхождения снимков. Он выложил клип, в котором актриса исполнила роль его возлюбленной. Муценице также выложила кадры с Селивановым в соцсети. Звезды посетили концерт Риты Дакоты. На видео молодые люди танцуют, и Владимир обнимает актрису. Ранее Муцениеце похвасталась подарком от анонима. Поклонник оставил букет роз у дверей артистки, но пожелал остаться неизвестным.
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владимир селиванов, агата муцениеце
Шоубиз, Владимир Селиванов, Агата Муцениеце
18:41 17.10.2022
 
"Секретов больше нет": Селиванов раскрыл тайну снимков с Муцениеце

Агата Муцениеце снялась в клипе Владимира Селиванова на песню "Субботним вечером"

© Agata MucenieceКадр из программы #честныйразвод на YouTube-канале актрисы Агаты Муцениеце
Кадр из программы #честныйразвод на YouTube-канале актрисы Агаты Муцениеце
© Agata Muceniece
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Агата Муцениеце снялась в клипе Владимира Селиванова "Субботним вечером". Артист рассказал о премьере видео.
© VAVAN/YouTubeКадр из клипа VAVAN - Субботним вечером
Кадр из клипа VAVAN - Субботним вечером
© VAVAN/YouTube
Кадр из клипа VAVAN - Субботним вечером
Накануне в Сети появились фотографии Муцениеце и звезды сериала "Реальные пацаны". Спустя несколько дней Владимир Селиванов раскрыл тайну происхождения снимков. Он выложил клип, в котором актриса исполнила роль его возлюбленной.

"Ответы на все вопросы СМИ в моем новом клипе "Субботним вечером". Секретов больше нет!" подписал пост актер.

© @agataagataКадр видео, опубликованного Агатой Муцениеце
Кадр видео, опубликованного Агатой Муцениеце
© @agataagata
Кадр видео, опубликованного Агатой Муцениеце
Муценице также выложила кадры с Селивановым в соцсети. Звезды посетили концерт Риты Дакоты. На видео молодые люди танцуют, и Владимир обнимает актрису.
Ранее Муцениеце похвасталась подарком от анонима. Поклонник оставил букет роз у дверей артистки, но пожелал остаться неизвестным.
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ШоубизВладимир СеливановАгата Муцениеце
 
 
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