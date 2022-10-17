https://ria.ru/20221017/mutsenietse-1824689943.html

"Секретов больше нет": Селиванов раскрыл тайну снимков с Муцениеце

"Секретов больше нет": Селиванов раскрыл тайну снимков с Муцениеце - РИА Новости, 17.10.2022

"Секретов больше нет": Селиванов раскрыл тайну снимков с Муцениеце

Агата Муцениеце снялась в клипе Владимира Селиванова "Субботним вечером". Артист рассказал о премьере видео. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T18:41

2022-10-17T18:41

2022-10-17T18:41

шоубиз

владимир селиванов

агата муцениеце

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Агата Муцениеце снялась в клипе Владимира Селиванова "Субботним вечером". Артист рассказал о премьере видео. Накануне в Сети появились фотографии Муцениеце и звезды сериала "Реальные пацаны". Спустя несколько дней Владимир Селиванов раскрыл тайну происхождения снимков. Он выложил клип, в котором актриса исполнила роль его возлюбленной. Муценице также выложила кадры с Селивановым в соцсети. Звезды посетили концерт Риты Дакоты. На видео молодые люди танцуют, и Владимир обнимает актрису. Ранее Муцениеце похвасталась подарком от анонима. Поклонник оставил букет роз у дверей артистки, но пожелал остаться неизвестным.

https://ria.ru/20220829/priluchnyy-1812809233.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

владимир селиванов, агата муцениеце