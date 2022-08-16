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Муцениеце похвалилась подарком от анонима на фоне нового романа Прилучного - РИА Новости, 16.08.2022
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Шоубиз
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Муцениеце похвалилась подарком от анонима на фоне нового романа Прилучного
Муцениеце похвалилась подарком от анонима на фоне нового романа Прилучного - РИА Новости, 16.08.2022
Муцениеце похвалилась подарком от анонима на фоне нового романа Прилучного
Агата Муцениеце в социальных сетях похвалилась подарком от анонима – букетом из роз, оставленным около дверей. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T18:52
2022-08-16T18:52
шоубиз
знаменитости
агата муцениеце
шоу-бизнес
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Агата Муцениеце в социальных сетях похвалилась подарком от анонима – букетом из роз, оставленным около дверей.В это же время бывший супруг Агаты Павел Прилучный не устает радовать пользователей фотографиями со своей новой возлюбленной Зепюр Брутян. Вместе они ездят отдыхать в теплые страны, летают на воздушном шаре и приходят на съемочную площадку. Несмотря на обилие совместных снимков, пользователи соцсетей продолжают считать их отношения пиар-романом.
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знаменитости, агата муцениеце, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Агата Муцениеце, Шоу-бизнес
18:52 16.08.2022
 
Муцениеце похвалилась подарком от анонима на фоне нового романа Прилучного

Муцениеце похвалилась букетом роз от анонима на фоне нового романа Прилучного

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Агата Муцениеце
Актриса Агата Муцениеце - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Агата Муцениеце в социальных сетях похвалилась подарком от анонима – букетом из роз, оставленным около дверей.

"Мне сегодня оставили вот такие прекрасные розы у дверей – представляете, какие красивые? И это от анонима. Как такое может быть? Я же умру от любопытства! Ну, спасибо, аноним", – сказала актриса.

© Аккаунт Агаты Муцениеце в соцсетиКадр видео, опубликованного Агатой Муцениеце в социальной сети
Кадр видео, опубликованного Агатой Муцениеце в социальной сети
© Аккаунт Агаты Муцениеце в соцсети
Кадр видео, опубликованного Агатой Муцениеце в социальной сети
В это же время бывший супруг Агаты Павел Прилучный не устает радовать пользователей фотографиями со своей новой возлюбленной Зепюр Брутян. Вместе они ездят отдыхать в теплые страны, летают на воздушном шаре и приходят на съемочную площадку.
Несмотря на обилие совместных снимков, пользователи соцсетей продолжают считать их отношения пиар-романом.
Павел Прилучный с Зепюр Брутян - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 17:30Шоубиз
"Русалку ты упустил": в Сети раскритиковали Прилучного за новый роман
 
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