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Муцениеце похвалилась подарком от анонима на фоне нового романа Прилучного
Муцениеце похвалилась подарком от анонима на фоне нового романа Прилучного - РИА Новости, 16.08.2022
Муцениеце похвалилась подарком от анонима на фоне нового романа Прилучного
Агата Муцениеце в социальных сетях похвалилась подарком от анонима – букетом из роз, оставленным около дверей. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T18:52
2022-08-16T18:52
2022-08-16T18:52
шоубиз
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агата муцениеце
шоу-бизнес
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Агата Муцениеце в социальных сетях похвалилась подарком от анонима – букетом из роз, оставленным около дверей.В это же время бывший супруг Агаты Павел Прилучный не устает радовать пользователей фотографиями со своей новой возлюбленной Зепюр Брутян. Вместе они ездят отдыхать в теплые страны, летают на воздушном шаре и приходят на съемочную площадку. Несмотря на обилие совместных снимков, пользователи соцсетей продолжают считать их отношения пиар-романом.
https://ria.ru/20220809/priluchnyy-1808372670.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, агата муцениеце, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Агата Муцениеце, Шоу-бизнес
Муцениеце похвалилась подарком от анонима на фоне нового романа Прилучного
Муцениеце похвалилась букетом роз от анонима на фоне нового романа Прилучного