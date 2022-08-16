https://ria.ru/20220816/mutsenietse-1810071378.html

Муцениеце похвалилась подарком от анонима на фоне нового романа Прилучного

Муцениеце похвалилась подарком от анонима на фоне нового романа Прилучного - РИА Новости, 16.08.2022

Муцениеце похвалилась подарком от анонима на фоне нового романа Прилучного

Агата Муцениеце в социальных сетях похвалилась подарком от анонима – букетом из роз, оставленным около дверей. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T18:52

2022-08-16T18:52

2022-08-16T18:52

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агата муцениеце

шоу-бизнес

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Агата Муцениеце в социальных сетях похвалилась подарком от анонима – букетом из роз, оставленным около дверей.В это же время бывший супруг Агаты Павел Прилучный не устает радовать пользователей фотографиями со своей новой возлюбленной Зепюр Брутян. Вместе они ездят отдыхать в теплые страны, летают на воздушном шаре и приходят на съемочную площадку. Несмотря на обилие совместных снимков, пользователи соцсетей продолжают считать их отношения пиар-романом.

https://ria.ru/20220809/priluchnyy-1808372670.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, агата муцениеце, шоу-бизнес