https://ria.ru/20221208/mutsenietse-1837265370.html

Муцениеце провела вечер в компании Селиванова

Муцениеце провела вечер в компании Селиванова - РИА Новости, 08.12.2022

Муцениеце провела вечер в компании Селиванова

Агата Муцениеце провела вечер в компании Владимира Селиванова в гостях у общих знакомых. Знаменитость поделилась кадрами с мероприятия в своей соцсети. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T18:52

2022-12-08T18:52

2022-12-08T18:52

шоубиз

агата муцениеце

владимир селиванов

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Агата Муцениеце провела вечер в компании Владимира Селиванова в гостях у общих знакомых. Знаменитость поделилась кадрами с мероприятия в своей соцсети.На видео видно, что артист исполнял композиции под гитару. Актриса танцевала рядом и подпевала ему вместе с другими участниками вечеринки. Во время перерыва Муцениеце возмутилась тем, что Селиванов принес ей шампанское в бокале для виски. Вероятно, она хотела намекнуть на ухаживания со стороны звезды "Реальных пацанов" на мероприятии. Артист ответил, что выбрал для нее красивый стакан. В октябре в СМИ появились романтические фотографии знаменитостей. Позже Селиванов рассекретил источник происхождения снимков. Они оказались кадрами из его клипа "Субботним вечером", в котором Муцениеце сыграла возлюбленную актера. Однако спустя время артистов заметили вместе на концерте Риты Дакоты. Они танцевали, и Селиванов обнимал звезду "Закрытой школы". Ранее актриса похвалилась букетом роз от анонима. Неизвестный поклонник оставил цветы возле ее дверей.

https://ria.ru/20220829/priluchnyy-1812809233.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

агата муцениеце, владимир селиванов