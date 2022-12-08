https://ria.ru/20221208/mutsenietse-1837265370.html
Муцениеце провела вечер в компании Селиванова
Муцениеце провела вечер в компании Селиванова - РИА Новости, 08.12.2022
Муцениеце провела вечер в компании Селиванова
Агата Муцениеце провела вечер в компании Владимира Селиванова в гостях у общих знакомых. Знаменитость поделилась кадрами с мероприятия в своей соцсети. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T18:52
2022-12-08T18:52
2022-12-08T18:52
шоубиз
агата муцениеце
владимир селиванов
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Агата Муцениеце провела вечер в компании Владимира Селиванова в гостях у общих знакомых. Знаменитость поделилась кадрами с мероприятия в своей соцсети.На видео видно, что артист исполнял композиции под гитару. Актриса танцевала рядом и подпевала ему вместе с другими участниками вечеринки. Во время перерыва Муцениеце возмутилась тем, что Селиванов принес ей шампанское в бокале для виски. Вероятно, она хотела намекнуть на ухаживания со стороны звезды "Реальных пацанов" на мероприятии. Артист ответил, что выбрал для нее красивый стакан. В октябре в СМИ появились романтические фотографии знаменитостей. Позже Селиванов рассекретил источник происхождения снимков. Они оказались кадрами из его клипа "Субботним вечером", в котором Муцениеце сыграла возлюбленную актера. Однако спустя время артистов заметили вместе на концерте Риты Дакоты. Они танцевали, и Селиванов обнимал звезду "Закрытой школы". Ранее актриса похвалилась букетом роз от анонима. Неизвестный поклонник оставил цветы возле ее дверей.
https://ria.ru/20220829/priluchnyy-1812809233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
агата муцениеце, владимир селиванов
Шоубиз, Агата Муцениеце, Владимир Селиванов
Муцениеце провела вечер в компании Селиванова
Муцениеце провела вечер в компании Селиванова и спела с ним под гитару
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Агата Муцениеце провела вечер в компании Владимира Селиванова в гостях у общих знакомых. Знаменитость поделилась кадрами с мероприятия в своей соцсети.
На видео видно, что артист исполнял композиции под гитару. Актриса танцевала рядом и подпевала ему вместе с другими участниками вечеринки.
Во время перерыва Муцениеце возмутилась тем, что Селиванов принес ей шампанское в бокале для виски. Вероятно, она хотела намекнуть на ухаживания со стороны звезды "Реальных пацанов" на мероприятии.
"Шампанское принес в таком бокале? Почему, Вов?" – спросила актриса.
Артист ответил, что выбрал для нее красивый стакан.
В октябре в СМИ появились романтические фотографии знаменитостей. Позже Селиванов рассекретил
источник происхождения снимков. Они оказались кадрами из его клипа "Субботним вечером", в котором Муцениеце сыграла возлюбленную актера.
Однако спустя время артистов заметили вместе на концерте Риты Дакоты. Они танцевали, и Селиванов обнимал звезду "Закрытой школы".
Ранее актриса похвалилась
букетом роз от анонима. Неизвестный поклонник оставил цветы возле ее дверей.