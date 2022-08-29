https://ria.ru/20220829/priluchnyy-1812809233.html

В Сети поддержали Муцениеце после женитьбы Прилучного

В Сети поддержали Муцениеце после женитьбы Прилучного - РИА Новости, 29.08.2022

В Сети поддержали Муцениеце после женитьбы Прилучного

В Сети пользователи поддержали Агату Муцениеце после новостей о свадьбе Павла Прилучного с актрисой Зепюр Брутян. Соответствующие комментарии появились под... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T10:25

2022-08-29T10:25

2022-08-29T10:25

шоубиз

знаменитости

павел прилучный

агата муцениеце

шоу-бизнес

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Сети пользователи поддержали Агату Муцениеце после новостей о свадьбе Павла Прилучного с актрисой Зепюр Брутян. Соответствующие комментарии появились под одним из интервью Павла на YouTube. Подписчики решили, что актер эгоистичный и инфантильный.Сам Павел во время интервью признался, что никогда не скажет плохо о своей экс-супруге.Также он прокомментировал свои отношения с Мирославой Карпович, которая, по его словам, очень поддержала его после развода.Прилучный и Брутян встретились на съемках сериала "В клетке". Об их романе заговорили в начале прошлого года. С 2011 по 2022 Павел был женат на Агате Муцениеце. У актеров есть общие дети — Тимофей и Мия.

https://ria.ru/20220826/priluchnyy-1812247698.html

https://ria.ru/20220809/priluchnyy-1808372670.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, павел прилучный, агата муцениеце, шоу-бизнес