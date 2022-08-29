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В Сети поддержали Муцениеце после женитьбы Прилучного - РИА Новости, 29.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220829/priluchnyy-1812809233.html
В Сети поддержали Муцениеце после женитьбы Прилучного
В Сети поддержали Муцениеце после женитьбы Прилучного - РИА Новости, 29.08.2022
В Сети поддержали Муцениеце после женитьбы Прилучного
В Сети пользователи поддержали Агату Муцениеце после новостей о свадьбе Павла Прилучного с актрисой Зепюр Брутян. Соответствующие комментарии появились под... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T10:25
2022-08-29T10:25
шоубиз
знаменитости
павел прилучный
агата муцениеце
шоу-бизнес
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Сети пользователи поддержали Агату Муцениеце после новостей о свадьбе Павла Прилучного с актрисой Зепюр Брутян. Соответствующие комментарии появились под одним из интервью Павла на YouTube. Подписчики решили, что актер эгоистичный и инфантильный.Сам Павел во время интервью признался, что никогда не скажет плохо о своей экс-супруге.Также он прокомментировал свои отношения с Мирославой Карпович, которая, по его словам, очень поддержала его после развода.Прилучный и Брутян встретились на съемках сериала "В клетке". Об их романе заговорили в начале прошлого года. С 2011 по 2022 Павел был женат на Агате Муцениеце. У актеров есть общие дети — Тимофей и Мия.
https://ria.ru/20220826/priluchnyy-1812247698.html
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знаменитости, павел прилучный, агата муцениеце, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Павел Прилучный, Агата Муцениеце, Шоу-бизнес
10:25 29.08.2022
 
В Сети поддержали Муцениеце после женитьбы Прилучного

В Сети поддержали Муцениеце после свадьбы Прилучного и Брутян

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Павел Прилучный
Актер Павел Прилучный - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Сети пользователи поддержали Агату Муцениеце после новостей о свадьбе Павла Прилучного с актрисой Зепюр Брутян. Соответствующие комментарии появились под одним из интервью Павла на YouTube. Подписчики решили, что актер эгоистичный и инфантильный.

"Эгоизм с инфантилизмом зашкаливает", "Женится Павел, а поздравить хочется Агату. Отвела Вас Вселенная от редкостного "подарка", "Какая бы девушка с ним ни была – любить он будет только себя. И тешить свое эго с ее помощью. Агата молодец, что выбрала свободу и самореализацию", "Павел, у вашей бывшей жены есть имя… Агата ее зовут, не стесняйтесь его произносить. Будет звучать более уважительно, нежели "первая жена" и "мать моих детей", – написали в комментариях.

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26 августа, 11:35Шоубиз
В Сети появились фото со свадьбы Прилучного и Брутян
Сам Павел во время интервью признался, что никогда не скажет плохо о своей экс-супруге.

"Я не смогу никогда сказать плохо о матери своих детей. Никогда. Что бы там не происходило. Я считаю это неправильным и некорректным. <…> Пиар мне не нужен был, я хотел, чтобы это все максимально "в рамках" происходило. Ну, мы зашли за эти рамки. Ну, ничего, у каждого своя история", – сказал Павел.

Также он прокомментировал свои отношения с Мирославой Карпович, которая, по его словам, очень поддержала его после развода.

"Я был жутко подавленный эти три года после развода. Это были три года ада, честно говоря. Я поседел и… чего только не было. Если бы не Мира, я бы не вытянул. Она была тем человеком. Которая была рядом в самые худшие минуты моей жизни, помогал словом и делом", – заключил Павел.

Прилучный и Брутян встретились на съемках сериала "В клетке". Об их романе заговорили в начале прошлого года. С 2011 по 2022 Павел был женат на Агате Муцениеце. У актеров есть общие дети — Тимофей и Мия.
Павел Прилучный с Зепюр Брутян - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
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ШоубизЗнаменитостиПавел ПрилучныйАгата МуцениецеШоу-бизнес
 
 
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