https://ria.ru/20220829/priluchnyy-1812809233.html
В Сети поддержали Муцениеце после женитьбы Прилучного
В Сети поддержали Муцениеце после женитьбы Прилучного - РИА Новости, 29.08.2022
В Сети поддержали Муцениеце после женитьбы Прилучного
В Сети пользователи поддержали Агату Муцениеце после новостей о свадьбе Павла Прилучного с актрисой Зепюр Брутян. Соответствующие комментарии появились под... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T10:25
2022-08-29T10:25
2022-08-29T10:25
шоубиз
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павел прилучный
агата муцениеце
шоу-бизнес
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Сети пользователи поддержали Агату Муцениеце после новостей о свадьбе Павла Прилучного с актрисой Зепюр Брутян. Соответствующие комментарии появились под одним из интервью Павла на YouTube. Подписчики решили, что актер эгоистичный и инфантильный.Сам Павел во время интервью признался, что никогда не скажет плохо о своей экс-супруге.Также он прокомментировал свои отношения с Мирославой Карпович, которая, по его словам, очень поддержала его после развода.Прилучный и Брутян встретились на съемках сериала "В клетке". Об их романе заговорили в начале прошлого года. С 2011 по 2022 Павел был женат на Агате Муцениеце. У актеров есть общие дети — Тимофей и Мия.
https://ria.ru/20220826/priluchnyy-1812247698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, павел прилучный, агата муцениеце, шоу-бизнес
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В Сети поддержали Муцениеце после женитьбы Прилучного
В Сети поддержали Муцениеце после свадьбы Прилучного и Брутян