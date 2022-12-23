https://ria.ru/20221223/maydanov-1840920888.html

Майданов ответил украинским властям на приговор к 15 годам тюрьмы

Майданов ответил украинским властям на приговор к 15 годам тюрьмы - РИА Новости, 23.12.2022

Майданов ответил украинским властям на приговор к 15 годам тюрьмы

Певец и Депутат Госдумы Денис Майданов ответил украинским властям на приговор к 15 годам тюрьмы. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T18:20

2022-12-23T18:20

2022-12-23T18:20

шоубиз

денис майданов

служба безопасности украины

украина

россия

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Певец и Депутат Госдумы Денис Майданов ответил украинским властям на приговор к 15 годам тюрьмы. По словам парламентария, он продолжит защищать интересы России. Накануне суд Украины признал певца виновным в соответствии со статьей "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".По данным СБУ, артист в феврале поддержал обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР. Также он проголосовал за подписание Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками. После начала специальной военной операции музыкант выступал для российских военнослужащих. Кроме того, с 2014 года он давал концерты в ДНР, ЛНР и Крыму. В июне исполнитель спел в Мелитополе в День России. Ранее Чичерина приняла участие в праздновании Дня Героев Отечества в Мелитополе. Она развернула большую георгиевскую ленту с жителями города.

https://ria.ru/20221215/tsyganova-1838859173.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

денис майданов, служба безопасности украины, украина, россия