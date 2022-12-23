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Майданов ответил украинским властям на приговор к 15 годам тюрьмы - РИА Новости, 23.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221223/maydanov-1840920888.html
Майданов ответил украинским властям на приговор к 15 годам тюрьмы
Майданов ответил украинским властям на приговор к 15 годам тюрьмы - РИА Новости, 23.12.2022
Майданов ответил украинским властям на приговор к 15 годам тюрьмы
Певец и Депутат Госдумы Денис Майданов ответил украинским властям на приговор к 15 годам тюрьмы. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T18:20
2022-12-23T18:20
шоубиз
денис майданов
служба безопасности украины
украина
россия
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Певец и Депутат Госдумы Денис Майданов ответил украинским властям на приговор к 15 годам тюрьмы. По словам парламентария, он продолжит защищать интересы России. Накануне суд Украины признал певца виновным в соответствии со статьей "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".По данным СБУ, артист в феврале поддержал обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР. Также он проголосовал за подписание Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками. После начала специальной военной операции музыкант выступал для российских военнослужащих. Кроме того, с 2014 года он давал концерты в ДНР, ЛНР и Крыму. В июне исполнитель спел в Мелитополе в День России. Ранее Чичерина приняла участие в праздновании Дня Героев Отечества в Мелитополе. Она развернула большую георгиевскую ленту с жителями города.
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денис майданов, служба безопасности украины, украина, россия
Шоубиз, Денис Майданов, Служба безопасности Украины, Украина, Россия
18:20 23.12.2022
 
Майданов ответил украинским властям на приговор к 15 годам тюрьмы

Майданов назвал свой приговор к 15 годам тюрьмы "истерикой" украинских властей

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в медиабанкПевец Денис Майданов выступает на праздничном концерте в честь седьмой годовщины Крымской весны в Симферополе
Певец Денис Майданов выступает на праздничном концерте в честь седьмой годовщины Крымской весны в Симферополе - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Певец и Депутат Госдумы Денис Майданов ответил украинским властям на приговор к 15 годам тюрьмы.
"Ничего нового в заявлении СБУ я не увидел. Истерика и ненависть врагов – это лучшее подтверждение правильности того, что мы делаем. Ну, и на сегодня новые санкции или обвинения стали формой высокого признания не только в нашей стране, но и за рубежом всей нашей деятельности", – поделился музыкант в интервью РИА Новости.
По словам парламентария, он продолжит защищать интересы России.
"Мы будем продолжать работу по защите безопасности и суверенитета нашей страны", – заключил Майданов.
Накануне суд Украины признал певца виновным в соответствии со статьей "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
По данным СБУ, артист в феврале поддержал обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР. Также он проголосовал за подписание Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками.
После начала специальной военной операции музыкант выступал для российских военнослужащих. Кроме того, с 2014 года он давал концерты в ДНР, ЛНР и Крыму. В июне исполнитель спел в Мелитополе в День России.
Ранее Чичерина приняла участие в праздновании Дня Героев Отечества в Мелитополе. Она развернула большую георгиевскую ленту с жителями города.
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ШоубизДенис МайдановСлужба безопасности УкраиныУкраинаРоссия
 
 
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