https://ria.ru/20220612/maydanov-1794945208.html

Майданов отметит День России концертом в Мелитополе

Майданов отметит День России концертом в Мелитополе - РИА Новости, 12.06.2022

Майданов отметит День России концертом в Мелитополе

Первый замглавы комитета Госдумы по культуре, певец Денис Майданов рассказал РИА Новости, что счастлив отметить День России в Мелитополе с жителями города - со... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T19:48

2022-06-12T19:48

2022-06-12T19:48

владимир путин

россия

мелитополь

луганская народная республика

день россии

денис майданов

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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по культуре, певец Денис Майданов рассказал РИА Новости, что счастлив отметить День России в Мелитополе с жителями города - со своими друзьями, с которыми россиян объединяет общая история, общая культура, общие традиции.В разговоре с РИА Новости Майданов признался, что неоднократно, начиная с 2014 года, давал концерты в Донецкой и Луганской народных республиках, в Крыму, однако в Мелитополе он выступит впервые.Он добавил, что рад "видеть благодарные лица людей и от всей души дарить свое искусство, свою радость и частичку большой России, объединяющей нас всех".Также выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину. Он пояснил, что Луганск является малой Родиной его матери, он ездил сюда всё своё детство, поэтому помнит, как здесь было при Советском Союзе, "как было тяжело с 2014 года по нынешнее время" и видит, "как наконец-то сейчас становится хорошо в Донбассе"."И сейчас я крайне благодарен и как депутат Государственной думы, и как артист президенту Российской Федерации, что он восстанавливает историческую справедливость, возвращает русские земли в Россию и самое главное - возвращает русских людей. Нас везде встречают с радостью", - заключил Майданов.

https://ria.ru/20220612/shou-1794891290.html

россия

мелитополь

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, россия, мелитополь, луганская народная республика, день россии, денис майданов