Майданов отметит День России концертом в Мелитополе
Певец Майданов рассказал, что счастлив отметить День России в Мелитополе с жителями города
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкПевец Денис Майданов выступает на праздничном концерте в честь седьмой годовщины Крымской весны в Симферополе
Певец Денис Майданов выступает на праздничном концерте в честь седьмой годовщины Крымской весны в Симферополе. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по культуре, певец Денис Майданов рассказал РИА Новости, что счастлив отметить День России в Мелитополе с жителями города - со своими друзьями, с которыми россиян объединяет общая история, общая культура, общие традиции.
В разговоре с РИА Новости Майданов признался, что неоднократно, начиная с 2014 года, давал концерты в Донецкой и Луганской народных республиках, в Крыму, однако в Мелитополе он выступит впервые.
"Сегодня День России - крайне важный праздник для каждого россиянина. И он насколько общий, настолько он личный для каждого из нас. И мы счастливы, рады отметить его здесь, в Мелитополе, с жителями города, со своими друзьями, с которыми нас объединяет общая история, общая культура, общие традиции", - сказал Майданов.
Он добавил, что рад "видеть благодарные лица людей и от всей души дарить свое искусство, свою радость и частичку большой России, объединяющей нас всех".
Также выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину. Он пояснил, что Луганск является малой Родиной его матери, он ездил сюда всё своё детство, поэтому помнит, как здесь было при Советском Союзе, "как было тяжело с 2014 года по нынешнее время" и видит, "как наконец-то сейчас становится хорошо в Донбассе".
"И сейчас я крайне благодарен и как депутат Государственной думы, и как артист президенту Российской Федерации, что он восстанавливает историческую справедливость, возвращает русские земли в Россию и самое главное - возвращает русских людей. Нас везде встречают с радостью", - заключил Майданов.