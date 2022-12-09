https://ria.ru/20221209/chicherina-1837601316.html
Чичерина приняла участие в праздновании Дня Героев Отечества в Мелитополе
Чичерина приняла участие в праздновании Дня Героев Отечества в Мелитополе - РИА Новости, 09.12.2022
Чичерина приняла участие в праздновании Дня Героев Отечества в Мелитополе
Юлия Чичерина приняла участие в праздновании Дня Героев Отечества вместе с жителями Мелитополя. Она поддержала комплекс мероприятий, организованных властями... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T19:11
2022-12-09T19:11
2022-12-09T19:11
шоубиз
юлия чичерина
мелитополь
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Юлия Чичерина приняла участие в праздновании Дня Героев Отечества вместе с жителями Мелитополя. Она поддержала комплекс мероприятий, организованных властями Запорожской области.Певица возложила цветы к памятнику воинам Великой Отечественной войны и Вечному огню в центре города. Также артистка развернула большую георгиевскую ленту в конце мероприятия вместе с жителями Мелитополя и активом молодежи. В акции поучаствовало около 100 человек. Исполнительница помогала жителям ДНР и ЛНР еще до начала СВО. В 2018 году она стала доверенным лицом президента Владимира Путина.После начала специальной военной операции певица поддержала действия российских властей. Также Чичерина гастролировала в зонах боевых действий, чтобы оказать солдатам моральную поддержку. В апреле она выступила за присоединение Донбасса к России. Ранее Путин присвоил исполнительнице звание заслуженного артиста России. Она получила его за "большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность".
https://ria.ru/20221130/yuta-1835330960.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлия чичерина, мелитополь
Шоубиз, Юлия Чичерина, Мелитополь
Чичерина приняла участие в праздновании Дня Героев Отечества в Мелитополе
Чичерина приняла участие в мероприятиях в честь Дня Героев Отечества в Мелитополе