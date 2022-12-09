https://ria.ru/20221209/chicherina-1837601316.html

Чичерина приняла участие в праздновании Дня Героев Отечества в Мелитополе

Чичерина приняла участие в праздновании Дня Героев Отечества в Мелитополе - РИА Новости, 09.12.2022

Чичерина приняла участие в праздновании Дня Героев Отечества в Мелитополе

Юлия Чичерина приняла участие в праздновании Дня Героев Отечества вместе с жителями Мелитополя. Она поддержала комплекс мероприятий, организованных властями... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T19:11

2022-12-09T19:11

2022-12-09T19:11

шоубиз

юлия чичерина

мелитополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791431659_0:0:1706:960_1920x0_80_0_0_8e0b1d47281ca2aa3adac02fefeeadc0.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Юлия Чичерина приняла участие в праздновании Дня Героев Отечества вместе с жителями Мелитополя. Она поддержала комплекс мероприятий, организованных властями Запорожской области.Певица возложила цветы к памятнику воинам Великой Отечественной войны и Вечному огню в центре города. Также артистка развернула большую георгиевскую ленту в конце мероприятия вместе с жителями Мелитополя и активом молодежи. В акции поучаствовало около 100 человек. Исполнительница помогала жителям ДНР и ЛНР еще до начала СВО. В 2018 году она стала доверенным лицом президента Владимира Путина.После начала специальной военной операции певица поддержала действия российских властей. Также Чичерина гастролировала в зонах боевых действий, чтобы оказать солдатам моральную поддержку. В апреле она выступила за присоединение Донбасса к России. Ранее Путин присвоил исполнительнице звание заслуженного артиста России. Она получила его за "большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность".

https://ria.ru/20221130/yuta-1835330960.html

мелитополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

юлия чичерина, мелитополь