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В Совфеде прокомментировали предложение повысить призывной возраст - РИА Новости, 22.12.2022
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В Совфеде прокомментировали предложение повысить призывной возраст
В Совфеде прокомментировали предложение повысить призывной возраст - РИА Новости, 22.12.2022
В Совфеде прокомментировали предложение повысить призывной возраст
Предложение о повышении призывного возраста с 18 до 21 года является обоснованным и верным, заявил РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T14:55
2022-12-22T14:57
безопасность
юрий воробьев
сергей шойгу
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Предложение о повышении призывного возраста с 18 до 21 года является обоснованным и верным, заявил РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил повысить возраст призыва на военную службу с 18 до 21 года. "Решение об увеличении призывного возраста является обоснованным и верным", - сказал сенатор.
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безопасность, юрий воробьев, сергей шойгу, россия, совет федерации рф
Безопасность, Юрий Воробьев, Сергей Шойгу, Россия, Совет Федерации РФ
14:55 22.12.2022 (обновлено: 14:57 22.12.2022)
 
В Совфеде прокомментировали предложение повысить призывной возраст

Вице-спикер Совфеда Воробьев назвал обоснованным предложение повысить призывной возраст

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Предложение о повышении призывного возраста с 18 до 21 года является обоснованным и верным, заявил РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил повысить возраст призыва на военную службу с 18 до 21 года.
"Решение об увеличении призывного возраста является обоснованным и верным", - сказал сенатор.
Государственная Дума - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 12:45
В Госдуме могут рассмотреть проект о повышении призывного возраста
 
БезопасностьЮрий ВоробьевСергей ШойгуРоссияСовет Федерации РФ
 
 
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