https://ria.ru/20221222/vozrast-1840558200.html
В Совфеде прокомментировали предложение повысить призывной возраст
В Совфеде прокомментировали предложение повысить призывной возраст - РИА Новости, 22.12.2022
В Совфеде прокомментировали предложение повысить призывной возраст
Предложение о повышении призывного возраста с 18 до 21 года является обоснованным и верным, заявил РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T14:55
2022-12-22T14:55
2022-12-22T14:57
безопасность
юрий воробьев
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Предложение о повышении призывного возраста с 18 до 21 года является обоснованным и верным, заявил РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил повысить возраст призыва на военную службу с 18 до 21 года. "Решение об увеличении призывного возраста является обоснованным и верным", - сказал сенатор.
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безопасность, юрий воробьев, сергей шойгу, россия, совет федерации рф
Безопасность, Юрий Воробьев, Сергей Шойгу, Россия, Совет Федерации РФ
14:55 22.12.2022 (обновлено: 14:57 22.12.2022)
В Совфеде прокомментировали предложение повысить призывной возраст
Вице-спикер Совфеда Воробьев назвал обоснованным предложение повысить призывной возраст