https://ria.ru/20221222/vozrast-1840558200.html

В Совфеде прокомментировали предложение повысить призывной возраст

В Совфеде прокомментировали предложение повысить призывной возраст - РИА Новости, 22.12.2022

В Совфеде прокомментировали предложение повысить призывной возраст

Предложение о повышении призывного возраста с 18 до 21 года является обоснованным и верным, заявил РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T14:55

2022-12-22T14:55

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безопасность

юрий воробьев

сергей шойгу

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Предложение о повышении призывного возраста с 18 до 21 года является обоснованным и верным, заявил РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил повысить возраст призыва на военную службу с 18 до 21 года. "Решение об увеличении призывного возраста является обоснованным и верным", - сказал сенатор.

https://ria.ru/20221222/vozrast-1840501628.html

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безопасность, юрий воробьев, сергей шойгу, россия, совет федерации рф