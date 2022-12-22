https://ria.ru/20221222/spetsoperatsiya-1840697627.html

Спецоперация, 22 декабря: Путин назвал целью России защиту людей на Украине

Спецоперация, 22 декабря: Путин назвал целью России защиту людей на Украине - РИА Новости, 22.12.2022

Спецоперация, 22 декабря: Путин назвал целью России защиту людей на Украине

Россия будет стремиться, чтобы конфликт на Украине был закончен, и чем быстрее, тем лучше, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T23:34

2022-12-22T23:34

2022-12-22T23:41

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Россия будет стремиться, чтобы конфликт на Украине был закончен, и чем быстрее, тем лучше, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в четверг. Он отметил, что цель России не состоит в том, чтобы раскручивать "этот маховик" военного конфликта, а в том, чтобы защитить людей на Украине, которые ощущают себя частью русской культуры. Говоря о темпах спецоперации, он сказал, что интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям. Однако, по его словам, все, что связано со спецоперацией, является вынужденной и необходимой мерой. Он добавил, что РФ тратит военные запасы, это большие цифры, но разница с украинским военно-промышленным комплексом огромная, и заверил, что Россия в состоянии нарастить темпы производства вооружения не в ущерб другим отраслям экономики. Вместе с тем, глава государства отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, подчеркнув, что руководство Украины само себе запретило вести переговоры, что выглядит несколько необычно и даже странно. Путин напомнил, что все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами, и чем быстрее это станет понятно Киеву, тем будет лучше. Ход спецоперацииПо сообщению Минобороны, ВС РФ продолжили наступательные действия на Донецком направлении, за сутки уничтожив до 50 украинских военных, в то время как на купянском и краснолиманском направлениях Киев потерял до 35 военных. Кроме того, в ДНР в ходе контрбатарейной борьбы российские военные нанесли два ракетных удара по огневым позициям украинских "Градов" и "Смерчей", и уничтожили украинский пункт ремонта артиллерийских систем М777. В то же время истребительная авиация ВКС России сбила два украинских самолета МиГ-29 и вертолет Ми-8 в ДНР. Как добавили в оборонном ведомстве, ВС РФ уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы в ДНР и Запорожской области, а также нанесли поражение подразделениям украинской армии в районах Никольского, Новомайорского и Новополя. Всего за сутки на Южно-Донецком направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих. Вместе с тем, министр обороны России Сергей Шойгу проверил условия размещения личного состава и военной техники в пунктах временной дислокации воинских частей в зоне проведения спецоперации. В ходе заслушивания командиров подразделений во время инспекции в зоне спецоперации он обратил особое внимание на организацию в полевых условиях всестороннего обеспечения войск. В ходе инспекции Шойгу также пообщался с военнослужащими, поблагодарил личный состав за образцовое выполнение задач в ходе СВО. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе сообщил, что российские ударные беспилотники за время спецоперации уже уничтожили свыше 600 украинских объектов, а российская оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила уже 11 тысяч единиц украинского вооружения, совершая около 150 вылетов в день. Он добавил, что российские высокоточные ракеты большой дальности в ходе спецоперации поразили свыше 1,3 тысячи критически важных объектов Украины, это позволило существенно снизить боевой потенциал украинской армии и парализовать работу украинского военно-промышленного комплекса. Как отметил Герасимов, страны Запада с начала спецоперации поставили Украине более 350 танков, 700 артсистем, 100 реактивных систем залпового огня, 30 вертолетов, не менее 5000 беспилотников, 1000 боевых бронемашин, не менее 800 бронеавтомобилей, 5300 переносных зенитных ракетных комплексов. По его словам, протяженность фронта в зоне специальной военной операции составляет 815 километров, обстановка на линии фронта стабилизирована, основные усилия Вооруженных сил России сейчас сосредоточены на освобождении ДНР. Обстрелы со стороны ВСУВ Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что в первой половине дня в четверг украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка. Также, в министерстве угля и энергетики ДНР известили о том, что три шахты были обесточены в Донецке после обстрела со стороны украинских войск. По данным ведомства, в момент обстрела под землей находились 107 человек, были начаты работы по эвакуации горняков. Позже министерство объявило, что все горняки обесточенных шахт были подняты на поверхность, пострадавших не было. По сообщению СЦКК, после обеда украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив еще шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 10 ракет из РСЗО. Кроме того, в четверг ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка. Удар по гостинице в ДонецкеГостиница, в которой проживала группа военных советников, в том числе Дмитрий Рогозин, попала под обстрел в Донецке, экс-глава "Роскосмоса" получил ранение в спину, угрозы его жизни нет, травмы различной степени тяжести также получили сопровождавшие его лица, сообщил РИА Новости его помощник. Врачи пришли к выводу, что попавший Рогозину в позвоночник осколок мины неизвлекаем. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что при обстреле гостиницы два человека погибли, а премьер-министр ДНР Виталий Хоценко и экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин были ранены, их состояние оценивалось как удовлетворительное. По его словам, это был намеренный террористический акт против мирного населения. Как сообщает Следственный комитет РФ, удар по гостинице, предположительно, нанесен из 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar. Позднее Рогозин в своем телеграм-канале высказал версию, что кто-то "слил" данные о его расположении. Бывший глава "Роскосмоса", по собственным словам, получил ранение металлическим осколком размером 3×4 миллиметров, который вошел выше лопатки и застрял в позвоночнике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления раненым при обстреле Донецка. Позже стало известно о том, что Рогозин и еще двое пострадавших были доставлены в госпиталь Ростова-на-Дону. Несколько раненых военных советников продолжают находиться в медицинских учреждениях ДНР, их состояние стабилизировано, но врачи пока не дают разрешение на их транспортировку. Вокруг спецоперацииОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва предупреждает Афины о последствиях и ответственности за нарушение контракта в случае, если Греция примет решение передать российские зенитно-ракетные комплексы С-300 на Украину. Она добавила, что попрание ряда межправительственных соглашений РФ и Греции, запрещающих реэкспорт российской военной продукции третьим странам без соглашения России, будет иметь последствия, также отправка С-300 может ослабить обороноспособность Греции в сфере ПВО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что США и другие страны идут по пути расширения ассортимента поставок вооружений Украине, это не способствует скорейшему урегулированию ситуации. При этом он утвердительно ответил на вопрос о том, станут ли эти поставки целью ВС РФ. По его словам, поставки вооружений Украине не могут помешать РФ достигать своих целей в ходе специальной военной операции, но приводят к тому, что продлевают страдания украинского народа на дольше, чем это могло бы быть. Тем временем, власти ДНР ожидают поставку в регион новых систем ПВО, сообщил РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин. Кроме того, журналистам Пушилин сказал, что ДНР нуждается в современных системах ПВО и усиленной контрбатарейной работе, "эти вопросы находятся на контроле, в проработке". Итоги встречи Байдена с ЗеленскимПрезидент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что тот готов к поиску "справедливого мира" с Россией; в подтверждение этого Зеленский кивнул. На встрече президент США также заявил, что передача Украине батареи ПВО Patriot якобы не влечет за собой эскалации напряженности, речь идет об оборонительных вооружениях. Как сообщил Байден Зеленскому, США предоставят Украине гуманитарную помощь в размере 374 миллионов долларов. По его словам, помощь будет доставлена как в виде продуктов и предметов первой необходимости, так и в виде финансовой поддержки. В совокупности с объявленным ранее сегодня выделением оборонной помощи на сумму 1,8 миллиарда долларов новый пакет помощи Украине достигнет 2,2 миллиарда долларов. Комментируя визит в США Владимира Зеленского, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что эти переговоры показали, что ни он, ни американское руководство не желают мира и не готовы к нему, декларируемое американской администрацией нежелание вступать в прямой конфликт с РФ - на самом деле пустой звук. Он подчеркнул, что Киев и США нацелены на конфликт, гибель солдат и "дальнейшее привязывание украинского режима к нуждам Вашингтона". Прошедший визит он оценил как объявление о необходимости довести конфликт вокруг Украины до полной победы над РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль с сожалением констатирует, что ни от американского президента Джо Байдена, ни от самого Зеленского не прозвучало слов о потенциальной готовности прислушаться к озабоченностям РФ, а также призывов к миру. По его словам, не прозвучало также ни одного предостережения Зеленскому от продолжения варварских обстрелов жилых домов в населенных пунктах Донбасса. Песков добавил, что США продолжают линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, в свою очередь, заявил, что тема мира на Украине была основной в ходе беседы президента США Джо Байдена с Владимиром Зеленским. По его словам, Зеленский изложил свою "формулу мира" из 10 пунктов, которую уже озвучивал, Байден пообещал, что его команда по нацбезопасности попробует найти продвижение в рамках этих идей и оформить их в потенциальный результат. При этом он исключил возможность ограничения военной помощи Киеву из-за риска вето со стороны союзников по НАТО. По его словам, США делают все возможное, чтобы предоставить Киеву необходимое военное оборудование, и не винят Владимира Зеленского, который требует большего. Визит МАГАТЭ на ЗАЭСВ Москве состоялся очередной раунд консультаций между генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачёвым и генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. В ходе встречи обсуждались подходы к созданию зоны защиты ядерной и физической безопасности на Запорожской АЭС. Отмечена существенная близость позиций по проекту декларации о создании такой зоны. Консультации будут продолжены с пониманием необходимости выхода на взаимоприемлемый текст соглашения в максимально сжатые сроки, отмечалось в сообщении "Росатома". Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после переговоров в Москве заявил, что защитная зона вокруг Запорожской АЭС нужна исключительно для предотвращения ядерной аварии. "Я продолжаю прилагать усилия для достижения этой цели с ощущением крайней срочности", - написал Гросси в соцсети Twitter. В G7 выразили поддержку работе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по созданию защитной зоны на Запорожской АЭС, говорится в заявлении, распространенном в четверг. G7 о поддержке Киева"Большая семерка" собрала бюджетную помощь Украине в размере 32,7 миллиардов долларов в 2022 году, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте министерства финансов Германии. В ведомстве добавили, что страны G7 намерены продолжать поддержку Украины так долго, как это потребуется. Согласно совместному заявлению "семерки", страны G7 намерены усилить экономическое давление на РФ и тех, кто "обходит ограничительные меры". Глава МИД Германии Анналена Бербок по итогам виртуальной встречи министров заявила, что G7 намерена активизировать усилия по выделению Украине военного оборудования, в том числе средств ПВО.

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https://ria.ru/20221222/ukraina-1840443020.html

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