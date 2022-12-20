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В Минцифры назвали дату запуска отечественного аналога "Википедии" - РИА Новости, 20.12.2022
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В Минцифры назвали дату запуска отечественного аналога "Википедии"
В Минцифры назвали дату запуска отечественного аналога "Википедии" - РИА Новости, 20.12.2022
В Минцифры назвали дату запуска отечественного аналога "Википедии"
Отечественный аналог "Википедии" — портал "Знания" — планируют запустить в первом квартале 2023 года, заявил министр цифрового развития, связи и массовых... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T13:26
2022-12-20T16:50
общество
wikipedia
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
украина
мариуполь
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Отечественный аналог "Википедии" — портал "Знания" — планируют запустить в первом квартале 2023 года, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев на "правительственном часе" в Госдуме."Википедия" у нас в поисковой выдаче отмечается как ресурс, который нарушает требования Роскомнадзора. Наша главная задача — иметь собственный портал. Мы его создаем — портал "Знания". &lt;…&gt; Сейчас там уже накоплено более 100 тысяч статей. Планируется, что этот ресурс будет запущен в начале года", — рассказал он.По словам главы ведомства, размещенные на портале материалы прошли многоступенчатую верификацию."Дальше мы будем просить, чтобы именно российский ресурс был приоритизирован в поисковой выдаче, чтобы он всегда был выше "Википедии", — пояснил Шадаев.Уточняется, что сейчас портал находится в тестовом режиме.Создать российский аналог "Википедии" предложили сенаторы Совета Федерации в мае этого года. Как тогда отметила глава Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, цель — запуск правдивой альтернативной платформы.В апреле российский суд впервые оштрафовал организацию Wikimedia Foundation за неудаление из "Википедии" пяти статей о действиях российской армии во время спецоперации на Украине. В частности, материалы о произошедшем в Мариуполе, Буче, Киеве. Позднее компании выписали еще один штраф по аналогичному протоколу.В июле Роскомнадзор обязал поисковые системы информировать пользователей о нарушении законов сервисом "Википедия": портал так и не удалил некоторые материалы, признанные в России запрещенными.
https://ria.ru/20221202/vikipediya-1835948314.html
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общество, wikipedia, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, украина, мариуполь, лилия гумерова, совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Wikipedia, Максут Шадаев, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Россия, Украина, Мариуполь, Лилия Гумерова, Совет Федерации РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
13:26 20.12.2022 (обновлено: 16:50 20.12.2022)
 
В Минцифры назвали дату запуска отечественного аналога "Википедии"

Глава Минцифры Шадаев сообщил о запуске портала "Знания" в первом квартале 2023 года

© РИА НовостиГлавная страница портала "Знания" на экране монитора
Главная страница портала Знания на экране монитора - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости
Главная страница портала "Знания" на экране монитора
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Отечественный аналог "Википедии" — портал "Знания" — планируют запустить в первом квартале 2023 года, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев на "правительственном часе" в Госдуме.
"Википедия" у нас в поисковой выдаче отмечается как ресурс, который нарушает требования Роскомнадзора. Наша главная задача — иметь собственный портал. Мы его создаем — портал "Знания". <…> Сейчас там уже накоплено более 100 тысяч статей. Планируется, что этот ресурс будет запущен в начале года", — рассказал он.
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По словам главы ведомства, размещенные на портале материалы прошли многоступенчатую верификацию.
"Дальше мы будем просить, чтобы именно российский ресурс был приоритизирован в поисковой выдаче, чтобы он всегда был выше "Википедии", — пояснил Шадаев.
Уточняется, что сейчас портал находится в тестовом режиме.
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Создать российский аналог "Википедии" предложили сенаторы Совета Федерации в мае этого года. Как тогда отметила глава Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, цель — запуск правдивой альтернативной платформы.
В апреле российский суд впервые оштрафовал организацию Wikimedia Foundation за неудаление из "Википедии" пяти статей о действиях российской армии во время спецоперации на Украине. В частности, материалы о произошедшем в Мариуполе, Буче, Киеве. Позднее компании выписали еще один штраф по аналогичному протоколу.
В июле Роскомнадзор обязал поисковые системы информировать пользователей о нарушении законов сервисом "Википедия": портал так и не удалил некоторые материалы, признанные в России запрещенными.
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ОбществоWikipediaМаксут ШадаевМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)РоссияУкраинаМариупольЛилия ГумероваСовет Федерации РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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