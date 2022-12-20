https://ria.ru/20221220/vikipediya-1839972432.html

В Минцифры назвали дату запуска отечественного аналога "Википедии"

В Минцифры назвали дату запуска отечественного аналога "Википедии" - РИА Новости, 20.12.2022

В Минцифры назвали дату запуска отечественного аналога "Википедии"

Отечественный аналог "Википедии" — портал "Знания" — планируют запустить в первом квартале 2023 года, заявил министр цифрового развития, связи и массовых... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T13:26

2022-12-20T13:26

2022-12-20T16:50

общество

wikipedia

максут шадаев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

россия

украина

мариуполь

лилия гумерова

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Отечественный аналог "Википедии" — портал "Знания" — планируют запустить в первом квартале 2023 года, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев на "правительственном часе" в Госдуме."Википедия" у нас в поисковой выдаче отмечается как ресурс, который нарушает требования Роскомнадзора. Наша главная задача — иметь собственный портал. Мы его создаем — портал "Знания". <…> Сейчас там уже накоплено более 100 тысяч статей. Планируется, что этот ресурс будет запущен в начале года", — рассказал он.По словам главы ведомства, размещенные на портале материалы прошли многоступенчатую верификацию."Дальше мы будем просить, чтобы именно российский ресурс был приоритизирован в поисковой выдаче, чтобы он всегда был выше "Википедии", — пояснил Шадаев.Уточняется, что сейчас портал находится в тестовом режиме.Создать российский аналог "Википедии" предложили сенаторы Совета Федерации в мае этого года. Как тогда отметила глава Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, цель — запуск правдивой альтернативной платформы.В апреле российский суд впервые оштрафовал организацию Wikimedia Foundation за неудаление из "Википедии" пяти статей о действиях российской армии во время спецоперации на Украине. В частности, материалы о произошедшем в Мариуполе, Буче, Киеве. Позднее компании выписали еще один штраф по аналогичному протоколу.В июле Роскомнадзор обязал поисковые системы информировать пользователей о нарушении законов сервисом "Википедия": портал так и не удалил некоторые материалы, признанные в России запрещенными.

https://ria.ru/20221202/vikipediya-1835948314.html

https://ria.ru/20221026/downdetector-1826852799.html

https://ria.ru/20221110/booking-1830482711.html

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общество, wikipedia, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, украина, мариуполь, лилия гумерова, совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)